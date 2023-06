Receta de Sopa de pollo picante

Ingredientes jíes rojos, 4

Tomates cherry, 100 g

Cilantro fresco, 3 cucharadas

Choclo, 100 g

Batata, 350 g

Pechuga de pollo, 350 g

Caldo de pollo, 1,2 litros

Hojas de lima, 8

Caldo o salsa de pescado, 4 cucharadas

Azúcar, 2 cucharadas

Jengibre, ½

Fideos planos de arroz, 150 g

Cilantro fresco, 50 g Preparación Picar los ajíes y el jengibre. Cortar la zanahoria en rodajas finas. Cortar la batata en cubos. Poner los ajíes, el jengibre, el caldo de pescado, el azúcar, las hojas de lima y el caldo de pollo en un wok grande o una olla. Calentar hasta que hierva sin dejar de revolver. Bajar el fuego y cocinar durante 5 minutos. Con un buen cuchillo cortar el pollo en fetas finas. Incorporar a nuestra preparación y cocinar otros 5 minutos revolviendo muy bien. Cortar los tomates por mitades. Picar el cilantro. Bajar la temperatura y agregar la zanahoria, la batata, los granos de choclo y cocinar a fuego lento durante 5 minutos o hasta que todos los ingredientes estén bien cocidos. Agregar el cilantro, los tomates y los fideos, cocinar la sopa a fuego lento otros 5 minutos o hasta que los fideos estén listos. Servir bien caliente.

Cuando cocinamos esta sopa queda un sabor asiatico y distinto en el paladar ya que se trata de una sopa de pollo picante al estilo tailandés. Una sopa de pollo versionada por los tailandeses y vuelta a reversionar por nosotros, con ingredientes que encontramos en Argentina. Más fácil de hacer de lo que parece y con la virtud de que podes guardarla en el freezer y descongelarla cuando sea necesario. ¿Puedo no usar picante? ¡obvio! si no sos tan fan no le pones tanto o en todo caso un poco menos de lo indicado. Sus sabores combinan tal cual uno lo imagina.

Tips para cocinar la sopa de pollo asiática

Para aportar un sabor distinto, dorar un poco el pollo antes de hervirlo.

Con esta sopa queda muy bien el sabor de un huevo duro por plato.

Para decorar el plato usar un poco del cilantro fresco.

