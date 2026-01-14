Truco definitivo: cómo hacer una milanesa frita, crocante y sin exceso de aceite

La milanesa es el plato por excelencia en la Argentina, fácil de hacer y que es muy popular por la gran variedad de complementaciones con la que se puede consumir, desde ensaladas, puré o en sándwich. Pese a que su proceso aparenta ser sencillo puede que a todos no les quede igual. Por lo tanto, si sos amante de que quede crujiente, jugosa y sin errores, seguí el paso a paso a continuación y lográ un resultado único.

La milanesa de carne frita suele quedar crujiente; aprendé cómo hacerla sin cometer errores unsplash

Milanesa crujiente, jugosa y envidiable

Ingredientes:

500 g de carne de nalga, peceto o cuadrada cortada en fetas.

2 huevos.

2 cucharadas de mostaza.

1 diente de ajo picado.

1 manojo de perejil picado.

Pan rallado para rebozar c/n.

Aceite para freir c/n.

Sal y pimienta.

Paso a paso:

1 Preparación de la carne

Golpeá con un martillo ablandador cada feta de carne.

Salpimentá.

En un bol mezclá los huevos, el ajo picado, el perejil y la mostaza.

Embebé la carne y dejá reposar por 30 minutos.

2 Cocción de la milanesa

Transcurrido el tiempo, empaná cada milanesa con el pan rallado y conservalas en la heladera por 30 minutos. Mientras calentá el aceite en una sartén a punto hervor.

Cuando esté en la temperatura justa, llevá el fuego a medio y cociná por separada cada milanesa.

Esperá a que el pan rallado quede dorado y luego retirá del aceite. Secala con un papel de servilleta y conservá en un lugar fresco.

Receta de la milanesa casera

Tiempo de cocción: entre 5 y 8 minutos cada milanesa

Tiempo de eleaboración total: 1 hora y 30 mintuos.