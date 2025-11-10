Como un chef profesional: el truco definitivo para hacer merengue italiano y suizo
Seguí el paso a paso de estas recetas y aprendé cómo hacer una crema a base de clara de huevo sin cometer errores
El merengue resulta un buen remplazo de la crema a la hora de decorar una torta, tarta o cualquier otro postre. Es económico debido a que el ingrediente base se trata de clara de huevo y aunque parezca una receta difícil, es necesario respetar ciertos pasos para que quede firme.
Aprendé cómo realizar el merengue suizo y el merengue italiano, dos versiones que suelen utilizarse en la preparación de coberturas, como así también de los famosos discos secos. Animate a replicarlo en casa sin cometer errores y parecer un chef profesional.
Recordá que las dos opciones de merengue llegan al mismo resultado, solo que el proceso es distinto, por ello, a continuación se enseñarán ambas.
El truco definitivo para hacer merengue en sus dos versiones: italiano y suizo
Merengue italiano, el tradicional de la abuela
Ingredientes:
- 4 claras de huevo.
- 250 g de azúcar.
- 80 ml de agua.
- 10 gotitas de limón.
- 1 pizca de sal.
- 2 cucharadas de azúcar impalpable.
Paso a paso:
Preparación del almíbar
- Separá 50 g del total del azúcar para el posterior montado de las claras.
- En una olla pequeña volcá el agua, el azúcar y llevá a fuego medio en la hornalla.
- Disolvé el azúcar y esperá hasta que llegue al punto de ebullición.
Montado del merengue
- Mientras se prepara el almíbar, montá con una batidora eléctrica las claras hasta lograr el punto nieve. Añadí en el proceso la sal y las gotitas de jugo de limón.
- Cuando se forme la espuma, espolvoreá los 90 g de azúcar impalpable.
- Una vez que el almíbar alcance el punto bola, es decir, cuando al retirar una fracción con una cuchara, esta se torna espesa, retirar del fuego y volcar levemente en el merengue. Al mismo tiempo, encender la batidora y remover la mezcla.
- Volcar todo el almíbar hasta que esté frío, sin dejar de batir.
- Reservar en la heladera para que endurezca.
Tiempo de preparación: 25 minutos.
Merengue suizo: ideal para tortas finas
Ingredientes:
- 200 g de azúcar.
- 4 claras de huevo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Paso a paso:
Cocción de la clara
- Colocá a fuego medio una olla con agua hasta la mitad. Sobre ella, poné otro recipiente que se ajuste a la medida. De este modo se realizará una cocción a baño María.
- Volcá las claras y el azúcar en el bol y revolvé con una espátula. Controlá que el azúcar se disuelva toda por el calor. Tenés que evitar que la temperatura sobrepase los 60 grados, si no la clara cuajará.
Montado del merengue
- Retirá el bol del baño María.
- Batí con un batidor eléctrico hasta que las claras comiencen a montar.
- Una vez listo el merengue, añadir la esencia de vainilla.
- Dejar en la heladera para que enfríe y endurezca.
Tiempo de duración total: 22 minutos.
Tips adicionales:
- El merengue suizo resiste mejor el calor, por este motivo es ideal para dorar la superficie con un soplete una vez puesto sobre una torta o tarta.
