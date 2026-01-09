Modo fit: la receta definitiva para hacer barritas de yogur caseras y sin horno
Aprendé cómo preparar este snack saludable y nutritivo para cualquier momento de tu día; no requiere demasiados ingredientes y es una opción fresca para el verano
Las barritas de cereal son deliciosas y capaces de aportar los nutrientes necesarios para que el cuerpo tenga energía durante todo el día y así suplir con todas las demandas. La combinación con yogur le proporciona una textura especial y frescura, en particular para esta temporada de verano. Por ello, descubrí cómo hacerlas en tu casa de forma sencilla y sin gastar demasiado tiempo ni dinero.
Barritas fit de cereal y yogur de frutilla
Ingredientes:
- 3 potes pequeños de yogur de frutilla.
- ¼ taza de frutos secos picados.
- ½ taza de granola.
- 100 g de frutillas picadas.
- 100 g de arándanos picados.
Paso a paso:
1
Elaboración de la barra principal
- En un recipiente cuadrado y forrado con papel manteca, volcá el yogur de frutilla y esparcí con una espátula.
- Volcá las frutillas y arándanos picados encima.
- Esparcí los frutos secos y por último la granola.
2
Finalización del snack
- Llevá la fuente al freezer por dos horas y luego retirá.
- Dividí la preparación en ocho barritas iguales y comelas cuando más te guste.
Tiempo de elaboración: 10 minutos.
Tiempo de preparación total: 2 horas y 10 minutos.
