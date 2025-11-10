Como un chef profesional: el truco definitivo para hacer merengue italiano y suizo

El merengue resulta un buen remplazo de la crema a la hora de decorar una torta, tarta o cualquier otro postre. Es económico debido a que el ingrediente base se trata de clara de huevo y aunque parezca una receta difícil, es necesario respetar ciertos pasos para que quede firme.

Aprendé cómo realizar el merengue suizo y el merengue italiano, dos versiones que suelen utilizarse en la preparación de coberturas, como así también de los famosos discos secos. Animate a replicarlo en casa sin cometer errores y parecer un chef profesional.

El merengue suizo e italiano varían en su preparación, pero ambos llegan al mismo resultado (Fuente: Pexels)

Recordá que las dos opciones de merengue llegan al mismo resultado, solo que el proceso es distinto, por ello, a continuación se enseñarán ambas.

El truco definitivo para hacer merengue en sus dos versiones: italiano y suizo

Merengue italiano, el tradicional de la abuela

Ingredientes:

4 claras de huevo.

250 g de azúcar.

80 ml de agua.

10 gotitas de limón.

1 pizca de sal.

2 cucharadas de azúcar impalpable.

Paso a paso:

1 Preparación del almíbar

Separá 50 g del total del azúcar para el posterior montado de las claras.

En una olla pequeña volcá el agua, el azúcar y llevá a fuego medio en la hornalla.

Disolvé el azúcar y esperá hasta que llegue al punto de ebullición.

2 Montado del merengue

Mientras se prepara el almíbar, montá con una batidora eléctrica las claras hasta lograr el punto nieve. Añadí en el proceso la sal y las gotitas de jugo de limón.

Cuando se forme la espuma, espolvoreá los 90 g de azúcar impalpable.

Una vez que el almíbar alcance el punto bola, es decir, cuando al retirar una fracción con una cuchara, esta se torna espesa, retirar del fuego y volcar levemente en el merengue. Al mismo tiempo, encender la batidora y remover la mezcla.

Volcar todo el almíbar hasta que esté frío, sin dejar de batir.

Reservar en la heladera para que endurezca.

Cómo hacer merengue italiano

Tiempo de preparación: 25 minutos.

Merengue suizo: ideal para tortas finas

Ingredientes:

200 g de azúcar.

4 claras de huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso:

1 Cocción de la clara

Colocá a fuego medio una olla con agua hasta la mitad. Sobre ella, poné otro recipiente que se ajuste a la medida. De este modo se realizará una cocción a baño María.

Volcá las claras y el azúcar en el bol y revolvé con una espátula. Controlá que el azúcar se disuelva toda por el calor. Tenés que evitar que la temperatura sobrepase los 60 grados, si no la clara cuajará.

2 Montado del merengue

Retirá el bol del baño María.

Batí con un batidor eléctrico hasta que las claras comiencen a montar.

Una vez listo el merengue, añadir la esencia de vainilla.

Dejar en la heladera para que enfríe y endurezca.

Cómo hacer merengue suizo

Tiempo de duración total: 22 minutos.

Tips adicionales:

El merengue suizo resiste mejor el calor, por este motivo es ideal para dorar la superficie con un soplete una vez puesto sobre una torta o tarta.