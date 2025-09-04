LA NACION

Tres días de arte. Las fotos y los invitados a arteba, la feria más relevante de Latinoamérica

Se celebró del 29 al 31 de agosto el Centro Costa Salguero

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Marina Achával, Amalia Amoedo y Gabriela Vaca Guzmán, entre los presentes
Marina Achával, Amalia Amoedo y Gabriela Vaca Guzmán, entre los presentes

Una vez más, la feria de arte más relevante de Latinoamérica sorprendió con obras de 400 artistas de un total de 82 galerías, entre las nacionales y las de afuera. El balance de ventas fue positivo [con amplitud de precios, desde 400 a 200 mil dólares] y hubo preferencia por las jóvenes promesas. Los 11 mil metros cuadrados que ocupó la supermovida en Costa Salguero sigue consolidando su excelente convocatoria. Tanto el día inaugural como el resto de las fechas fueron fiestas de encuentros y de reunión, con muchas caras conocidas. Desde arteba salía un transfer con rumbo a Affair, una de las ferias satélite, destinado especialmente a los visitantes extranjeros que llegaron para disfrutar de una semana arty.

Nat Orlowski
Nat Orlowski
Evangelina Bomparola y Javier Iturrioz
Evangelina Bomparola y Javier IturriozSergio Lapietra
Cecilia Sartorius, Freddy Green, María Giménez y Francisco Bosch
Cecilia Sartorius, Freddy Green, María Giménez y Francisco Bosch
Wally Diamante, Larisa Andreani y Amalia Amoedo
Wally Diamante, Larisa Andreani y Amalia AmoedoSergio Lapietra
Dolores Trull con Cala y Alejandro Pueyrredón
Dolores Trull con Cala y Alejandro Pueyrredón
Julieta Cardinali y Santiago Mitre
Julieta Cardinali y Santiago Mitre
Elina y Eduardo Costantini
Elina y Eduardo Costantini
Sophia Blaquier y su mamá, Josefina Carlés
Sophia Blaquier y su mamá, Josefina Carlés
Marina Achával
Marina Achával
Casiana Flores Pirán
Casiana Flores Pirán
Gabriela Vaca Guzmán
Gabriela Vaca Guzmán
Mónica Gutiérrez y su marido, Alejandro Gawianski
Mónica Gutiérrez y su marido, Alejandro GawianskiSergio Lapietra
Poroto Bengolea y Alejandra Quevedo
Poroto Bengolea y Alejandra Quevedo
Edgardo Giménez, María Calcaterra y Marta Minujín
Edgardo Giménez, María Calcaterra y Marta Minujín
Loli Acuña y Anita Bereciartúa
Loli Acuña y Anita Bereciartúa
Candelaria y Delfina Muñiz Barreto, Leo Batistelli y Soledad Costantini
Candelaria y Delfina Muñiz Barreto, Leo Batistelli y Soledad Costantini
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGetty Images
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Te presentamos la gran familia artística y ensamblada detrás de la estrella de Hollywood
    1

    Pierce Brosnan. Te presentamos la gran familia artística y ensamblada detrás de la estrella de Hollywood

  2. ¿A qué se dedican Tomás y Martina y qué los trajo desde Miami y París, donde viven?
    2

    Los hijos de Martín Redrado. ¿A qué se dedican Tomás y Martina y qué los trajo desde Miami y París, donde viven?

  3. La empresaria argentina Victoire Cogevina Reynal fue la organizadora de The Women’s Cup en Milán
    3

    Fútbol y glamour. La empresaria argentina Victoire Cogevina Reynal fue la organizadora de The Women’s Cup en Milán

  4. Las princesas Amalia, Alexia y Ariane revolucionaron el circuito de la Fórmula 1
    4

    Las hijas de Máxima. Las princesas Amalia, Alexia y Ariane revolucionaron el circuito de la Fórmula 1

Cargando banners ...