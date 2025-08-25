Cómo lograr que los hombres vayan al médico: barreras y soluciones

Nada más bajar del ascensor en el Cutler Center for Men a principios de este mes, me recibió una mujer sonriente de pelo corto y canoso con una camiseta deportiva, de pie frente a un cartel que decía “Bienvenidos, chicos”. Después del registro, había mesas de billar, dos televisores gigantes que mostraban repeticiones de las finales de la NBA entre los Thunder y los Pacers. Una pequeña cafetería, decorada con portadas de discos antiguos y una máquina recreativa clásica que ofrecía agua de sabores y café. Al fondo, en lo que el personal llamaba un rincón zen, con una pared de musgo vivo, se proyectaban escenas de la naturaleza en una pantalla mientras se escuchaba música suave y relajante. Toda la sala de espera, acristalada, daba a un campo de fútbol donde los atletas recibían sesiones de fisioterapia.

El lugar era acogedor y atractivo, pero cada detalle cumplía un propósito más profundo. El Centro Cutler es uno de los pocos espacios clínicos que intenta abordar el persistente problema de la falta de compromiso de los hombres con el sistema de salud estadounidense. El centro, que abrió su sede principal hace dos años en los Hospitales Universitarios a las afueras de Cleveland, ha sido diseñado, en todos los aspectos, para que los hombres se sientan bienvenidos, expresa Lee Ponsky, presidente de urología en los Hospitales Universitarios y fundador del centro.

“La idea de dedicar una atención adicional a la salud masculina puede parecer contradictoria”, reconoce Derek M. Griffith, profesor de políticas sanitarias en la Universidad de Pensilvania y destacado experto en disparidades en la salud masculina. Los hombres tienen ventajas en muchos ámbitos de la sociedad. Es natural preguntarse: “¿Cuánto debería importarnos que su salud siga siendo mala?”. Después de todo, añade, “construimos toda nuestra sociedad pensando en ellos, así que tuvieron su oportunidad, se ganaron la lotería. ¿Y quieren que les demos más?”.

Pero esto es exactamente lo que Griffith, junto con un creciente grupo de médicos, investigadores y defensores, cree que debe suceder. Actualmente, los hombres en Estados Unidos, ya sean bebés o ancianos, tienen más probabilidades de morir a edades más tempranas que las mujeres. La esperanza de vida masculina al nacer es de 75,8 años, 5,3 años menos que la de las mujeres. La brecha entre hombres y mujeres estadounidenses se había ido reduciendo gradualmente durante la primera década de este siglo, manteniéndose luego relativamente estable hasta la pandemia de COVID-19, cuando se amplió drásticamente a 5,8 años, la mayor diferencia desde 1996. Si bien vivir más no garantiza que esos años adicionales sean saludables ni significativos, la esperanza de vida sigue siendo un indicador aproximado de la salud general.

En los últimos años, los hombres han muerto a tasas más altas que las mujeres por 14 de las 15 principales causas de muerte. La única excepción ha sido la enfermedad de Alzheimer, y esto, al menos en cierta medida, se debe a que más mujeres viven lo suficiente como para desarrollarla. Los hombres jóvenes, en particular, se ven gravemente afectados por muertes por desesperación, como suicidios y sobredosis, que reducen significativamente la esperanza de vida masculina en general. Los hombres nativos americanos y negros tienen las vidas más cortas; en todos los grupos raciales, los hombres mueren más jóvenes que las mujeres.

Esta disparidad tiene muchas causas, una de las cuales es que los hombres simplemente no acuden al médico con tanta frecuencia. El problema empieza temprano: tras la atención pediátrica, los hombres jóvenes prácticamente desaparecen de los centros médicos hasta que surgen problemas graves. Las mujeres tienden a acudir al ginecólogo con regularidad; los hombres no tienen un equivalente claro. La Ley de Atención Médica Asequible solo cubre un servicio preventivo dirigido específicamente a hombres, mientras que enumera 27 para mujeres (algunos relacionados con el embarazo). La vacunación contra el VPH, por ejemplo, recomendada para todos los adolescentes, todavía se asocia principalmente a las chicas, mientras que los cánceres de garganta relacionados con el VPH son ahora más comunes en hombres que los cánceres de cuello uterino en mujeres.

