Receta navideña: cómo hacer el típico turrón casero para compartir en familia
Aprendé la guía correcta para replicar esta receta de origen español y ofrecer un toque diferente a tu mesa en las Fiestas
El típico turrón de Navidad o turrón de Alicante, es un postre de origen español que surgió en torno al siglo XV, cuando los árabes que dominaban parte de la península ibérica influenciaron a la región con sus propios platos. De allí que nació este dulce tan aclamado por la corte de Carlos V y que más tarde se instauró como una golosina propia de la realeza. En la actualidad es tradición comerlo en la noche del 24 de diciembre.
Gracias a la inmigración española de los siglos XIX y XX, en la Argentina se adoptó este postre para recibir el natalicio de Jesús. La mesa dulce después de la cena y antes de las 00.00 pasó a tener a este plato rico y saludable. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos y sin utilizar demasiados ingredientes.
Receta centenaria del turrón navideño: un postre con nostalgia
Ingredientes:
- 130 g de miel
- 100 g azúcar
- 250 g almendra (cruda)
- 1 clara de huevo
Paso a paso:
Preparación del almíbar
- En una olla pequeña poner a derretir la miel hasta que quede líquida y el agua se haya evaporado.
- Añadir el azúcar y revolver con una cuchara de madera, hasta que se forme un caramelo.
- Una vez que la textura se transforme en una similar al caramelo, apagar el fuego.
Preparación del turrón
- Colocá las almendras en una bandeja y tostalas en el horno.
- Mientras, batí las claras a punto nieve, debe quedar firme.
- Añadí el caramelo.
- Cuando las almendras estén frías, trituralas y mezclalas en la clara batida a nieve. Batí enérgicamente hasta que la pasta quede uniforme.
- Tras el proceso de batido, dejá reposar la preparación en un molde de turrón o en una budinera de vidrio forrada con papel manteca.
- Colocale presión arriba para que el producto quede compacto.
- Esperá a que quede totalmente frío para desmoldar. Conservalo en la heladera envuelto en papel film.
Tiempo de cocción: 30 minutos.
Tiempo de preparación total: 50 minutos.
