Recorré el fantástico espacio con formas orgánicas y colores metalizados que diseñó Leticia Rocco en Experiencia Living

La interiorista creó el hogar de un joven arquitecto jugando con curvas, brillos y colores que invitan a la experimentación material y, también, al descanso, reparador de la energía creativa

Escuchar Nota

Después del éxito que logró con el departamento para Francis Mallmann en Experiencia Living 2025, la interiorista Leticia Rocco sorprende con uno donde convergen arquitectura, materia, agua, luz y creatividad. De allí su nombre: “Vértice”, un punto de encuentro donde la forma comienza a existir.

Colchoneta y almohadones en distintos géneros y tamaños (Estudio Leti Rocco). Cava (CavaCrux). Sillas 'Cesca' vintage, recicladas y retapizadas con géneros de Churba. JONATHAN REICCHOLZ

Diseñado para un joven arquitecto, el proyecto se aleja de la idea tradicional de vivienda y se acerca más a la de un “laboratorio doméstico” donde conviven superficies pulidas y texturas cálidas, gestos futuristas y detalles artesanales en una búsqueda profunda por mostrar la mente que diseña.

“El espacio representa el hogar de un arquitecto como el lugar donde la profesión y la vida se entrelazan”.

Detalles en video

Departamento "Vértice", de Estudio Leti Rocco, en Experiencia Living Remeros Beach.mp4

Romper con la caja cuadrada

La barra, realizada en mármol facetado, toma inspiración de un desarrollo costero del estadounidense Felix Cohen, sumando un gesto escultórico y sofisticado. Banquetas 'Jirafa' (Estudio Leti Rocco). JONATHAN REICCHOLZ

Para este proyecto, Leticia contó con la colaboración de una arquitecta muy especial, su prima Julieta Rocco. Juntas buscaron soluciones, por ejemplo, para definir el espacio de la cocina, y llegaron al medio arco de acero trabajado por Artefacto BA. Súper moderno y con toques futuristas, sorprende además por la pared a su alrededor pintada de plateado (Colorín).

Grifería 'Hito Collection', de Cristian Mohaded para Novum (FV). Atrás, pared revestida en porcelanato 'Flow Cosmic Blue' (San Lorenzo Design), inspirado en la tradición del azulejo artesanal y el esmaltado vívido JONATHAN REICCHOLZ

Las curvas del cielo raso y algunas paredes y hasta varios muebles se lograron explorando todas las posibilidades del Durlock con suma creatividad.

La mesada de la barra es de mármol 'Arabesco Oróbico' apomazado (De Stefano). Sistema de cocción PITT Cooking. Vajilla artesanal en gres (Cretha). JONATHAN REICCHOLZ

“Las formas orgánicas, son tendencia desde hace varias temporadas. Por eso las incorporamos tanto en la estructura como en el mobiliario”.

Obra "Camino", de Federico Carbia (Diderot.art). Sillones giratorios de cuero azul (Estudio Leti Rocco). Mesa baja de Mike, un diseño exclusivo para “Vértice”. JONATHAN REICCHOLZ

La alfombra fue diseñada especialmente para el espacio, un trabajo del Estudio con Suspiros del Monte. Velón (Voluspa) JONATHAN REICCHOLZ

Escena en pequeño formato

“Como es el que frecuentan las visitas, me gusta diferenciar al toilette para que sea un lugar súper elegante y escenográfico”. Para volverlo memorable, fue pintado por la artista Catalina Ruiz, quien buscó conectar con la presencia del agua y su movimiento. “Busqué trasladar esa sensación al mural para crear una atmósfera etérea y relajante”, nos explicó.

Espejo (Estudio Leti Rocco). Bacha con pie de mármol pulido 'Verde Arcadia' (De Stefano). Grifería 'Dominic' (FV). Las formas se potencian con un sobretecho iluminado (Durlock) que suma profundidad.

Trabajé el mural sobre un fondo oscuro con la intención de aportar luz y profundidad a través de la pintura. Utilicé acrílico, óleos y óleo pastel para construir diferentes planos y texturas a partir de su combinación.” — Catalina Ruiz

Trabajar mirando el cielo y la laguna

Mueble de comedor realizado por DiMario en melamina 'Tuareg' (Flapac). Piso de madera (Patagonia Flooring). Lámpara colgante (Estudio Leti Rocco). Pared entelada con género de Casa Almacén. JONATHAN REICCHOLZ

La mesa del comedor es un elemento versátil: sirve tanto para comer como para trabajar o relajarse. Se trata de un diseño de los años 60 de Ricardo Blanco, con tapa en Neolith blanco (Artecnia).

En el balcón, una mesa de aluminio increiblemente livinana (Mike) y herramientas (Duroll). JONATHAN REICCHOLZ

El balcón es una extensión natural del interior y refuerza la idea de disfrute y encuentro, acompañado por la increíble vista a la laguna de Remeros Beach.

Piso de madera (Patagonia Flooring). Macetas de Vicky Escuder Deco Macetas. DENISE GIOVANELI

Calma al final del día

Artefactos (IDEA). El diseño de iluminación estuvo a cargo de las arquitectas Emi Cappiello y Diana Portillo; la provisión e instalación de los sistemas de iluminación domótica, de Carlos Cappiello. JONATHAN REICCHOLZ

El dormitorio se proyectó como un lugar de pausa, donde el dueño de casa pueda relajarse y desconectar después de una larga jornada de obra.

Los veladores (Puro Barro). Mesas de luz (De la Época, intervenidas por Estudio Leti Rocco). Alfombra 'Mesh' color arena (Rugit). JONATHAN REICCHOLZ

“Elegimos los tonos pasteles para generar un clima de serenidad y textiles que se pudieran lavar en el lavarropas para darle practicidad al estilo de vida del arquitecto”, nos contó la interiorista.

Obras Medianera de Julián Medina (Diderot.art). Persianas americanas de Hunter Douglas (Snob Cortinas).

Con una estética veraniega, el ambiente busca emular la estadía en un hotel, para que el dueño de casa se sienta de vacaciones todo el año. El respaldo curvo doble en bouclé y lona rayada, el pie y la ropa de cama son diseños de Estudio Leti Rocco.