El problema empieza temprano: tras la atención pediátrica, los hombres jóvenes prácticamente desaparecen de los centros médicos Archivo

Y a medida que los hombres envejecen, la disparidad en la participación persiste, en parte por razones clínicas. Comparemos las neoplasias malignas específicas del sexo más comunes: el cáncer de próstata en hombres y el cáncer de mama en mujeres. Las directrices para la detección del cáncer de mama son sencillas: se aconseja a las mujeres que comiencen a hacerse mamografías a los 40 años, una vía conveniente para acceder a una atención primaria más amplia.

Sin embargo, las directrices para la detección del cáncer de próstata son más matizadas. A los hombres se les indica que consulten con sus médicos sobre la prueba del PSA en lugar de darles una directiva clara. Esto deja a los hombres sin un incentivo evidente para buscar atención primaria regular. “Y los médicos de atención primaria, sobrecargados de trabajo y a menudo limitados por tener que acortar las citas a 15 minutos, podrían no tener tiempo para estas conversaciones”, afirma Eric Wallen, catedrático de urología de la Universidad Médica de Carolina del Sur.

“Por eso creo que mucha gente se está volviendo loca pensando: ‘Bueno, eso no es realmente recomendable’”. Comparemos esto con todo un movimiento de salud que ha surgido en torno a la concienciación sobre el cáncer de mama: ¿Cuántos saben siquiera de qué color es el lazo de la concienciación sobre el cáncer de próstata? (Es azul claro).

En el pasado, lo que atraía con frecuencia a los hombres a las consultas médicas eran los problemas de rendimiento sexual. “Solía ​​bromear diciendo que el Viagra era lo mejor que le había pasado al movimiento de salud masculina, porque en aquel entonces, había que mirar al médico a los ojos y explicarle por qué se estaba allí”, me comentó Mike Leventhal, director de la sección de Tennessee de la Red de Salud Masculina, una organización de defensa. Ahora, empresas de telesalud con fines de lucro, como Hims y Ro, pueden proporcionar esos medicamentos en muchos estados mediante el intercambio de mensajes de texto, lo que permite a los hombres prescindir de exámenes médicos exhaustivos. Esto preocupa a Arthur Burnett, profesor de urología en Johns Hopkins, porque la disfunción eréctil, por ejemplo, puede ser el primer signo de enfermedad cardiovascular. “Estos servicios permiten a las personas realizar solicitudes rápidas que no necesariamente permiten una evaluación médica adecuada y pueden pasar por alto diagnósticos”, afirma Burnett.

Sin un cambio significativo, el sistema de salud seguirá atendiendo a los hombres solo cuando ya están enfermos, cuando el tratamiento es más difícil, los resultados son peores y las vidas tienen más probabilidades de verse acortadas. Y esa es la situación actual, antes de que llegue la próxima crisis de salud pública, como inevitablemente ocurrirá. Durante la pandemia, los hombres murieron por COVID a una tasa aproximadamente un 60% mayor que las mujeres, y la esperanza de vida masculina se redujo en tres años.

Pero el problema va más allá de la medicina. Hoy en día, los hombres ocupan un lugar complejo en la sociedad, donde las ideas tradicionales de masculinidad se ven cuestionadas y reforzadas. La forma en que se les enseña a los niños y a los hombres a verse a sí mismos —y lo que se les presiona a ser— no solo forma su identidad, sino que también afecta su salud de maneras poderosas y a menudo pasadas por alto. Si bien la ciencia de las enfermedades en los hombres se ha estudiado ampliamente, se ha prestado mucha menos atención a cómo viven y se mantienen realmente sanos. Como dice Griffith: “Sabemos mucho sobre el cuerpo masculino, pero no sabemos mucho sobre la salud masculina”.

