Modo fit: la receta definitiva para hacer barritas de yogur caseras y sin horno

Las barritas de cereal son deliciosas y capaces de aportar los nutrientes necesarios para que el cuerpo tenga energía durante todo el día y así suplir con todas las demandas. La combinación con yogur le proporciona una textura especial y frescura, en particular para esta temporada de verano. Por ello, descubrí cómo hacerlas en tu casa de forma sencilla y sin gastar demasiado tiempo ni dinero.

Las barritas de cereal son ricas en minerales y vitaminas que el cuerpo necesita para cumplir funciones vitales (Fuente: Pexels)

Barritas fit de cereal y yogur de frutilla

Ingredientes:

3 potes pequeños de yogur de frutilla.

¼ taza de frutos secos picados.

½ taza de granola.

100 g de frutillas picadas.

100 g de arándanos picados.

Paso a paso:

1 Elaboración de la barra principal

En un recipiente cuadrado y forrado con papel manteca, volcá el yogur de frutilla y esparcí con una espátula.

Volcá las frutillas y arándanos picados encima.

Esparcí los frutos secos y por último la granola.

2 Finalización del snack

Llevá la fuente al freezer por dos horas y luego retirá.

Dividí la preparación en ocho barritas iguales y comelas cuando más te guste.

Cómo hacer barritas heladas de yogur

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 2 horas y 10 minutos.