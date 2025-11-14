Agnolotti casero: la pasta de la abuela en una reversión ideal para el fin de semana
Este tipo de fideos rellenos es suculento y sirve para compartir en familia o entre amigos porque rinde varias porciones; aprendé cómo hacerlos de forma casera
El tipo de pasta agnolotti se refiere a los fideos rellenos de carne -vacuna, de cerdo o de pollo-. En nuestro país ganaron popularidad hace dos siglos con la llegada de los inmigrantes italianos a la Argentina y tan fuerte fue la influencia que en la actualidad sus descendientes aún repiten la técnica de las abuelas para obtener un resultado óptimo.
El agnlotti solo usa una capa de masa, a diferencia del raviol o el sorrentino. Su forma es similar al capeletti, pero mucho más grande. Su origen es del Piamonte y comúnmente se come con carne y hortalizas.
Aprendé la guía útil para reproducirla en casa, de forma sencilla y sin gastar demasiado dinero. Recordá que este plato es suculento y rinde bastante. Ideal para compartir con la familia o amigos un domingo.
Agnolotti casero como lo hacía la abuela: los trucos que no podés dejar pasar
Ingredientes:
Para la masa
- 1/2 harina 0000.
- 5 huevos.
- 50 ml de agua.
Para el relleno
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 atado de espinaca.
- 1 cebolla mediana.
- 1 pizca de pimienta.
- 250 g de pulpa de cerdo.
Para la salsa
- 100 g de manteca.
- Ralladura de un limón
Paso a paso:
Para la masa
- Volcar la harina en la mesada y hacer una corona en medio.
- Añadir los huevos en el centro y batirlos.
- Espolvorear la sal.
- Incorporarlos poco a poco con la harina hasta formar un bollo de masa liso. Agregar agua si es necesario.
Preparación del relleno
- Mientras la masa reposa durante 30 minutos, prepará la salsa.
- Limpiá y picá la espinaca.
- Picá la cebolla.
- En una sartén sofreí la cebolla, la espinaca con un chorrito de aceite de oliva.
- Salpimentá.
- Agregá la pulpa de cerdo previamente triturada.
- Esperá a que se cocine a fuego medio.
Preparación de los agnolottis
- Estirá el bollo de masa hasta alcanzar un grosor de 1 cm.
- Cortá las formas de los agnolotti con un cortante circular (podés utilizar un vaso o cualquier recipiente de una circunferencia media).
- En el centro colocá el relleno y plegá la mitad de la masa hacia la punta contraria. Debe quedar en forma de media luna. Luego uní las puntas y los bordes quedarán en alto con la panza del agnolotti respaldada.
- Llená una olla con agua y esperá a que hierva.
- Cuando esté a punto, volcá los agnolotti y esperá a que se cocinen.
Salsa para los agnolotti
- En una sartén ancha derretí la manteca a la vez que añadís la ralladura de limón.
- Cuando la salsa esté caliente, colá los agnolotti y volcalos en la sartén sobre la salsa.
- Revolvé y serví.
Tiempo de preparación: 50 minutos.
Tiempo de cocción de la pasta: 15 minutos.