Para cuando el hombre ingresó en urgencias donde trabajo, el cáncer ya se había extendido por todo su cuerpo. Sabía que el cáncer de colon era hereditario en su familia, pero no se hizo su primera colonoscopia hasta casi una década después de la fecha recomendada, hasta que decidió que ya no podía ignorar la sangre que había estado viendo en las heces durante un año. El trabajo lo ocupaba; además, no sentía que nada fuera algo que no pudiera superar. Tras el diagnóstico, la cirugía y la quimioterapia suprimieron temporalmente la enfermedad. Se sintió mejor, así que dejó de ver a sus médicos.

Cinco años después, aparecieron nuevos síntomas gastrointestinales. Esperó otros seis meses antes de consultar con alguien por ellos, en urgencias, donde yo era su médica. Su esposa fue la única que habló, mientras él permanecía en silencio, con la mirada baja. Le pregunté: “¿Por qué has esperado tanto? ¿Qué ha cambiado hoy?”. No respondió.

“Ahora por fin está dispuesto a ver a un médico”, dijo su esposa con naturalidad.

Lo sorprendente de esta situación es lo común que resulta. He perdido la cuenta de la cantidad de hombres que he visto llegar a urgencias tras haber padecido síntomas preocupantes durante meses o incluso años. Y, por lo general, ha sido su esposa o hija quien los ha empujado a buscar atención médica, a menudo en urgencias, porque no tienen médico propio. Es raro encontrarme con la situación contraria: un hombre animando a una mujer reticente a buscar atención médica. En los hogares estadounidenses, las mujeres toman aproximadamente el 80 % de las decisiones médicas. Además, tienen casi el doble de probabilidades que los hombres de haberse hecho una revisión médica en el último año.

Una frase común que escucho de los hombres cuando les pregunto sobre su historial médico es: “Estoy sano”. Luego añaden, a menudo con orgullo: “Hace años que no voy al médico”. Mientras tanto, muchas de las enfermedades que causan la muerte de los hombres podrían prevenirse, o al menos controlarse como una enfermedad crónica, si se detectan a tiempo, antes de que aparezcan los síntomas. Pero esto requeriría que el sistema de salud descubriera cómo lograr que los hombres se involucraran y asumieran un rol más activo en su propia salud.

Son contadas las situaciones en las que un hombre anima a una mujer reticente a buscar atención médica FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: FREEPIK

La tragedia es que muchas de las enfermedades con mayor probabilidad de muerte en hombres son también las que la medicina ya sabe cómo prevenir. Si bien el cáncer de próstata se ha convertido en la principal causa de problemas de salud masculina, el cáncer de pulmón, causado con mayor frecuencia por el tabaquismo, en realidad cobra casi el doble de vidas. Los hombres fuman más que las mujeres, y si consultaran a médicos de atención primaria con regularidad, las investigaciones sugieren que sus probabilidades de dejar de fumar mediante terapia y medicación podrían duplicarse. Esto por sí solo podría reducir a la mitad su riesgo de cáncer de pulmón en una década. Los beneficios para sus corazones llegan aún más rápido: tan solo un año después de dejar de fumar, el riesgo de enfermedad cardíaca, la principal causa de muerte en Estados Unidos, se reduce casi a la mitad. Y los hombres podrían tener más en juego: las enfermedades cardíacas los matan a una tasa sustancialmente mayor que a las mujeres.

Fumar también aumenta la presión arterial, una ecuación peligrosa cuando la hipertensión ya es uno de los factores más importantes que provocan ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La mitad de los hombres adultos en Estados Unidos tiene hipertensión; sin embargo, son más propensos que las mujeres a no tratarla, incluso cuando se les recomienda tomar medicamentos. Reducir la presión arterial tan solo 10 puntos disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares graves en un 20 %.

La diabetes, que afecta a un número considerablemente mayor de personas en los últimos años, pero que actualmente es más común en hombres, es otra afección que agrava el daño cardiovascular si no se controla; también puede provocar insuficiencia renal, ceguera y amputaciones. Sin embargo, controlar el azúcar en sangre puede reducir el riesgo de ataques cardíacos en más de un 15 % y reducir considerablemente esas otras complicaciones. Los beneficios se multiplican cuando las personas con diabetes combinan el control de la glucosa con una atención integral, que podría incluir dejar de fumar y controlar la presión arterial y el colesterol, lo que les da hasta ocho años más de vida, según un estudio a largo plazo.

Por supuesto, además de las visitas regulares al médico, los cambios en casa (mejora de la alimentación, más ejercicio, reducción del estrés) también son importantes. Pero estos son los tipos de cosas en las que la atención médica también debería ayudar. “Tratamos el sistema de salud como algo casi transaccional”, dice Griffith —los hombres, en particular, esperan hasta sentirse mal, en lugar de considerar a su médico como un aliado para mantenerse sanos—, pero en un mundo ideal, explica, uno quiere que el consultorio de su médico sea uno de los primeros lugares a los que acude para obtener información. Se supone que es una relación de confianza, después de todo.

Cuando los hombres acuden al consultorio médico, sus necesidades de salud específicas pueden seguir sin ser atendidas. Por ejemplo, es posible que no se les evalúe adecuadamente la depresión, que puede manifestarse de forma diferente en los hombres —a través de la ira, por ejemplo, o el consumo de sustancias—, pero los cuestionarios de detección comunes como el PHQ-9 preguntan sobre los síntomas que experimentan con mayor frecuencia las mujeres.

Simon Rice, director del Instituto de Salud Masculina de Movember, una organización global sin fines de lucro con sede en Australia que promueve la salud masculina, desarrolló una herramienta específica para la detección de la depresión para diagnosticar mejor a los hombres, pero no se ha adoptado ampliamente en los consultorios médicos estadounidenses, a pesar de que los hombres mueren por suicidio casi cuatro veces más que las mujeres y tienen menos probabilidades de ser diagnosticados con depresión. Estas diferencias, argumenta Griffith, indican que los recursos para la salud masculina no se han adaptado a la realidad de los riesgos que enfrentan.

Cabe destacar que cualquier impulso para destinar más recursos a la salud masculina se produce mientras muchos consideran que la salud femenina sigue descuidada. JoAnn Manson, doctora en medicina preventiva de Harvard e investigadora principal de la Iniciativa de Salud de la Mujer, advierte que los esfuerzos para mejorar la salud masculina no deben ir en detrimento de la femenina. “No creo que se trate simplemente de ‘Bueno, los hombres tienen una esperanza de vida más corta, así que centremos toda la investigación y la atención en los hombres’”, afirma. No fue hasta 1993 que el Congreso exigió a los NIH que incluyeran a mujeres en ensayos clínicos. La Iniciativa Nacional de Salud de la Mujer aún considera que la salud femenina está infrafinanciada, citando en un informe publicado este año el impacto de las afecciones que afectan principalmente a las mujeres y la escasa comprensión de cómo las distintas etapas de la vida influyen en la enfermedad. Estas persistentes brechas en la salud femenina, junto con el acceso recientemente restringido a la atención reproductiva, dificultan los esfuerzos para promover la salud masculina.

Los defensores de la salud masculina sostienen que la salud femenina ya recibe considerable atención institucional. “Sinceramente, creo que la idea de que los NIH y los CDC son baluartes de la medicina y la atención médica patriarcales es absolutamente absurda”, me dijo Richard Reeves, fundador del Instituto Americano para Niños y Hombres, un grupo de expertos independiente, y autor de Of Boys and Men.

Healthy People 2030, los objetivos nacionales de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., tiene cuatro objetivos dirigidos específicamente a los hombres; hay 30 para las mujeres. Actualmente existen al menos seis oficinas federales para la salud de la mujer, mientras que ninguna existe para los hombres. El representante Donald Payne Jr. de Nueva Jersey presentó recientemente varios proyectos de ley para establecer uno para la salud de los hombres; antes de que alguno de ellos pudiera aprobarse, murió de un ataque cardíaco.

Los recursos para la salud masculina no se han adaptado a la realidad de los riesgos que enfrentan Freepik

La ‘columna vertebral’ del Centro Cutler es un dedicado equipo de apoyo de ocho miembros del personal que actúan como guías. Se encargan de todos los aspectos tediosos de la atención médica: concertar citas y programar pruebas. Aquí se acabaron las temidas cadenas telefónicas; los pacientes siempre pueden contactar directamente con ellos, quienes también les harán un seguimiento después de cada cita. Además, estos guías se involucran en la vida de sus pacientes más allá de lo que podrían considerarse necesidades médicas directas.

Uno de los principales, Joe Emery, ha gestionado solicitudes desde encontrar un agente inmobiliario honesto hasta redactar un currículum vitae por primera vez. “La respuesta nunca es no”, me dijo; en cambio, tiene que ser implacable para conseguir que los pacientes encuentren lo que necesitan. Los guías envían recordatorios por SMS para ocasiones como el Día de la Madre; el centro instaló una floristería en la sala de espera para los hombres que se olvidaron. Se anima a los pacientes a pasar tiempo en el centro, ya sea con sus computadoras portátiles o para ver un partido de los Cleveland Browns, incluso si no tienen cita. Estas interacciones mantienen al personal muy involucrados y animan a los pacientes a realizar importantes seguimientos de salud: Este es un buen agente inmobiliario. Y, por cierto, ¿deberíamos programar esa colonoscopia que te toca?

Cuando los médicos están listos, un asistente médico encuentra al paciente sin gritar su nombre a toda la sala de espera. El centro utiliza un “registro de moda”, registrando su atuendo a su llegada y su ubicación en la sala de espera; una estrategia tomada de Apple después de que el personal de Cutler visitara la sede de la compañía tecnológica en Cupertino, California. Otro consejo que aprendieron allí: No dejar pasar ni 15 minutos sin informar a los pacientes.

Las citas parecen informales. Una mañana de este verano, Lee Ponsky, el director ejecutivo del centro, con una campera deportiva azul a cuadros, pero sin corbata ni bata blanca, charló con un paciente, dueño de una ferretería, sobre las mejores parrillas para el verano. Luego, repitió el chiste tonto de otro paciente sobre traseros antes de hacerle una biopsia de próstata. El director médico de Cutler, Greg Hall, contrasta su formación anterior —“mantener una barrera entre los pacientes”— con su enfoque actual: “Soy el mejor amigo de todos. Así es como confían en mí para aconsejarlos. Si no se confía en la persona, no se va a hacer lo que esta dice”.

El Centro Cutler fue posible gracias a una donación de 15 millones de dólares de uno de los pacientes de Ponsky, que cubre el espacio, así como a parte de su personal no clínico y su programación. Cualquier hombre puede unirse. El centro es gratuito y acepta seguros médicos. Se ofrecen nueve especialidades, pero la atención primaria sigue siendo su pilar fundamental. Si los miembros de Cutler reciben atención primaria en otro lugar, incluso fuera del sistema de Hospitales Universitarios, Ponsky está satisfecho (el personal ayudará a programar citas externas). “Siempre y cuando vayan a algún sitio y podamos rastrearlo”, dice Ponsky. Y añade: “Mi director ejecutivo probablemente opinaría diferente”. Una tarde, durante mi visita, un nuevo paciente se unió al centro: Dennis Cullen, un hombre delgado con camisa y una gorra negra con la inscripción “Veterano del Ejército de EE. UU.” en letras doradas, acompañado de su esposa, Donna Cullen, con la voz ronca por el tratamiento para el cáncer de garganta relacionado con el VPH, estaba viendo a Ponsky como seguimiento tras la extirpación de una masa en el riñón. Durante la cita, se hizo evidente que Cullen no tenía médico de cabecera y dependía de la renovación de recetas vencidas para sus numerosas enfermedades crónicas. Sus médicos anteriores se habían mudado o jubilado, dejándolo sin atención primaria regular durante cinco o seis años. Ponsky le sugirió hacerse socio de Cutler.

