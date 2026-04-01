Un tres ambientes para un hombre que vive velozmente y busca desconectar, la propuesta de Halesa Estudio en Experiencia Living 2026

Para un hombre que sigue el ritmo de los mercados globales, Halesa Estudio diseñó un refugio de materiales nobles, iluminación teatral y paleta profunda

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La arquitecta Paola Zuquetto Dockhorn y la publicista Milena Gerhardt se conocieron de chicas en su Brasil natal. Las vueltas de la vida las trajeron a suelo argentino, donde fundaron Halesa Estudio, dedicado a las reformas y el interiorismo. Hoy, la dupla nos abre las puertas de su “Departamento 203” en Experiencia Living.

La mesa-barra y los muebles de cocina, diseño de Halesa Estudio ejecutados por Casa Leiro. Puerta de entrada (Oblak). Objetos deco (Casa Clara). Maia Croizet

Combinando la mirada relajada y elegante de Argentina y la búsqueda de vanguardia material incesante típica de Brasil, este tres ambientes fue pensado para Pedro, un experto en finanzas, que aquí busca apagar la adrenalina de los mercados y darle play a sus aficiones: los deportes, la música, el buen whisky y los encuentros con amigos.

Punto de partida

La inspiración que guió el interiorismo tuvo su origen en una piedra que enamoró a Paola y Milena: el Purestone Prima 'Alpinus White’ (De Stefano). Se repite en distintos planos, como la barra, el nicho de la cocina y hasta en una sección de la pared del living.

Mesada y nicho ejecutados por marmolería United Stone. Grifería (FV). Artefactos de iluminación (IDEA). Maia Croizet

En lugar de generar un comedor por separado, las autoras del espacio optaron por extender la barra de piedra con una mesa de un solo pie en melamina ‘Merlot’ (FaPlac), que ofrece lugar suficiente para compartir con invitados.

Las banquetas, como todo el mobiliario interior, fue desarrollado especialmente para el proyecto de Halesa Estudio por Thais Casa. Maia Croizet

Detalles en video

"Departamento 203" de Halesa Estudio para Experiencia Living.mp4

De impronta masculina

Como se trata del hogar de un joven que vive solo, el Estudio buscó tonos de impronta masculina, como terracota y verde oliva, acompañados de madera oscura. Desde luego, todos engamados con la piedra protagonista.

La iluminación con cintas led en paredes, cortinas y la garganta del cielo raso potencian las líneas del ambiente y les dan profundidad. Maia Croizet

Observemos la riqueza visual y táctil de la pared, empezando desde la izquierda. Simulando un empapelado, el revestimiento ‘Micaceo’ (Colorín). A continuación, para potenciar las líneas verticales, el Estudio sumó franjas en la misma melamina ‘Merlot’ de la mesa-barra (FaPlac) y otra en el Purestone Prima 'Alpinus White’ visto en la cocina (De Stefano).

Sofá (Thais Casa). Alfombra (Rugit). El diseño de iluminación fue realizado por TZK. Maia Croizet

Es la primera vez que participamos de Experiencia Living, por lo que todo fue una novedad. Sabíamos que sería un gran desafío, pero tuvimos proveedores y colaboradores impecables que nos ayudaron a lograrlo” — Milena Gerhardt, socia de Halesa Estudio

El mueble flotante y los placares en melamina Merlot (FaPlac) con cantos en madera maciza, diseño de Halesa realizdos por Casa Leiro. Obra “Esmeralda”, de Sofía Mastai (Diderot.art). Maia Croizet

Cortinas de Hunter Douglas (M&F Design). Muebles pensados especialmente por Halesa Estudio realizados por Tahis. Maia Croizet

Extensión del disfrute

El balcón extiende el uso del departamento hacia el exterior con mobiliario de exterior cómodo en fibras naturales (Tidelli), incluyendo una mesa con frapera central. Y así, se presenta como un espacio propicio tanto para los encuentros con amigos como para la contemplación a solas.

El paisajismo estuvo a cargo de Polen Urbano. Piso de madera (Patagonia Flooring). Macetas (Durban). Maia Croizet

Santuario personal

En el escritorio con vista al exterior que Halesa Estudio creó para Pedro lo esperan sus guitarras Fender (TodoMúsica). Para mejorar la experiencia el ambiente está revestido en paneles ‘Smart’ de Patagonia Flooring que reducen la reverberancia, la propalación del sonido y la disipación térmica.

Obra sin título de Leonardo Aguirre Di Matteo (Diderot.art). Carpinterías (Casa Leiro). Alfombra (Rugit). JONATHAN REICCHOLZ

Un detalle que las creadoras de Halesa destacan es la elección de las alfombras: “Muy lejos de un detalle, son un elemento fundamental en la composición final de los ambientes”.

La cafetera (Teka) y el sistema de música (Todo Música) son clave en este ambiente de confort. Mueble en melamina Merlot con interesantes detalles curvos y en la puerta inferior (Halesa Estudio by Casa Leiro). Maia Croizet

Diseño pensado para el descanso

Sommier (Bedtime). Textiles (La Vie Home). Maia Croizet

Para transformar por completo el sector de la cama, Paola y Milena le dieron un uso súper efectivo al empapelado (TintaChini), enmarcado en arcos que aportan ritmo visual y delimitan el área de descanso de manera escenográfica.

Los arcos se remataron con cintas led, dándole impacto visual al empapelado, que retoma los tonos generales del departamento. Lámpara de pie 'Wipi' (IDEA). Maia Croizet

La continuidad de materiales, tonos y texturas respecto del resto del departamento refuerza la coherencia del proyecto. No solo se repite el revestimiento de paredes (FaPlac), sino también los textiles, como el que viste el respaldo y estructura de la cama, en juego directo con el sillón del living.

Dos luminarias verticales con luz rasante (IDEA) realzan el paso del dormitorio al vestidor y el baño en suite. Maia Croizet

Muy masculino, con espacio de colgado y un envidiable sector solo para zapatos, el vestidor permite visualizar fácilmente las prendas e incorpora una estantería para el almacenamiento de libros y objetos personales

Siguiendo el pasillo que une el área social con el dormitorio, se instaló el vestidor llevado a cabo por Casa Leiro. El mismo piso cálido de Patagonia Flooring recorre toda la unidad JONATHAN REICCHOLZ

Minimalista en gris, negro y verde, el baño se destaca por el revestimiento de piso a techo del porcelanato ‘Ceppo Di Gré Moka’ (San Lorenzo Design), trabajado con técnica Deep Touch.