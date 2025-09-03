Las fotos. De Tinelli y Mariana Fabbiani a Graciela Borges: los invitados a una noche fashion en el Museo Amalia Lacroze de Fortabat

Marcelo compartió la primera fila con su hija Candelaria
Tienen un vínculo especial con Fabián Paz desde la época en la que Marcelo Tinelli estaba en pareja con Guillermina Valdes y ellos tenían su propia marca de zapatos. Tiempo después, Fabián y Gustavo Pucheta fueron los encargados de vestir a Candelaria Tinelli para el día de su boda con Coti Sorokin. Por eso, padre e hija quisieron acompañar a la dupla creativa en su desfile titulado “Archivo Vivo”, en el cierre de Argentina Fashion Week que se celebró en el el imponente Museo Colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat. También estuvieron presentes Moria Casán, Mariana Fabbiani, Graciela Borges, Stephanie Demner y Elina Costantini, entre otros famosos.