Minutos después, una chica del personal, Sara O’Brien, se reunió con la pareja para programar nuevas citas médicas para Cullen. Con diligencia, programó horarios y lugares convenientes, asegurándose de que fueran lo más fáciles posible para él. Donna mencionó que ella también quería un nuevo médico, y fiel al espíritu de la institución, O’Brien también lo organizó. O’Brien ingresó su propio número de teléfono en cada cita para poder responder cualquier pregunta. Durante la hora que pasó con ellos, Cullen permaneció en silencio mientras su esposa anotaba la información, al igual que mi paciente con cáncer de colon metastásico se había mantenido callado mientras su esposa hablaba. Finalmente, Cullen se puso sus anteojos y agarró un folleto de atención preventiva. Lo hojeó y luego comentó que no recordaba la última vez que se había hecho alguna de las pruebas recomendadas. “Simplemente me quedé atrás”, dijo, negando con la cabeza.

Más tarde, en una celebración comunitaria del Día de la Liberación, el personal de Cutler reclutó nuevos pacientes, principalmente a través de esposas y novias que se acercaron primero a su puesto. Los trabajadores de extensión social bromearon con los posibles miembros, mientras se aseguraban de que las nuevas inscripciones se completaran en el lugar y se ingresaran inmediatamente en el sistema de Cutler para llamadas de seguimiento al día siguiente. Jennifer Muehle, la gerente del programa, recorrió el lugar, deteniéndose en un momento para charlar con una agente inmobiliaria local que ofrecía clases. Tomó su tarjeta y dijo: “Esto sería bueno para los hombres”.

La biología básica sin duda influye en las diferencias entre la esperanza de vida de hombres y mujeres. Tener dos cromosomas X, como las mujeres, fortalece el sistema inmunitario, ya que muchos genes relacionados con el sistema inmunitario están ligados al cromosoma X. La testosterona, que los hombres producen en mayor cantidad, también puede debilitar el sistema inmunitario; esto podría explicar en parte por qué el COVID-19 parece causar más enfermedades en los hombres. Las mujeres producen mucho más estrógeno, al menos antes de la menopausia, lo que puede ayudar a protegerse contra afecciones como las cardiopatías.

El cromosoma Y determina el sexo masculino. Su par, el X -que aparece doble en mujeres- fue secuenciado en 2005 GETTY IMAGES

