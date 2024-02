>LA NACION>Salud Interpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo datos y proyecciones posibles en base a eventos pasados. Análisis

Nassim Taleb, autor del libro Antifragile: Things That Gain from Disorder, explica que es la capacidad de un sistema o individuo para prosperar y crecer a través de la exposición a la adversidad y el caos

En el mundo de la moda y el estilo, la imagen personal juega un papel fundamental. Es la forma en que nos presentamos al mundo y cómo nos perciben los demás. Pero, ¿qué pasa cuando combinamos la idea de la antifragilidad con la imagen personal? ¿Cómo podemos aplicar este concepto en nuestra forma de vestir y en nuestra elección de estilo?

Para entender la antifragilidad, debemos recurrir a Nassim Taleb, autor del libro Antifragile: Things That Gain from Disorder -Cosas que se benefician del desorden-.

Según Taleb, la antifragilidad es la capacidad de un sistema o individuo para prosperar y crecer a través de la exposición a la adversidad y el caos. En lugar de simplemente resistir o ser resilientes, los sistemas antifrágiles se benefician de los desafíos y se fortalecen a medida que enfrentan y superan obstáculos.

La antifragilidad en la imagen personal

En el contexto de la imagen personal, la antifragilidad implica desarrollar un estilo propio y único que no se vea afectado por las tendencias pasajeras de la moda. En mi carrera como asesora de Imagen y cool hunter, he aprendido que el verdadero estilo trasciende las modas efímeras. Un icono de estilo no sigue las tendencias, las crea.

La antifragilidad en la imagen personal también implica la capacidad de adaptarse y evolucionar con el tiempo. No debemos aferrarnos a un solo estilo, sino estar dispuestos a experimentar y explorar diferentes opciones. Esto nos permite descubrir nuevas formas de expresión y nos ayuda a mantenernos frescos y relevantes en un mundo en constante cambio.

La moda y la antifragilidad

En el mundo de la moda, la antifragilidad se puede aplicar de diversas formas. Por ejemplo, podemos optar por invertir en prendas de calidad que sean duraderas y atemporales en lugar de caer en la trampa de la moda rápida y desechable. Al elegir prendas bien hechas, no solo nos aseguramos de que duren más tiempo, sino que también estamos contribuyendo a reducir el impacto ambiental de la industria de la moda.

La antifragilidad en la imagen personal también implica la capacidad de adaptarse y evolucionar con el tiempo shutterstock - Shutterstock

Además, la antifragilidad en la moda implica encontrar nuestro propio estilo y no ser influenciados por la presión social o las expectativas externas. No debemos vestirnos para agradar a los demás, sino para sentirnos cómodos y seguros en nuestra propia piel. Ser fieles a nosotros mismos y no temer destacar entre la multitud.

Aceptar y abrazar la autenticidad

La antifragilidad en la imagen personal también se relaciona con la capacidad de aceptar y abrazar nuestros “defectos” o características únicas. En lugar de tratar de ocultar nuestras imperfecciones, podemos aprender a verlas como parte integral de nuestra belleza y singularidad. Esto nos permite cultivar una actitud positiva hacia nosotros mismos y nos ayuda a proyectar confianza y autenticidad.

Haciendo frente a los cambios en la vida

La antifragilidad en la imagen personal va más allá de la moda en sí. También implica la capacidad de enfrentar y adaptarse a los cambios de estilo que pueden surgir a lo largo de la vida. Alteraciones en el peso, un cambio de lugar de residencia, una separación o cambios de trabajo son momentos en los que nuestra imagen personal puede verse desafiada.

Otra premisa de la antifragilidad en la moda es que cada uno encuentre su propio estilo sin ser influenciado por la presión social o las expectativas externas Shutterstock

Cuando enfrentamos alteraciones en nuestro peso, es importante recordar que nuestra imagen personal sigue siendo valiosa y hermosa en todas sus formas. La antifragilidad nos insta a abrazar nuestro cuerpo en constante cambio y ajustar nuestro estilo para sentirnos cómodos y seguros sin importar nuestra talla.

Un cambio de lugar de residencia puede traer consigo un nuevo entorno cultural y social. Aquí es donde la adaptabilidad juega un papel clave en nuestra imagen personal. Ser flexibles en la forma en que nos vestimos y nos presentamos nos permite encajar en un nuevo ambiente mientras mantenemos nuestra autenticidad

Tras una separación, nuestra autoestima puede verse afectada, pero la antifragilidad nos recuerda que somos fuertes y valiosos por derecho propio. Aprovecha esta oportunidad para redescubrirte a ti mismo/a, experimentar con nuevos estilos y recobrar tu confianza.

Cuando cambiamos de trabajo, especialmente si pasamos de un ambiente corporativo a uno más relajado o viceversa, podemos sentirnos perdidos en términos de estilo. La antifragilidad nos insta a adaptar nuestro vestuario y comportamiento para encajar en la nueva cultura laboral sin perder nuestra esencia.

La antifragilidad y la imagen personal en el mundo de la moda y el estilo van de la mano. Al cultivar un estilo propio y auténtico, al adaptarnos y evolucionar con el tiempo, al elegir prendas de calidad y al abrazar nuestras características únicas, podemos construir una imagen personal antifrágil que nos permita prosperar y crecer, incluso en medio de la adversidad y el cambio. Al final del día, la verdadera moda es ser auténtico y resistente al paso del tiempo, y eso es lo que realmente importa.

La antifragilidad nos recuerda que somos capaces de abrazar todos los cambios de estilo que la vida nos presente, fortaleciendo aún más nuestra imagen personal a lo largo de nuestra vida.