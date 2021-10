Astrid Muñoz: la supermodelo puertorriqueña y mujer de Eduardo Novillo Astrada habla de su proyecto de moda con pueblos originarios

El recuerdo está tatuado en su memoria. Astrid Muñoz (47) tendría 8 o 9 años cuando le pidió a su mamá (Astrid, como ella) que le confeccionara un outfit inspirado en Grease para el retrato que le iban hacer ese viernes en el colegio. “Fue un Grease con alta costura: me hizo un kimono y un pantalón bombé, que llevé con un pañuelo anudado al cuello, como Olivia Newton-John”, cuenta la supermodelo, cuya pasión por la moda se remonta a su infancia.

Su madre había sido criada por monjas carmelitas, que le enseñaron a coser, bordar y tejer. “Copiábamos a Valentino y a Yves Saint Laurent, directo de las revistas. Ella volvía del trabajo con la tela y esa misma noche me hacía algo para el otro día. Era una artista: si el look era una chaqueta a lunares, con un foulard hasta el piso y unos palazzo, lo hacía tal cual”, rememora Astrid, a quien no le molestaba madrugar para probarse los equipos que habían ideado.

Ruana de seda tejida en telar [Adriana Santacruz]. Cinturón de cuero, con hebilla de alpaca y ónix [Curatoria]. Pendientes de metal bañados en oro 24k, con hilos de seda [Vattea]. Brazalete de alpaca [Isabel Englebert]. Tadeo Jones

Pechera de hilos de seda, con hombros marcados [Oropéndola]. Brazalete de alpaca [Cabinet Óseo]. Pendientes de metal bañados en oro 24k [Paula Mendoza]. Tadeo Jones

“De ella heredé el amor por el trabajo artesanal y el ojo por los detalles”, añade, con orgullo. Astrid cerró su carrera internacional hace más de una década, justo cuando conoció al polista Eduardo Novillo Astrada (49). Y tras darle forma a una tienda popup con artesanías argentinas curadas por ella para el último Abierto de Palermo antes de la pandemia, decidió ir más allá: Curatoria es su proyecto de diseño latinoamericano (con showroom en Pilar y tienda online).

“Mi propósito es darles visibilidad al trabajo de los pueblos originarios. Recuperar su arte, sus técnicas y su cultura. Siento que si los argentinos pierden su patrimonio cultural, pierden la identidad y el alma de su pueblo”, dice tras modelar diseños autóctonos (y sofisticados) para nuestra sección de Moda.

Chaqueta de fieltro de lana merino [Curatoria by Milagros Pereda]. Blusa de algodón y pantalón de crêpe [Curatoria by Le Bonne]. Cinturón de cuero, con hebilla de alpaca y ónix [Curatoria]. Collar con tientos de cuero y dijes de plata [Cabinet Óseo]. Tadeo Jones

Pechera de hilos de seda [Oropéndola]. Pendientes de metal bañado en oro 24k [Paula Mendoza]. Brazalete de bronce y alpaca [Isabel Englebert]. Tadeo Jones

—A diferencia de otros proyectos que también valorizan el trabajo artesanal argentino, en Curatoria nada es literal.

–La clave, para mí, es darle un twist, sumarle diseño a esa herencia ancestral. Ahora estoy como loca con el chaguar y lo estoy usando en tops con hombreras. Ese es el giro, la curaduría, que sumamos acá.

–Tenés una manera muy particular de vestirte. ¿Cómo componés tus looks?

–Como soy tímida y sensible, suelo llevar accesorios de protección, como brazeletes hechos a mano, que tienen buena energía. No me gusta el total look y siempre tengo algo tribal. Tiene que ver con mis orígenes latinos. Aunque lleve puesto un vestido de diseñador, siempre lo balanceo con algo artesanal, una cartera o unos aros.

Poncho de chaguar [Curatoria]. Aros y collar de metal bañados en oro 24k [Paula Mendoza]. Tadeo Jones

–Volviste a trabajar después de una larga pausa, en la que te dedicaste a tu familia con Eduardo. Él tenía tenía tres hijos cuando se conocieron y hace tres años y medio se convierton en padres de Tristán.

–Me metí de lleno en nuestro proyecto de familia, le di el espacio que se merecía. Armando el pop-up de Curatoria para el polo, me reencontré con la Astrid luchadora, que siempre trabajó. Ahora quiero usar mi experiencia y mis contactos en el exterior para que la artesanía argentina se conozca en el mundo. Emprender es dificilísimo en este país, pero cuando hablo con un artesano recuerdo cuál es el sentido de todo esto. Logré todo lo que logré con la ayuda de otros y ahora me llegó el turno de dar.

Blusa con hombreras destacadas de chaguar [Curatoria]. Pendientes de metal bañado en oro 24k [Vattea]. Brazalete de cuero y alpaca [Cabinet Óseo]. Tadeo Jones

Producción: Alejandro García / Maquillaje: Elizabeth Flecha, para Sebastián Correa Estudio, con productos Givenchy / Peinado: Carmen da Silva, para Cerini