Pero las diferencias biológicas por sí solas no explican la gran divergencia entre la esperanza de vida de hombres y mujeres. Tampoco significa que debamos aceptarla, afirma Robert Califf, comisionado de la FDA durante la presidencia de Barack Obama y Joseph R. Biden Jr. “Con la medicina moderna, la biología no es el destino”, argumenta Califf. “Hay que intentar hacer algo al respecto”. Para comprender mejor los desafíos que enfrenta la salud masculina, es útil examinar cómo las expectativas sociales en torno a la masculinidad y la hombría moldean su psicología y cómo esto, a su vez, impulsa comportamientos que afectan su salud general. La “masculinidad tóxica” se ha convertido en un término general para las palabras y acciones de los hombres, que abarcan desde las profundamente destructivas, como la agresión sexual y la conducción imprudente, hasta las meramente irritantes: frases tontas para coquetear o las flexiones en el gimnasio. Pero cuando los investigadores comenzaron a usar el término, se referían a algo más específico: un conjunto de comportamientos masculinos, culturalmente aceptados pero dañinos, caracterizados por rasgos masculinos rígidos y tradicionales, como la dominancia, la agresión y la promiscuidad sexual. Los hombres atrapados en esta caja son menos propensos a buscar atención médica y más propensos a involucrarse en comportamientos de riesgo perjudiciales para su salud, como el consumo excesivo de alcohol o el consumo de drogas. También son más propensos a sufrir accidentes de tráfico graves, ser víctimas de violencia y tener pensamientos suicidas, como lo ha demostrado el trabajo de Equimundo, una organización de investigación y defensa centrada en niños y hombres, y muchas otras.

Incluso atributos aparentemente positivos asociados con la masculinidad tradicional, como mantener a la familia —que el 86 % de los hombres estadounidenses considera la principal definición de ser hombre, según un informe de Equimundo de 2025—, pueden tener consecuencias negativas para la salud. Pueden priorizar el trabajo sobre la atención médica, especialmente en hogares con bajos recursos, donde el empleo estable puede ser escaso. O pueden aceptar trabajos peligrosos o trabajar jornadas extremas.

Pero ¿por qué algunos hombres se aferran tanto a estas nociones culturales sobre la masculinidad que los llevan a una salud peor? La respuesta podría estar en la fragilidad que puede sentir la propia masculinidad.

Para plasmar este concepto, dos profesores de psicología de la Universidad del Sur de Florida, Jennifer Bosson y Joseph Vandello, popularizaron el término “hombría frágil” en 2008. Basándose en ideas del influyente libro de David Gilmore de 1990, Manhood in the Making, se propusieron comprender mejor cómo la inseguridad en torno a la masculinidad influye en los comportamientos masculinos, en particular aquellos que pueden ser perjudiciales. Descubrieron que la gente considera la masculinidad como un estatus social que debe ganarse y que puede perderse, mientras que la feminidad se considera una transición biológica permanente; no existe un equivalente femenino, por ejemplo, para “ser hombre” o “ser un hombre”. “Por eso no podemos simplemente decirle a la sociedad que deje de enseñar a los niños comportamientos masculinos tóxicos sin comprender las presiones a las que se enfrentan”, afirma Bosson. “Los hombres ven su masculinidad desafiada de maneras que las mujeres no”, agrega. “Si se ignora ese aspecto, se está ignorando información importante”.

En una serie de ingeniosos experimentos, Bosson, Vandello y sus colegas descubrieron que los hombres que realizaban una tarea tradicionalmente femenina (trenzar el pelo en un maniquí) respondían posteriormente con mayor agresividad física. En un experimento, golpearon una almohadilla con más fuerza, y en otro, optaron por una actividad más agresiva, como el boxeo, en lugar de resolver acertijos. En cambio, los hombres que realizaron una tarea neutral (trenzar una cuerda) mostraron respuestas menos agresivas. Curiosamente, cuando los hombres se comportaron agresivamente después de la actividad más femenina, su ansiedad pareció disminuir. (Se informó a los participantes que las sesiones se grabarían para aumentar la preocupación por ser juzgados). En un experimento anterior relacionado, los hombres a quienes se les dijo falsamente que sus resultados en las pruebas indicaban que eran más femeninos mostraron una mayor sensación de amenaza y ansiedad, un efecto que no se observó en las mujeres cuando se les dijo que eran más masculinas. En conjunto, estos estudios sugieren un guion cultural implícito: cuando la hombría se siente precaria, los hombres pueden recurrir a la agresividad para reafirmar su estatus. En todo el mundo, en los países donde la masculinidad frágil se percibe con mayor intensidad, los hombres tienden a presentar tasas más altas de comportamientos de riesgo para la salud y una menor esperanza de vida. Donde estas creencias son más fuertes entre los más de 60 países encuestados, la esperanza de vida masculina es aproximadamente 6,7 años menor que en los países donde son más débiles, incluso después de controlar la riqueza, la igualdad de género y el número de médicos. Estados Unidos ocupa un lugar más alto en cuanto a creencias sobre la masculinidad frágil que países similares como España, Alemania y Finlandia; en consecuencia, los hombres estadounidenses mueren más jóvenes. En un próximo artículo, investigadores como Bosson y Vandello descubrieron que cuanto más firmemente un país apoya la masculinidad frágil, mayor es la probabilidad de que sus hombres mueran por causas de alto riesgo (ahogamientos, accidentes, homicidios) y causas de riesgo moderado, como el cáncer de pulmón por tabaquismo.

