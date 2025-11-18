LA NACION

Receta navideña: cómo hacer el típico turrón casero para compartir en familia

Aprendé la guía correcta para replicar esta receta de origen español y ofrecer un toque diferente a tu mesa en las Fiestas

Cómo hacer el típico turrón español para Navidad
El típico turrón de Navidad o turrón de Alicante, es un postre de origen español que surgió en torno al siglo XV, cuando los árabes que dominaban parte de la península ibérica influenciaron a la región con sus propios platos. De allí que nació este dulce tan aclamado por la corte de Carlos V y que más tarde se instauró como una golosina propia de la realeza. En la actualidad es tradición comerlo en la noche del 24 de diciembre.

Gracias a la inmigración española de los siglos XIX y XX, en la Argentina se adoptó este postre para recibir el natalicio de Jesús. La mesa dulce después de la cena y antes de las 00.00 pasó a tener a este plato rico y saludable. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos y sin utilizar demasiados ingredientes.

El turrón de Alicante es tradicional en la Argentina en Noche Buena y Navidad gracias a la influencia española
Receta centenaria del turrón navideño: un postre con nostalgia

Ingredientes:

  • 130 g de miel
  • 100 g azúcar
  • 250 g almendra (cruda)
  • 1 clara de huevo

Paso a paso:

1

Preparación del almíbar

  • En una olla pequeña poner a derretir la miel hasta que quede líquida y el agua se haya evaporado.
  • Añadir el azúcar y revolver con una cuchara de madera, hasta que se forme un caramelo.
  • Una vez que la textura se transforme en una similar al caramelo, apagar el fuego.
2

Preparación del turrón

  • Colocá las almendras en una bandeja y tostalas en el horno.
  • Mientras, batí las claras a punto nieve, debe quedar firme.
  • Añadí el caramelo.
  • Cuando las almendras estén frías, trituralas y mezclalas en la clara batida a nieve. Batí enérgicamente hasta que la pasta quede uniforme.
  • Tras el proceso de batido, dejá reposar la preparación en un molde de turrón o en una budinera de vidrio forrada con papel manteca.
  • Colocale presión arriba para que el producto quede compacto.
  • Esperá a que quede totalmente frío para desmoldar. Conservalo en la heladera envuelto en papel film.
Receta del turrón navideño de Alicante
Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

