Modo fit: la receta definitiva para hacer barritas de yogur caseras y sin horno

Aprendé cómo preparar este snack saludable y nutritivo para cualquier momento de tu día; no requiere demasiados ingredientes y es una opción fresca para el verano

Descubrí cómo hacer barritas de cereal y yogur heladas(Fuente: Pexels)

Las barritas de cereal son deliciosas y capaces de aportar los nutrientes necesarios para que el cuerpo tenga energía durante todo el día y así suplir con todas las demandas. La combinación con yogur le proporciona una textura especial y frescura, en particular para esta temporada de verano. Por ello, descubrí cómo hacerlas en tu casa de forma sencilla y sin gastar demasiado tiempo ni dinero.

Las barritas de cereal son ricas en minerales y vitaminas que el cuerpo necesita para cumplir funciones vitales(Fuente: Pexels)

Barritas fit de cereal y yogur de frutilla

Ingredientes:

  • 3 potes pequeños de yogur de frutilla.
  • ¼ taza de frutos secos picados.
  • ½ taza de granola.
  • 100 g de frutillas picadas.
  • 100 g de arándanos picados.

Paso a paso:

1

Elaboración de la barra principal

  • En un recipiente cuadrado y forrado con papel manteca, volcá el yogur de frutilla y esparcí con una espátula.
  • Volcá las frutillas y arándanos picados encima.
  • Esparcí los frutos secos y por último la granola.
2

Finalización del snack

  • Llevá la fuente al freezer por dos horas y luego retirá.
  • Dividí la preparación en ocho barritas iguales y comelas cuando más te guste.
Cómo hacer barritas heladas de yogur

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 2 horas y 10 minutos.

