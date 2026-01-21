Un chef español reveló cómo se hace la mejor tortilla de papa del mundo: no lleva cebolla

El prestigioso chef español Dani García encendió el debate culinario al revelar su receta de tortilla de papas “perfecta”, la cual, sorprendentemente, no lleva cebolla. Esta propuesta gastronómica desafía uno de los dilemas más arraigados en la cocina de su país: la inclusión de esta hortaliza en el plato nacional por excelencia. El experto compartió los detalles de su método en su canal de YouTube y mostró el delicioso resultado, que le hizo agua la boca a más de uno.

Para García, la clave reside en honrar el sabor puro de la papa y el huevo. Su enfoque simplifica la preparación a solo cuatro elementos: “Solo necesitás huevos, papas, aceite de oliva y sal”. El verdadero punto diferencial de su receta radica en una técnica particular para integrar estos ingredientes. Contrario a mezclar en frío, García aconseja incorporar las papas aún calientes al bol con los huevos previamente batidos con sal. Acto seguido, se deben “romper suavemente” con una varilla, sin formar un puré. Este procedimiento altera drásticamente el resultado final.

Dani García se volvió muy popular en las redes sociales con sus recetas (Foto: @danigarcia7)

Al añadir la papa caliente, el huevo comienza a coagular gradual y uniformemente, lo cual asegura una mejor integración y previene que se separen en capas. La papa absorbe parte del huevo y logra una textura controlada, cremosa por dentro, pero con estructura. Un paso crucial es el reposo de la mezcla por 15 minutos, tiempo durante el cual “toma cuerpo” antes de verterla en la sartén. Esto facilita una cocción más pareja y minimiza errores, lo que garantiza una tortilla “armada” con interior jugoso y exterior perfectamente cuajado, sin rastros de huevo suelto.

La elaboración de esta tortilla, que el chef asegura lista en 45 minutos, no demanda habilidades complejas. Los elementos necesarios son 600 gramos de papa, 9 huevos frescos, abundante aceite de oliva, sal a gusto y 25 gramos de manteca (12,5 g por cada lado). El proceso comienza cuando se pelan y cortan las papas para freírlas en abundante aceite de oliva a 135–140 °C, en un “semipochado”. Esto implica cocción suave inicial hasta que estén tiernas y levemente deshidratadas. Una vez retiradas, las papas calientes se trasladan al bol con los huevos batidos y sal. La mezcla debe reposar 15 minutos y se tiene que remover ocasionalmente. Para la cocción, se calienta una sartén con manteca, se vierte la mezcla, se tapa y se cocina a fuego suave. Cuando la preparación está cuajada, se da vuelta con cuidado. El punto final se alcanza cuando el exterior luce firme y el interior se mantiene cremoso y jugoso, sin exceso de líquido.

Cada cocinero puede elegir el punto de cocción de la tortilla (Foto: Freepik)

La tortilla de papas tiene su origen en España hacia fines del siglo XVIII. Su popularización coincidió con la consolidación de la papa como alimento básico y accesible, especialmente en épocas de escasez. Esta preparación trascendió su origen humilde para convertirse en emblema de la gastronomía española, lo que generó debates y variaciones regionales, como la controversia sobre la cebolla. Hoy, la tortilla de papas es un clásico inconfundible, reconocido no solo en España, sino en numerosos países de habla hispana. Como todo, no hay una única receta y cada cocinero puede ponerle su impronta; sin embargo, seguir los lineamientos de Dani García hace que se logre una tortilla digna de los mejores restaurantes del mundo.