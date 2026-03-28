Recorré el fantástico espacio con formas orgánicas y colores metalizados que diseñó Leticia Rocco en Experiencia Living

La interiorista creó el hogar de un joven arquitecto jugando con curvas, brillos y colores que invitan a la experimentación material y, también, al descanso, reparador de la energía creativa
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Después del éxito que logró con el departamento para Francis Mallmann en Experiencia Living 2025, la interiorista Leticia Rocco sorprende con uno donde convergen arquitectura, materia, agua, luz y creatividad. De allí su nombre: “Vértice”, un punto de encuentro donde la forma comienza a existir.
Diseñado para un joven arquitecto, el proyecto se aleja de la idea tradicional de vivienda y se acerca más a la de un “laboratorio doméstico” donde conviven superficies pulidas y texturas cálidas, gestos futuristas y detalles artesanales en una búsqueda profunda por mostrar la mente que diseña.
“El espacio representa el hogar de un arquitecto como el lugar donde la profesión y la vida se entrelazan”.
Detalles en video
Romper con la caja cuadrada
Para este proyecto, Leticia contó con la colaboración de una arquitecta muy especial, su prima Julieta Rocco. Juntas buscaron soluciones, por ejemplo, para definir el espacio de la cocina, y llegaron al medio arco de acero trabajado por Artefacto BA. Súper moderno y con toques futuristas, sorprende además por la pared a su alrededor pintada de plateado (Colorín).
Las curvas del cielo raso y algunas paredes y hasta varios muebles se lograron explorando todas las posibilidades del Durlock con suma creatividad.
“Las formas orgánicas, son tendencia desde hace varias temporadas. Por eso las incorporamos tanto en la estructura como en el mobiliario”.
Escena en pequeño formato
“Como es el que frecuentan las visitas, me gusta diferenciar al toilette para que sea un lugar súper elegante y escenográfico”. Para volverlo memorable, fue pintado por la artista Catalina Ruiz, quien buscó conectar con la presencia del agua y su movimiento. “Busqué trasladar esa sensación al mural para crear una atmósfera etérea y relajante”, nos explicó.
Trabajé el mural sobre un fondo oscuro con la intención de aportar luz y profundidad a través de la pintura. Utilicé acrílico, óleos y óleo pastel para construir diferentes planos y texturas a partir de su combinación.”
— Catalina Ruiz
Trabajar mirando el cielo y la laguna
La mesa del comedor es un elemento versátil: sirve tanto para comer como para trabajar o relajarse. Se trata de un diseño de los años 60 de Ricardo Blanco, con tapa en Neolith blanco (Artecnia).
El balcón es una extensión natural del interior y refuerza la idea de disfrute y encuentro, acompañado por la increíble vista a la laguna de Remeros Beach.
Calma al final del día
El dormitorio se proyectó como un lugar de pausa, donde el dueño de casa pueda relajarse y desconectar después de una larga jornada de obra.
“Elegimos los tonos pasteles para generar un clima de serenidad y textiles que se pudieran lavar en el lavarropas para darle practicidad al estilo de vida del arquitecto”, nos contó la interiorista.
Con una estética veraniega, el ambiente busca emular la estadía en un hotel, para que el dueño de casa se sienta de vacaciones todo el año. El respaldo curvo doble en bouclé y lona rayada, el pie y la ropa de cama son diseños de Estudio Leti Rocco.
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