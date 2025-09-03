LA NACION

Las fotos. De Tinelli y Mariana Fabbiani a Graciela Borges: los invitados a una noche fashion en el Museo Amalia Lacroze de Fortabat

Marcelo compartió la primera fila con su hija Candelaria

Tienen un vínculo especial con Fabián Paz desde la época en la que Marcelo Tinelli estaba en pareja con Guillermina Valdes y ellos tenían su propia marca de zapatos. Tiempo después, Fabián y Gustavo Pucheta fueron los encargados de vestir a Candelaria Tinelli para el día de su boda con Coti Sorokin. Por eso, padre e hija quisieron acompañar a la dupla creativa en su desfile titulado “Archivo Vivo”, en el cierre de Argentina Fashion Week que se celebró en el el imponente Museo Colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat. También estuvieron presentes Moria Casán, Mariana Fabbiani, Graciela Borges, Stephanie Demner y Elina Costantini, entre otros famosos.

María Belén Aramburu
María Belén Aramburu
Elina Costantini
Elina Costantini
El modelo y actor Mario Guerci
El modelo y actor Mario Guerci
La dupla Pucheta Paz junto a Cale Ruggeri y Julieta Poggio
La dupla Pucheta Paz junto a Cale Ruggeri y Julieta Poggio
Chloé Bello se animó a las estampas y al color en una noche marcada por el negro y el blanco
Chloé Bello se animó a las estampas y al color en una noche marcada por el negro y el blanco
Adriana Costantini, Marcela Gotlib y Evelyn Scheidl
Adriana Costantini, Marcela Gotlib y Evelyn Scheidl
La modelo India Ortega
La modelo India Ortega
Camila Cavallo
Camila Cavallo
La entrada triunfal de Moria Casán
La entrada triunfal de Moria Casán
Todo al blanco y hombros descubiertos para Stephanie Demner
Todo al blanco y hombros descubiertos para Stephanie Demner
Candelaria y Marcelo Tinelli compartieron la primera fila
Candelaria y Marcelo Tinelli compartieron la primera fila
Mariana Fabbiani con vestido mini negro con drapeados
Mariana Fabbiani con vestido mini negro con drapeados
Mike Amigorena
Mike Amigorena
Graciela Borges posa con su gran amiga Adriana Costantini
Graciela Borges posa con su gran amiga Adriana Costantini
La abogada Ana Rosenfeld acompañó su look con una cartera Celine
La abogada Ana Rosenfeld acompañó su look con una cartera Celine
La actriz Mariana Genesio Peña
La actriz Mariana Genesio Peña

Inseparables, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl
Inseparables, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl
Lisandro Ponce, con traje oversize
Lisandro Ponce, con traje oversize
La modelo brasileña Mauara Mariussi, mujer de Miguel “Mike” Reynal
La modelo brasileña Mauara Mariussi, mujer de Miguel “Mike” Reynal
Marta Fort apostó por el blanco y le sumó zapatos negros
Marta Fort apostó por el blanco y le sumó zapatos negros
