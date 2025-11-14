Agnolotti casero: la pasta de la abuela en una reversión ideal para el fin de semana

El tipo de pasta agnolotti se refiere a los fideos rellenos de carne -vacuna, de cerdo o de pollo-. En nuestro país ganaron popularidad hace dos siglos con la llegada de los inmigrantes italianos a la Argentina y tan fuerte fue la influencia que en la actualidad sus descendientes aún repiten la técnica de las abuelas para obtener un resultado óptimo.

El agnlotti solo usa una capa de masa, a diferencia del raviol o el sorrentino. Su forma es similar al capeletti, pero mucho más grande. Su origen es del Piamonte y comúnmente se come con carne y hortalizas.

Los agnolotti son un tipo de pasta rellena de carne, que generalmente se hace en forma de capeletti grande (Fuente: Il club delle ricette)

Aprendé la guía útil para reproducirla en casa, de forma sencilla y sin gastar demasiado dinero. Recordá que este plato es suculento y rinde bastante. Ideal para compartir con la familia o amigos un domingo.

Agnolotti casero como lo hacía la abuela: los trucos que no podés dejar pasar

Ingredientes:

Para la masa

1/2 harina 0000.

5 huevos.

50 ml de agua.

Para el relleno

1 pizca de sal.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 atado de espinaca.

1 cebolla mediana.

1 pizca de pimienta.

250 g de pulpa de cerdo.

Para la salsa

100 g de manteca.

Ralladura de un limón

Paso a paso:

1 Para la masa

Volcar la harina en la mesada y hacer una corona en medio.

Añadir los huevos en el centro y batirlos.

Espolvorear la sal.

Incorporarlos poco a poco con la harina hasta formar un bollo de masa liso. Agregar agua si es necesario.

2 Preparación del relleno

Mientras la masa reposa durante 30 minutos , prepará la salsa.

Limpiá y picá la espinaca.

Picá la cebolla.

En una sartén sofreí la cebolla, la espinaca con un chorrito de aceite de oliva.

Salpimentá.

Agregá la pulpa de cerdo previamente triturada.

Esperá a que se cocine a fuego medio.

3 Preparación de los agnolottis

Estirá el bollo de masa hasta alcanzar un grosor de 1 cm.

Cortá las formas de los agnolotti con un cortante circular (podés utilizar un vaso o cualquier recipiente de una circunferencia media).

En el centro colocá el relleno y plegá la mitad de la masa hacia la punta contraria. Debe quedar en forma de media luna. Luego uní las puntas y los bordes quedarán en alto con la panza del agnolotti respaldada.

Llená una olla con agua y esperá a que hierva.

Cuando esté a punto, volcá los agnolotti y esperá a que se cocinen.

4 Salsa para los agnolotti

En una sartén ancha derretí la manteca a la vez que añadís la ralladura de limón.

Cuando la salsa esté caliente, colá los agnolotti y volcalos en la sartén sobre la salsa.

Revolvé y serví.

Receta de los agnolotti caseros

Tiempo de preparación: 50 minutos.

Tiempo de cocción de la pasta: 15 minutos.