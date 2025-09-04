Tres días de arte. Las fotos y los invitados a arteba, la feria más relevante de Latinoamérica

Una vez más, la feria de arte más relevante de Latinoamérica sorprendió con obras de 400 artistas de un total de 82 galerías, entre las nacionales y las de afuera. El balance de ventas fue positivo [con amplitud de precios, desde 400 a 200 mil dólares] y hubo preferencia por las jóvenes promesas. Los 11 mil metros cuadrados que ocupó la supermovida en Costa Salguero sigue consolidando su excelente convocatoria. Tanto el día inaugural como el resto de las fechas fueron fiestas de encuentros y de reunión, con muchas caras conocidas. Desde arteba salía un transfer con rumbo a Affair, una de las ferias satélite, destinado especialmente a los visitantes extranjeros que llegaron para disfrutar de una semana arty.

Nat Orlowski

Evangelina Bomparola y Javier Iturrioz Sergio Lapietra

Cecilia Sartorius, Freddy Green, María Giménez y Francisco Bosch

Wally Diamante, Larisa Andreani y Amalia Amoedo Sergio Lapietra

Dolores Trull con Cala y Alejandro Pueyrredón

Julieta Cardinali y Santiago Mitre

Elina y Eduardo Costantini

Sophia Blaquier y su mamá, Josefina Carlés

Marina Achával

Casiana Flores Pirán

Gabriela Vaca Guzmán

Mónica Gutiérrez y su marido, Alejandro Gawianski Sergio Lapietra

Poroto Bengolea y Alejandra Quevedo

Edgardo Giménez, María Calcaterra y Marta Minujín

Loli Acuña y Anita Bereciartúa

Candelaria y Delfina Muñiz Barreto, Leo Batistelli y Soledad Costantini