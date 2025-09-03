Las fotos. De Tinelli y Mariana Fabbiani a Graciela Borges: los invitados a una noche fashion en el Museo Amalia Lacroze de Fortabat

Tienen un vínculo especial con Fabián Paz desde la época en la que Marcelo Tinelli estaba en pareja con Guillermina Valdes y ellos tenían su propia marca de zapatos. Tiempo después, Fabián y Gustavo Pucheta fueron los encargados de vestir a Candelaria Tinelli para el día de su boda con Coti Sorokin. Por eso, padre e hija quisieron acompañar a la dupla creativa en su desfile titulado “Archivo Vivo”, en el cierre de Argentina Fashion Week que se celebró en el el imponente Museo Colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat. También estuvieron presentes Moria Casán, Mariana Fabbiani, Graciela Borges, Stephanie Demner y Elina Costantini, entre otros famosos.

María Belén Aramburu

Elina Costantini

El modelo y actor Mario Guerci

La dupla Pucheta Paz junto a Cale Ruggeri y Julieta Poggio

Chloé Bello se animó a las estampas y al color en una noche marcada por el negro y el blanco

Adriana Costantini, Marcela Gotlib y Evelyn Scheidl

La modelo India Ortega

Camila Cavallo

La entrada triunfal de Moria Casán

Todo al blanco y hombros descubiertos para Stephanie Demner

Candelaria y Marcelo Tinelli compartieron la primera fila

Mariana Fabbiani con vestido mini negro con drapeados

Mike Amigorena

Graciela Borges posa con su gran amiga Adriana Costantini

La abogada Ana Rosenfeld acompañó su look con una cartera Celine

La actriz Mariana Genesio Peña

Inseparables, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl

Lisandro Ponce, con traje oversize

La modelo brasileña Mauara Mariussi, mujer de Miguel “Mike” Reynal

Marta Fort apostó por el blanco y le sumó zapatos negros