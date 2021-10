¿Quién es Pauline Ducret, la hija de Estefanía de Mónaco, diseñadora y amante del circo?

Es cierto que su madre cuidó que ella y sus hermanos tuvieran una vida lejos de los flashes, y también es cierto que su prima, Charlotte Casiraghi, hace años que los acapara sin esfuerzo. Sin embargo, a sus 27 años, Pauline Grace Maguy Ducruet, la segunda hija de Estefanía de Mónaco y su ex guardaespaldas, Daniel Ducruet, levanta el perfil y se posiciona como una auténtica “princesa de la moda”.

Estefanía y Daniel Ducruet presentan a su hija, nacida el 4 de mayo de 1994. AFP

Pauline está en el puesto 16 de la línea de sucesión. Aunque su madre cuidó que ella y sus hermanos tuvieran una vida lejos de los flashes, hoy, por su trabajo, levanta el perfil y se posiciona como la nueva "princesa de moda". Getty Images

Cuenta la historia que los Grimaldi se tomaron su tiempo para aceptar a ella y a su hermano mayor, Louis, como miembros de la familia. Recién lo hicieron cuando sus padres pasaron por el Registro Civil, en julio de 1995. Aquella historia de amor que había arrancado con un escándalo (él esperaba un hijo de otra mujer cuando conoció a la heredera de Rainiero) terminó tal como empezó, con otro escándalo: salieron a la luz fotos de Ducruet con una stripper. Entonces Pauline tenía un año de edad.

En 2003, junto a su abuelo, Rainiero de Mónaco, y su tío Alberto. Getty Images

“Cuando crecimos , mamá y papá eran muy cercanos. A pesar de que se divorciaron muy pronto, siempre hicieron hincapié en que creciéramos con dos padres”, contó la joven, que está en el puesto 16 de la línea de sucesión, en una entrevista reciente al diario inglés The Telegraph.

Alexandra de Hannover, Carolina de Mónaco, Estefanía y Pauline en el balcón del palacio, el día del casamiento civil del príncipe Alberto con Charlene Wittstock, celebrado el 1 de julio de 2011. Getty Images

Diseñadora de moda y dueña desde 2018 de la marca de ropa sostenible y sin distinción de género Alter Designs, a los 18 Pauline dejó su casa para perseguir su sueño y estudiar en el Instituto Marangoni de París y en la prestigiosa Parsons, de Nueva York. Según detalló en la misma entrevista, fue pasante en la edición norteamericana de Vogue y en Louis Vuitton. “Pensé que quería ser redactora de moda, pero cuando estaba en la publicación me di cuenta de que eso no era para mí. Me pasó igual en Louis Vuitton, pero me enseñó mucho de la industria de la moda, sobre todo que no todo es brillo y glamour. Aprendí que es una industria realmente dura que se lleva tu alma, tu sudor y tus lágrimas. Pero después de eso supe que quería diseñar”, reveló.

Con su mamá, por quien siente adoración y la encuentra su referente en materia de moda. Getty Images

Con su prima, Charlotte Casiraghi, en la presentación de su marca, Alter Designs, en la Semana de la Moda de París, en 2019. Getty Images

Pauline cautiva con sus looks en cada aparición pública. De izquierda a derecha, durante una presentación de Emanuel Ungaro (2016), en el desfile de Dior (2018), y aplaudiendo a Jean-Paul Gaultier (2018) en la Semana de la Moda de París. Getty Images

UNA INFANCIA HACIENDO MALABARES

Tras separarse de Ducruet, su mamá se enamoró de otro jefe de seguridad, Jean Raymond Gottlieb y le dio una hermana, Camille, que hoy tiene 23 (Pauline tiene otros dos hermanos de parte de su padre). Después, Estefanía formó pareja con el suizo Franco Knie, dueño de un circo, por lo que a sus 7 años, pasó de vivir en un palacio a una vida itinerante en un motorhome en Zúrich.

A sus 9 años, actuando con un elefante en la arena del Circo Suizo Knie, en Lugano. Su acto fue supervisado cuidadosamente por el experimentado entrenador de elefantes Franco Knie, pareja de su madre. AFP

“Fue interesante. Estaba todo el día con animales y con chicos de todo el mundo –alemanes, ingleses, italianos, españoles–, teníamos nuestro propio idioma. Fue un momento de pura libertad que no creo que vivieran muchos otros niños”, aseguró. Más tarde, el corazón de Estefanía fue conquistado por un acróbata portugués, Adans Lopez Peres, con quien estuvo casada algo más de un año. “Fue increíble estar tan arriba y abajo. Todo eso fortalece tu carácter. Entiendo que mi educación fue inusual y lo aprecio. Estoy agradecida de haber tenido la infancia que tuve”, se explayó.

En 2018 participó del Rally Aïcha des Gazelles, organizado por y para mujeres. Getty Images

LA SIRENA DE MÓNACO

Excelente deportista, en 2010 Pauline representó a Mónaco en el Campeonato Mundial Juvenil de buceo en Alemania, compitió en el Europeo de Natación Juvenil y en el Campeonato de Buceo, en Helsinki. Además, fue parte de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Verano de la Juventud, en Singapur. De esta manera siguió la tradición olímpica familiar, ya que su bisabuelo materno, John Kelly, ganó tres medallas de oro olímpicas en la década del 20, el hermano de su abuela, John B. Kelly, fue cuatro veces olímpico y ganador de una medalla en remo, y su tío, el príncipe Alberto, participó en cinco ediciones de los Juegos de Invierno con el equipo de bobsleigh de Mónaco.

En 2010, en la ronda preliminar femenina de trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Singapur. Getty Images

CAMPANAS DE BODA

De novia con el empresario Maxime Giaccardi desde hace años –él empezó a aparecer poco a poco en la vida virtual de ella en 2013 y en 2017 se refirió a él como “mi otra mitad” en las redes sociales–, en julio pasado dijo presente en la gala de Fight Aids Mónaco, que preside Estefanía.

En julio pasado, Pauline llevó por primera vez a su novio, Maxime Giaccardi, a la gala de Fight Aids Monaco, la organización que preside su mamá. En la foto están, además, sus hermanos Camille Gottlieb y Louis Ducruet, acompañado por su mujer, Marie Chevallier. Getty Images

Pauline y Maxime Giaccardi se conocen hace años pero oficializaron su amor recién en 2017. ¿Serán protagonistas de la próxima boda Grimaldi? Getty Images

Fue su particular forma de informarles a todos que este joven, que se dedica a los negocios en el sector de lujo, ya casi es familia. Hoy, aunque nadie lo confirma aún, suenan campanas de boda en Mónaco.