LA NACION

Sin horno: cómo hacer turrón navideño apto para celíacos en pocos minutos

Aprendé la guía sencilla para replicar este postre típico y tradicional de la Argentina sin cometer errores

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cómo hacer mantecol casero sin gluten ni exceso de azúcar
Cómo hacer mantecol casero sin gluten ni exceso de azúcar(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El postre de maní, o más conocido como Mantecol, es popular en la mesa navideña de los argentinos desde hace más de 50 años. Es un invento bien nuestro que conquistó el paladar de miles y se volvió indispensable en la mesa dulce al momento de recibir el 25 de diciembre. Aprendé una reversión sin TACC apta para celíacos que vas a amar.

El mantecol es un postre tradicional argentino muy popular en la Navidad y Año Nuevo
El mantecol es un postre tradicional argentino muy popular en la Navidad y Año Nuevo(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Para principiantes en la cocina: la receta sin gluten

Ingredientes:

  • 1 clara de huevo.
  • 3 cucharadas de miel.
  • 2 cucharadas de agua.
  • 200 g de pasta de maní casera.

Paso a paso:

1

Cocción de los ingredientes

  • En una olla a fuego medio, calentá la miel hasta que haga burbujas.
  • Mientras, batí la clara hasta el punto nieve.
  • Una vez que la miel haya comenzado a hervir y ya tengas las claras a punto, volcá el líquido caliente sobre las claras para cocinarlas.
  • Batí sin cesar con una batidora hasta que la mezcla se temple.
  • Para hacer la pasta de maní casera, colocá en una licuadora el fruto seco con una cucharadita de aceite de girasol. Luego licuá hasta que su textura se vuelva homogénea. Si es necesario, añadí una cucharadita de agua. Si querés evitar este paso, podés utilizar la versión industrializada que se ofrece en el mercado.
2

Armado del mantecol

  • Cuando el merengue esté listo, agregá la pasta de maní y unificá todo.
  • Volcá el preparado en un molde (puede ser una budinera) previamente forrado con papel manteca y llevalo a la heladera por cuatro horas.
  • Desmoldar y servir.
Receta del mantecol clásico
Receta del mantecol clásico

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 4 horas y 20 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Recetas de tragos para amateurs: tres aperitivos para recibir a los invitados en Nochebuena
    1

    Recetas de tragos para amateurs: tres aperitivos para recibir a los invitados en Nochebuena

  2. La receta fácil para disfrutar de un delicioso helado casero en Navidad
    2

    La receta fácil para disfrutar de un delicioso helado casero en Navidad

  3. El paso a paso para cocinar el pan dulce repleto de chocolate que es furor en las redes
    3

    El paso a paso para cocinar el pan dulce repleto de chocolate que es furor en las redes

  4. Sin TACC ni hortalizas: cómo hacer la ensalada Waldorf para recibir la Navidad
    4

    Ensalada Waldorf festiva: el toque fresco que hace lucir cualquier mesa navideña

Cargando banners ...