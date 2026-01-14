Truco definitivo: cómo hacer una milanesa frita, crocante y sin exceso de aceite
Aprendé cómo realizar este clásico argentino sin cometer errores y así obtener un resultado sabroso y envidiable
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La milanesa es el plato por excelencia en la Argentina, fácil de hacer y que es muy popular por la gran variedad de complementaciones con la que se puede consumir, desde ensaladas, puré o en sándwich. Pese a que su proceso aparenta ser sencillo puede que a todos no les quede igual. Por lo tanto, si sos amante de que quede crujiente, jugosa y sin errores, seguí el paso a paso a continuación y lográ un resultado único.
Milanesa crujiente, jugosa y envidiable
Ingredientes:
- 500 g de carne de nalga, peceto o cuadrada cortada en fetas.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas de mostaza.
- 1 diente de ajo picado.
- 1 manojo de perejil picado.
- Pan rallado para rebozar c/n.
- Aceite para freir c/n.
- Sal y pimienta.
Paso a paso:
1
Preparación de la carne
- Golpeá con un martillo ablandador cada feta de carne.
- Salpimentá.
- En un bol mezclá los huevos, el ajo picado, el perejil y la mostaza.
- Embebé la carne y dejá reposar por 30 minutos.
2
Cocción de la milanesa
- Transcurrido el tiempo, empaná cada milanesa con el pan rallado y conservalas en la heladera por 30 minutos. Mientras calentá el aceite en una sartén a punto hervor.
- Cuando esté en la temperatura justa, llevá el fuego a medio y cociná por separada cada milanesa.
- Esperá a que el pan rallado quede dorado y luego retirá del aceite. Secala con un papel de servilleta y conservá en un lugar fresco.
Tiempo de cocción: entre 5 y 8 minutos cada milanesa
Tiempo de eleaboración total: 1 hora y 30 mintuos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit