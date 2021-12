Madrina sustentable. Cecilia Zuberbühler usó el mismo vestido de Alberta Ferretti en las bodas de sus tres hijos

Tomó la decisión hace años, cuando un modelo de Alberta Ferretti la flechó en Italia. Entonces, ninguno de sus tres hijos –Pablo (36) y los mellizos Rodrigo e Iván Santamarina (31)– tenía planes de casamiento, pero Cecilia Zuberbühler supo que iba a usarlo el día que le anunciaran que sería madrina de boda. “Compré el vestido en Capri, dos años antes de que Pablo le pidiera matrimonio a su mujer, Pety González Álzaga. Ellos estaban de viaje conmigo cuando me lo probé y me acuerdo que les dije que no era para cualquier fiesta, que lo veía como vestido de madrina…”, cuenta la periodista y conductora de televisión, quien finalmente lo estrenó en noviembre de 2014, cuando su hijo mayor se casó en la iglesia de San Ignacio de Loyola.

Enfundada en el mismo vestida, Cecilia posa con Rodrigo, uno de sus mellizos, y su flamante mujer, Ali Born, el día de su boda, en marzo de 2021.

Cecilia se sintió tan cómoda y linda con su diseño italiano que después del gran día les preguntó a Ali Born y a Nina Pulenta, las novias de los mellizos, si estaban de acuerdo con que lo repitiera y sus nueras dijeron que sí. En marzo de este año, Cecilia se dio el lujo de llevar el modelo para el enlace de Rodrigo y Ali, en Martindale, y lo usó por tercera vez hace unas semanas, cuando Iván le dio el sí a Nina, en Mendoza. “Lo único que no pensé es que quizá mi cuerpo cambiara. En marzo, tuve que bajar un kilo en pocos días y me costó muchísimo. Para el último casamiento ya me preparé con tiempo”, concluye, divertida, Cecilia.

Repitió el vestido por tercera vez hace unas semanas, en la boda de Iván, su otro mellizo, con Nina Pulenta, en Mendoza.