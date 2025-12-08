Cómo decorar tu casa en estas Fiestas: mesas y detalles únicos que inspiran

En esta temporada de celebraciones, te mostramos propuestas soñadas de una tienda deco que funciona en una casona histórica de Corrientes

Camila Blousson Escuchar Nota

“La inspiración para decorar nace de lo que hemos vivido, visto o imaginado durante el año. En este, los pequeños animales se adueñan de cada rincón para acompañar a Santa: renos, búhos, ratones y erizos nos sacan una sonrisa cada vez que los vemos ahí, sentaditos, llenando cada ambiente de fantasía”, nos cuentan Paula y Victoria Saiach, creadoras de L’Epicerie, la tienda de ramos generales y decoración que funciona en un caserón histórico de la ciudad de Corrientes.

Paula y Victoria Saiach son contadoras y decoradoras y hace 13 años tienen L’Épicerie. Guillermo Billordo

“No hay nada que nos emocione más que ver la casa transformarse: luces encendidas, coronas en las puertas, renos, Santas y, por supuesto, el infaltable árbol repleto de adornos que nos devuelve, por un instante, la magia de ser niños”, nos dijeron las hermanas decoradoras.

Las coronas y los ayudantes de Santa para guiar el trineo son los protagonistas de esta Navidad en L'Epicerie. Guillermo Billordo

Este año, apostaron por un árbol navideño de 3,60 metros y sobre el hogar decidieron colocar algunas ramas de eucalipto y una mamá lechuza junto a sus mini lechucitas. En los sillones, vemos erizos y unos ratones colgando de la lámpara. “Este diciembre, los animales son los protagonistas”.

"Duendes, renos, erizos, búhos y más personajes mágicos se encargan de dar la bienvenida sentados en una corona de entrada, sobre una consola o junto a la chimenea... como si hubieran salido directamente de un cuento navideño". Guillermo Billordo

“Nos encanta la Navidad y el ritual de vestir cada rincón de la casa para la ocasión”.

La magia está en los detalles: texturas cálidas, adornos únicos y colores que evocan la Navidad. Cada pieza pensada para transformar tu espacio en un rincón lleno de encanto y celebración. Guillermo Billordo

La naturaleza es fuente de inspiración para las decoradoras y está presente en ramas, fibras, madera y elementos orgánicos. Este año hay propuestas de mesas elegantes y otras más simples y relajadas, pensadas para quienes celebran al aire libre, bajo un árbol o en la galería, donde las fibras naturales cobran protagonismo.

El comedor principal

El comedor es el espacio central de la casa, es por esto que la mesa navideña para este ambiente fue la más especial. Guillermo Billordo

“A la mesa de este ambiente, siempre la pensamos como la más importante, porque el espacio así lo pide. Nos inspiramos en una Navidad del hemisferio norte, con colores como el bordó, el rosa viejo y el verde inglés. Los ciervos arman un camino central que dialoga con pinos de piel, logrando una atmósfera envolvente y sofisticada”, explicaron.

Cada detalle cuenta: una mesa pensada para compartir momentos únicos, rodeados de la calidez y la magia que solo la Navidad puede traer. Guillermo Billordo

“La clave está en elegir elementos que nos regala la naturaleza —ramas, piñas, madera, textiles crudos y fibras— y combinarlos con pequeñas piezas decorativas que sumen un toque festivo”.

"Con la propuesta de este año, quisimos buscar una Navidad más sensorial, más tranquila y con una estética muy cuidada". Guillermo Billordo

Los renos y pinos artesanales combinados con el mármol del mueble le dan ese toque sofisticado a tu Navidad. Guillermo Billordo

La mesa del comedor, contigua al living, es redonda y para ocho personas. Este año la vistieron de blanco, con un centro de mesa que recrea un bosque donde elegantes renos protagonizan la escena. “Predominan los tonos tierra, platos con motivos festivos, medias porta cubiertos y servilletas con flores blancas”.

En la mesa del comedor, el toque especial está en la incorporación de renos. Guillermo Billordo

Mesa para niños

Para las hermanas, esta mesa es la infaltable de cada año. “Es la que más sorpresa y alegría despierta: colorida, vibrante y divertida”, confesaron.

La mesa de niños se armó en el quincho del segundo patio de la casona. Guillermo Billordo

Este año, la mesa tuvo detalles rústicos y un aire campestre. Para la paleta, eligieron el clásico rojo navideño, combinado de manera audaz con rosa y turquesa, creando una propuesta fresca y original.

Año a año, la mesa infantil es la que genera más atracción en quienes visitan L'Epicerie en diciembre. Guillermo Billordo

El camino central de la mesa se convierte en un escenario festivo: juguetes que invitan al juego, platos en rojo lacre que aportan intensidad y chupetines rayados que suman un guiño lúdico. Todo vibra en un espíritu alegre.

Un rincón lleno de encanto navideño: renos, árboles artesanales y detalles que celebran la magia de la temporada. Guillermo Billordo

“Para definir la paleta, partimos de la mantelería y, desde allí, desplegamos distintos estilos según el gusto de cada cliente. Hay quienes aman el clásico rojo Navidad y quienes prefieren los tonos neutros”.

El 13/12 a las 18 La Pilarica estará dando un taller de caminos navideños con cupos limitados en la casona. "Un encuentro para aprender a armar esas guías verdes para la mesa con las ramas y adornos que tanto nos gustan". Guillermo Billordo

Su recorrido

L’Epicerie nació en 2012 como el sueño compartido de dos hermanas que decidieron emprender juntas. En sus inicios, fue un pequeño local dedicado a blanquería y fragancias. Con el tiempo, y gracias a la dinámica de los proveedores como las demandas de los clientes, el proyecto fue creciendo y diversificándose.

“Esta casa es bastante famosa en Corrientes, porque es una de las pocas construcciones de estas características que siguió en la familia; la mayoría son museos o edificios públicos”, cuentan las Saiach. Maia Croizet

Hoy, la casona ofrece una amplia variedad de productos que incluyen muebles, decoración, mantelería, cortinas, bazar, iluminación y grifería artesanal.

La casona de 1860 está ubicada sobre la calle San Juan 550 y no pasa inadvertida. Maia Croizet

“Esta casa es nuestro lugar en el mundo”, concluyeron las hermanas, que se convirtieron en las decoradoras más importantes de la provincia de Corrientes con su tienda de casi 800 m2.