Truco definitivo: cómo hacer una milanesa frita, crocante y sin exceso de aceite

Aprendé cómo realizar este clásico argentino sin cometer errores y así obtener un resultado sabroso y envidiable

La milanesa es el plato por excelencia en la Argentina, fácil de hacer y que es muy popular por la gran variedad de complementaciones con la que se puede consumir, desde ensaladas, puré o en sándwich. Pese a que su proceso aparenta ser sencillo puede que a todos no les quede igual. Por lo tanto, si sos amante de que quede crujiente, jugosa y sin errores, seguí el paso a paso a continuación y lográ un resultado único.

Milanesa crujiente, jugosa y envidiable

Ingredientes:

  • 500 g de carne de nalga, peceto o cuadrada cortada en fetas.
  • 2 huevos.
  • 2 cucharadas de mostaza.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 1 manojo de perejil picado.
  • Pan rallado para rebozar c/n.
  • Aceite para freir c/n.
  • Sal y pimienta.

Paso a paso:

1

Preparación de la carne

  • Golpeá con un martillo ablandador cada feta de carne.
  • Salpimentá.
  • En un bol mezclá los huevos, el ajo picado, el perejil y la mostaza.
  • Embebé la carne y dejá reposar por 30 minutos.
2

Cocción de la milanesa

  • Transcurrido el tiempo, empaná cada milanesa con el pan rallado y conservalas en la heladera por 30 minutos. Mientras calentá el aceite en una sartén a punto hervor.
  • Cuando esté en la temperatura justa, llevá el fuego a medio y cociná por separada cada milanesa.
  • Esperá a que el pan rallado quede dorado y luego retirá del aceite. Secala con un papel de servilleta y conservá en un lugar fresco.
Tiempo de cocción: entre 5 y 8 minutos cada milanesa

Tiempo de eleaboración total: 1 hora y 30 mintuos.

