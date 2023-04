Diseñar con luz: la iluminación profesional como tendencia

escuchar

La luz está hoy considerada como la cuarta dimensión de la arquitectura: no por nada la del lighting designer es una profesión extremadamente valorada. Y la clave no pasa tanto por la elección de luminarias según determinada estética, sino más bien a lo que la luz en sí –por su intensidad, su color, su dirección y su calidad– es capaz de lograr en los ambientes. Lo curioso es que la luz no se “ve”: son sus efectos lo que percibimos.

Por eso las oficinas corporativas, muchísimos restaurantes y locales comerciales y cada vez más viviendas tienden a contratar “consultores de iluminación” que contribuyen a potenciar todo aquello que la luz puede lograr, algo que repercute enormemente en el bienestar y el confort. De hecho la iluminación puede llegar a cambiar en forma radical la función de un ambiente.

Así lo entiende la gente de World Leds Go, que para esta edición de Experiencia Living –la muestra de diseño y arquitectura que hasta el 30 de abril puede visitarse en el Distrito Quartier– ofrece una serie de productos de vanguardia y hasta ahora no demasiado conocidos en el mercado argentino.

“Marcar el ritmo” a través de la luz

“Jenny Magic” se llama producto capaz de generar inesperados trazos de luz sin puntos visibles, una suerte de “manguera luminosa” (se trata en realidad de una extrusión de silicona) que puede adherirse a la arquitectura y casi “desaparecer” o volverse en cambio súper expresiva al plegarse tridimensionalmente en el espacio, diseñando elementos gráficos suaves o lineales capaces de marcar el ritmo del entorno circundante.

Una luminaria súper creativa y poco habitual gracias a la versatilidad de "Jenny Magic". Julia Gutierrez

El producto –que fue furor tanto en el último Salón del Mueble de Milán como en la Light+Building de Frankfurt el año pasado- se puede apreciar en Experiencia Living sobre la enorme mesa del comedor en el departamento #911 (ambientado por las arquitectas Julia Saramaga y Alejandra Roteta) donde adquiere una forma súper creativa y poco habitual, como en el #903 de m1.arquitectura, donde de un modo más recto y discreto se distingue sobre el escritorio. También encima de la sugestiva barra de la cocina diseñada por Gaby López Monzón, donde forma una suerte de delicado rulo.

Jenny Magic resulta en una combinación de factores sin precedentes (flexibilidad, grado de protección IP, modularidad y lámina anti-polvo) y es además fraccionable en cualquier punto, lo que permite diseñar libremente sobre todo tipo de volúmenes. Por otra parte –y como todos los productos de la marca– resulta también dimerizable.

Otro concepto en artefactos de iluminación

Runner x PRO es una familia de artefactos que consigue que la luz no encandile desde absolutamente ningún ángulo, lo que va de la mano del concepto de “confort visual”, idealmente aplicable para lugares de trabajo y relax.

Runner x Pro tiene unas dimensiones muy pequeñas sin resignar por eso una altísima eficiencia lumínica.

El producto tiene unas dimensiones muy pequeñas sin resignar por eso una altísima eficiencia lumínica, además de que ofrece un alto índice de reproducción cromática (que tiene que ver con la capacidad de una fuente de luz para representar los colores en comparación con la luz del sol). La novedad está en que, a pesar de su diseño longitudinal, proyecta una luz circular. Otra ventaja es que se ofrece en diversas presentaciones: con marco o premarco; de embutir o de aplicar y en diferentes acabados y tamaños. Así, en el espacio de m.1 arquitectura se puede ver una versión rectangular, mientras que en el de Archivos Activos está el modelo cuadrado.

Un clásico reversionado

Hace tiempo que las tiras de led encantan al público por su capacidad de acentuar y enriquecer los espacios con cautivantes detalles de luz, además de que habilitan unas posibilidades de diseño casi infinitas.

World Leds Go ofrece en este sentido una novedad: la tira COF sin puntos visibles es un producto diseñado para las aplicaciones más exigentes (evita, por ejemplo, que la luz rebote en determinados sectores de una piedra o un espejo). El producto también puede apreciarse en el #903, así como en el #811 de 11.11 Estudio y el #807 de C’Est Moi, donde se observa en el trío de luminarias del living, sobre la mesada de la cocina y hasta en un interesante hueco en la pared y la cortina, donde cuando oscurece consigue un efecto sorprendente.

El producto ofrece a la vez dos características fundamentales: una es su altísimo índice de reproducción cromática, la otra es la continuidad del color en la propia tira.

Recreando climas e iluminando las obras de arte

El producto está presente en el espacio de Gabriela López Monzón y su efecto salta enseguida a la vista: hablamos de la lámpara A-60, cuya tecnología consigue que la luz luzca parecida a la de las velas para recrear climas íntimos y románticos.

La led AR-111, perfecta para iluminar obras de arte, en el espacio de Diderot Art.

La lámpara de led AR-111, por último, resulta única por tres características: su bajo nivel de deslumbramiento, la continuidad del color y un altísimo índice de reproducción cromática, lo que permitió lograr un excelente resultado en el espacio #810 de Diderot Art.

