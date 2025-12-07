El paso a paso para cocinar el pan dulce repleto de chocolate que es furor en las redes

El pan dulce se volvió un infaltable de la mesa de los argentinos en la víspera de la Navidad. Con frutos secos, pasas de uva, frutas abrillantadas y hasta rellenos de dulce de leche... Los hay de todos los sabores y tamaños y cada año surgen nuevas variantes que tienen como propósito llamar la atención del público. Uno de ellos es el panettone de chocolate. Una auténtica bomba que podés replicar de forma casera si seguís la receta paso a paso.

Hace unos días se volvió tendencia en las redes sociales un nuevo tipo de pan dulce repleto de chocolate en el interior y avellanas. La página de Instagram Growing up italian publicó un video que rápidamente se hizo viral acerca de la invención de una pastelería siciliana.

El pan dulce es un postre italiano que se volvió tradición en la mesa navideña (Fuente: Pexels)

Pan dulce de chocolate y avellanas: el postre que tu familia va a amar esta Navidad

Ingredientes:

Para la masa madre

50 g de levadura fresca.

5 cucharaditas de leche tibia.

50 g de harina 0000.

Para la masa principal

175 g de manteca pomada.

200 g de azúcar común.

4 huevos.

600 g de harina 0000.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

400 g de chocolate para derretir.

100 g de avellanas trituradas.

Ralladura de una naranja.

1 cucharadita de miel.

100 ml de leche entera.

Paso a paso:

1 Para el preparado de la masa madre

Disolvé la levadura en la leche tibia y añadir el azúcar.

Agregá la harina y mezclar todo.

Dejá reposar a temperatura ambiente hasta que duplique su volumen.

2 Para la masa principal de pan dulce

Hacer una corona de harina en la mesada y en el centro romper los 4 huevos.

Añadir la leche, el azúcar y la miel. Mezclar los líquidos hasta que todo quede homogéneo.

Evitá romper la corona.

Añadí la ralladura de naranja, la esencia de vainilla y el agua de azahar.

Incorporar el fermento y poco a poco incluir la harina de la corona para formar el bollo.

Cuando la masa esté sólida, sumá la manteca pomada de a trozos.

Dejá reposar el bollo cubierto con un papel film o un paño durante dos horas a temperatura ambiente.

3 Para la cocción del panettone

Estirá la masa sobre la mesada y formá un cuadrado.

Agregá las avellanas y el chocolate cobertura en trozos. Volvé a hacer el bollo.

Colocalo en un molde para pan dulce y dejalo reposar 1 hora.

Colocá trocitos de manteca en la superficie para que se derrita en el proceso de cocción. Esto permitirá que se dore.

Transcurrido el tiempo, cocinalo en el horno a fuego medio durante 45 minutos.

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo de preparación total: 4 horas.