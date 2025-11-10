LA NACION

Como un chef profesional: el truco definitivo para hacer merengue italiano y suizo

Seguí el paso a paso de estas recetas y aprendé cómo hacer una crema a base de clara de huevo sin cometer errores

Descubrí cómo hacer merengue sin cometer errores y en un tiempo récord
El merengue resulta un buen remplazo de la crema a la hora de decorar una torta, tarta o cualquier otro postre. Es económico debido a que el ingrediente base se trata de clara de huevo y aunque parezca una receta difícil, es necesario respetar ciertos pasos para que quede firme.

Aprendé cómo realizar el merengue suizo y el merengue italiano, dos versiones que suelen utilizarse en la preparación de coberturas, como así también de los famosos discos secos. Animate a replicarlo en casa sin cometer errores y parecer un chef profesional.

El merengue suizo e italiano varían en su preparación, pero ambos llegan al mismo resultado
Recordá que las dos opciones de merengue llegan al mismo resultado, solo que el proceso es distinto, por ello, a continuación se enseñarán ambas.

El truco definitivo para hacer merengue en sus dos versiones: italiano y suizo

Merengue italiano, el tradicional de la abuela

Ingredientes:

  • 4 claras de huevo.
  • 250 g de azúcar.
  • 80 ml de agua.
  • 10 gotitas de limón.
  • 1 pizca de sal.
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable.

Paso a paso:

1

Preparación del almíbar

  • Separá 50 g del total del azúcar para el posterior montado de las claras.
  • En una olla pequeña volcá el agua, el azúcar y llevá a fuego medio en la hornalla.
  • Disolvé el azúcar y esperá hasta que llegue al punto de ebullición.
2

Montado del merengue

  • Mientras se prepara el almíbar, montá con una batidora eléctrica las claras hasta lograr el punto nieve. Añadí en el proceso la sal y las gotitas de jugo de limón.
  • Cuando se forme la espuma, espolvoreá los 90 g de azúcar impalpable.
  • Una vez que el almíbar alcance el punto bola, es decir, cuando al retirar una fracción con una cuchara, esta se torna espesa, retirar del fuego y volcar levemente en el merengue. Al mismo tiempo, encender la batidora y remover la mezcla.
  • Volcar todo el almíbar hasta que esté frío, sin dejar de batir.
  • Reservar en la heladera para que endurezca.
Cómo hacer merengue italiano
Tiempo de preparación: 25 minutos.

Merengue suizo: ideal para tortas finas

Ingredientes:

  • 200 g de azúcar.
  • 4 claras de huevo.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso:

1

Cocción de la clara

  • Colocá a fuego medio una olla con agua hasta la mitad. Sobre ella, poné otro recipiente que se ajuste a la medida. De este modo se realizará una cocción a baño María.
  • Volcá las claras y el azúcar en el bol y revolvé con una espátula. Controlá que el azúcar se disuelva toda por el calor. Tenés que evitar que la temperatura sobrepase los 60 grados, si no la clara cuajará.
2

Montado del merengue

  • Retirá el bol del baño María.
  • Batí con un batidor eléctrico hasta que las claras comiencen a montar.
  • Una vez listo el merengue, añadir la esencia de vainilla.
  • Dejar en la heladera para que enfríe y endurezca.
Cómo hacer merengue suizo
Tiempo de duración total: 22 minutos.

Tips adicionales:

  • El merengue suizo resiste mejor el calor, por este motivo es ideal para dorar la superficie con un soplete una vez puesto sobre una torta o tarta.
