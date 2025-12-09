Sin horno: cómo hacer turrón navideño apto para celíacos en pocos minutos

El postre de maní, o más conocido como Mantecol, es popular en la mesa navideña de los argentinos desde hace más de 50 años. Es un invento bien nuestro que conquistó el paladar de miles y se volvió indispensable en la mesa dulce al momento de recibir el 25 de diciembre. Aprendé una reversión sin TACC apta para celíacos que vas a amar.

El mantecol es un postre tradicional argentino muy popular en la Navidad y Año Nuevo (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Para principiantes en la cocina: la receta sin gluten

Ingredientes:

1 clara de huevo.

3 cucharadas de miel.

2 cucharadas de agua.

200 g de pasta de maní casera.

Paso a paso:

1 Cocción de los ingredientes

En una olla a fuego medio, calentá la miel hasta que haga burbujas.

Mientras, batí la clara hasta el punto nieve.

Una vez que la miel haya comenzado a hervir y ya tengas las claras a punto, volcá el líquido caliente sobre las claras para cocinarlas.

Batí sin cesar con una batidora hasta que la mezcla se temple.

Para hacer la pasta de maní casera, colocá en una licuadora el fruto seco con una cucharadita de aceite de girasol. Luego licuá hasta que su textura se vuelva homogénea. Si es necesario, añadí una cucharadita de agua. Si querés evitar este paso, podés utilizar la versión industrializada que se ofrece en el mercado.

2 Armado del mantecol

Cuando el merengue esté listo, agregá la pasta de maní y unificá todo.

Volcá el preparado en un molde (puede ser una budinera) previamente forrado con papel manteca y llevalo a la heladera por cuatro horas.

Desmoldar y servir.

Receta del mantecol clásico

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 4 horas y 20 minutos.