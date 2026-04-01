Un tres ambientes para un hombre que vive velozmente y busca desconectar, la propuesta de Halesa Estudio en Experiencia Living 2026

Para un hombre que sigue el ritmo de los mercados globales, Halesa Estudio diseñó un refugio de materiales nobles, iluminación teatral y paleta profunda
- 3 minutos de lectura'
La arquitecta Paola Zuquetto Dockhorn y la publicista Milena Gerhardt se conocieron de chicas en su Brasil natal. Las vueltas de la vida las trajeron a suelo argentino, donde fundaron Halesa Estudio, dedicado a las reformas y el interiorismo. Hoy, la dupla nos abre las puertas de su “Departamento 203” en Experiencia Living.
Combinando la mirada relajada y elegante de Argentina y la búsqueda de vanguardia material incesante típica de Brasil, este tres ambientes fue pensado para Pedro, un experto en finanzas, que aquí busca apagar la adrenalina de los mercados y darle play a sus aficiones: los deportes, la música, el buen whisky y los encuentros con amigos.
Punto de partida
La inspiración que guió el interiorismo tuvo su origen en una piedra que enamoró a Paola y Milena: el Purestone Prima 'Alpinus White’ (De Stefano). Se repite en distintos planos, como la barra, el nicho de la cocina y hasta en una sección de la pared del living.
En lugar de generar un comedor por separado, las autoras del espacio optaron por extender la barra de piedra con una mesa de un solo pie en melamina ‘Merlot’ (FaPlac), que ofrece lugar suficiente para compartir con invitados.
Detalles en video
De impronta masculina
Como se trata del hogar de un joven que vive solo, el Estudio buscó tonos de impronta masculina, como terracota y verde oliva, acompañados de madera oscura. Desde luego, todos engamados con la piedra protagonista.
Observemos la riqueza visual y táctil de la pared, empezando desde la izquierda. Simulando un empapelado, el revestimiento ‘Micaceo’ (Colorín). A continuación, para potenciar las líneas verticales, el Estudio sumó franjas en la misma melamina ‘Merlot’ de la mesa-barra (FaPlac) y otra en el Purestone Prima 'Alpinus White’ visto en la cocina (De Stefano).
Es la primera vez que participamos de Experiencia Living, por lo que todo fue una novedad. Sabíamos que sería un gran desafío, pero tuvimos proveedores y colaboradores impecables que nos ayudaron a lograrlo”
— Milena Gerhardt, socia de Halesa Estudio
Extensión del disfrute
El balcón extiende el uso del departamento hacia el exterior con mobiliario de exterior cómodo en fibras naturales (Tidelli), incluyendo una mesa con frapera central. Y así, se presenta como un espacio propicio tanto para los encuentros con amigos como para la contemplación a solas.
Santuario personal
En el escritorio con vista al exterior que Halesa Estudio creó para Pedro lo esperan sus guitarras Fender (TodoMúsica). Para mejorar la experiencia el ambiente está revestido en paneles ‘Smart’ de Patagonia Flooring que reducen la reverberancia, la propalación del sonido y la disipación térmica.
Un detalle que las creadoras de Halesa destacan es la elección de las alfombras: “Muy lejos de un detalle, son un elemento fundamental en la composición final de los ambientes”.
Diseño pensado para el descanso
Para transformar por completo el sector de la cama, Paola y Milena le dieron un uso súper efectivo al empapelado (TintaChini), enmarcado en arcos que aportan ritmo visual y delimitan el área de descanso de manera escenográfica.
La continuidad de materiales, tonos y texturas respecto del resto del departamento refuerza la coherencia del proyecto. No solo se repite el revestimiento de paredes (FaPlac), sino también los textiles, como el que viste el respaldo y estructura de la cama, en juego directo con el sillón del living.
Muy masculino, con espacio de colgado y un envidiable sector solo para zapatos, el vestidor permite visualizar fácilmente las prendas e incorpora una estantería para el almacenamiento de libros y objetos personales
Minimalista en gris, negro y verde, el baño se destaca por el revestimiento de piso a techo del porcelanato ‘Ceppo Di Gré Moka’ (San Lorenzo Design), trabajado con técnica Deep Touch.
Más notas de Experiencia Living
Memoria afectiva. Gaby López Monzón transformó sus recuerdos de infancia en un departamento íntimo y vibrante
¡Últimos días! Todo lo que necesitás saber para visitar Experiencia Living 2026
"Entre Notas". Con elementos clásicos y soluciones modernas, recorremos el departamento de una familia amante de la música
- 1
“Live & Play She”: diseño sofisticado y espíritu gamer en clave femenina
- 2
Aluminio, un material de alta prestación que redefine el habitar contemporáneo
- 3
Una charla con Adriana Randazzo, autora de “Territorio Privado” en Experiencia Living
- 4
Proyectar con propósito: cómo es el sistema constructivo que permite innovar tanto en las necesidades funcionales como en las estéticas