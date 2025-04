Las fotos del cumpleaños de Benjamín Rojas, la salida de Esteban Lamothe con su novia y la gran alegría de Cambiaso

¡FELICES 40, BENJA!

El miércoles 16, Benjamín Rojas cumplió 40 años y dos días después hubo fiesta ¡y a lo grande! Junto a amigos y colegas, el actor celebró en La Mala Pub, ubicado en Palermo. La ambientación del lugar estuvo inspirada en la tira Rebelde Way y por eso había un pizarrón, pupitres, una cama cucheta –como la que había en los dormitorios de la serie creada por Cris Morena–, lockers y hasta una computadora de escritorio de principios de los 2000. Además, los tragos tenían nombres, como por ejemplo “Bonita de Más”, uno de los hits de Erreway, la banda formada por Benjamín, Camila Bordonaba, Luisana Lopilato y Felipe Colombo.

Benjamín sopla las velitas.

En un rincón inspirado en las aulas de Rebelde Way, Benjamín, Felipe Colombo y Camila Bordonaba.

Además del cumpleaños, también se brindó por el exitazo que causó la vuelta del grupo –sin Lopilato–, que logró agotar seis Movitar Arena en menos de dos horas (los shows serán en agosto y septiembre). Entre los invitados estuvieron Lali Espósito, Adrián Suar, Gimena Accardi, Nico Vázquez y Natalie Pérez.

El afectuoso saludo de Felipe Colombo y Lali Espósito.

Sofi Morandi y Brenda Gandini, muy divertidas.

A pura sonrisa, Gimena Accardi posa con su amiga Emilia Attias.

Gustavo Bermúdez, Gonzalo Heredia, Nico Vázquez y Adrián Suar dijeron presente en la fiesta organizada por Jecan, la agencia dirigida por Nico Reydel.

Felipe Colombo, Lali Espósito y el cumpleañero.

Gimena Accardi y Nico Vázquez se lucieron en la pista.

INSEPARABLES

Por estos días están filmando la tercera temporada de Envidiosa, la serie que cruzó sus caminos y en la que terminaron enamorándose. Esteban Lamothe y Débora Nishimoto viven su historia de amor a pleno y en cada una de sus apariciones públicas se vuelven los más buscados para las selfies. Como sucedió en el Malbec World Day 2025, organizado por Amparo Mercado Gourmet, que se celebró la semana pasada en el Hotel Loi Suites de Recoleta. Allí, además de degustar exquisitos vinos, aceptaron con una sonrisa cada uno de los pedidos de los presentes que querían sacarse fotos con ellos. “Siento que cada uno expande el mundo del otro. Desde la literatura, la música... A él, por ejemplo, no le gusta mucho la música electrónica, pero me acompaña y yo lo puedo acompañar a ver un show de trap o escuchar reguetón. A los dos nos gusta cocinar; nos divertimos mucho juntos. Nunca pensé que me podía reír tanto con alguien”, contó Débora a ¡HOLA! Argentina en febrero pasado.

La pareja combinó sus looks en blanco y negro.

CAMPEÓN POR DÉCIMA VEZ

Con 50 años recién estrenados (los cumplió el 15 de abril), Adolfo Cambiaso cerró de la mejor manera una temporada brillante en Palm Beach: ganó por décima vez el Abierto de Estados Unidos. El domingo 20, en el National Polo Center, defendió la camiseta de La Dolfina Tamera junto a Diego Cavanagh, Matt Coppola y Alejandro Poma y se impuso por 12-8 a La Dolfina Catamount, el equipo de su hijo Poroto, también polista de elite y, como él, 10 de handicap. “Haber llegado a la final con las dos Dolfinas es un logro histórico”, había dicho unos días antes el recordman, que el año pasado también enfrentó en la misma final a Poroto, aunque entonces la copa quedó en manos de su heredero.

Los campeones: Adolfo, Diego Cavanagh, Matt Coppola y Alejandro Poma. foto: Agustina Fonda

Duelo entre padre e hijo. Adolfito lo marca a Poroto, que tiene la bocha foto: Agustina Fonda

Matt Coppola y Diego Cavanagh besan la copa, que en la base lleva los nombres de todos los polistas que pudieron conquistarla. foto: Agustina Fonda

Ana Coralia, la mujer del salvadoreño Alejandro Poma (patrón del equipo), corre a saludar a su marido, que fue el MVP (el jugador más destacado) del partido. foto: Agustina Fonda

Diego Cavanagh y su mujer, Milagros Vicente, posan con sus dos hijas en el podio. foto: Agustina Fonda

Esta es la décima vez que Cambiaso gana el US Open. En la foto posa con la famila Poma. foto: Agustina Fonda

Matt Coppola celebra junto a su mujer, Sol Di Ciurcio, su beba y su mamá, la amazona Jesse Coppola. foto: Agustina Fonda

El ex futbolista Javier Mascherano abrazó al recordman tras la victoria. foto: Agustina Fonda

Pura alegría y sonrisas para Cambiaso y Cavanagh. foto: Agustina Fonda

En palenques, con un look tan sensual como minimalista, María Vázquez aplaudió por partes iguales a su marido y a su hijo teniendo en claro que más allá del resultado, el solo hecho de haber llegado a semejante final ya los había convertido en ganadores antes de salir a la cancha.

María impactó con un vestido lencero de El Camarín, que accesorizó con piezas de joyería de su firma, Rokkus, y le sumó una minibag de rafia rematada con una borla y sandalias de inspiración franciscana. Juana Criado

Adolfito posa con su mujer, María Vázquez, que vio el partido desde los palenques. foto: Agustina Fonda

El futbolista Benjamín Cremaschi, mediocampista del Inter de Miami, dijo presente.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Getty Images

LA NACION