“Estados Unidos, en comparación con otros países, tiene normas más rígidas para la masculinidad”, dice Griffith. “Forma parte de nuestro ethos nacional”. Los datos muestran que, en general, las opiniones de los hombres sobre la masculinidad se están volviendo más restrictivas que recientemente. Si bien hace una década, Vandello pensaba que la sociedad estadounidense podría estar cambiando, y que la masculinidad parece volverse menos frágil, el clima político actual ha revertido esa trayectoria. Investigadores de la Universidad de Nueva York descubrieron que los hombres con una psicología de masculinidad frágil más fuerte eran más propensos a apoyar a Trump y a otros republicanos. “Algunos hombres de la extrema derecha política se sienten cómicamente inseguros de su propia masculinidad”, me dijo Vandello. El presentador de Fox News, Jesse Watters, tiene un conjunto de reglas para hombres, que incluyen consejos como “no comer sopa en público” y “no beber con sorbete”.

“Incluso para quienes no aceptan tanto el concepto de masculinidad frágil, seguimos viviendo en un sistema con consecuencias”, señala Vandello. “Sigue siendo una cuestión social”. Estas profundas ansiedades sobre la masculinidad encuentran ahora una nueva expresión y amplificación en los espacios digitales modernos que muchos hombres habitan. “La necesidad de demostrar que se es un hombre de verdad, no sé si está cambiando en Occidente ahora mismo”, dice Bosson. Señala la llamada manosfera —la constelación de hombres influyentes que promueven una visión estrecha y tradicional de la masculinidad— y dice: “En realidad, podría estar empeorando”.

La manosfera es la constelación de hombres influyentes que promueven una visión estrecha y tradicional de la masculinidad Freepik

En un sketch reciente, Saturday Night Live imaginó un estudio de podcast al estilo de Joe Rogan como un consultorio médico, donde el presentador, con un corte de pelo mullet como Theo Von, es un médico y sus compañeros son asistentes médicos. Bromean con sus invitados, que son pacientes masculinos, incluso llaman al tensiómetro “máquina para medir bíceps”. Es un ambiente cómodo donde los hombres pueden “simplemente conectar”, dice un paciente. Como reconoce el sketch, los podcasts en la manosfera parecen ofrecer a los hombres una sensación de ser conocidos, de pertenencia. Crean la ilusión de ser solo un par de hombres pasando el rato en una sala de estar, dice Matthew Motta, profesor de políticas sanitarias en la Universidad de Boston. Y son divertidos; muchos de los principales influencers de la manosfera son excomediantes. Whitney Phillips, profesora de medios de comunicación en la Universidad de Oregón, dice que el atractivo de la manosfera revela lo que muchos hombres probablemente sienten que les falta en su vida cotidiana: conexiones significativas. “Están acudiendo en masa a estas situaciones donde pueden escuchar el podcast en vivo”, expresa Phillips; la misma familiaridad y comodidad que el Centro Cutler para Hombres también busca evocar.

Un miércoles por la noche de junio, el Centro Cutler organizó una “Noche de Caballeros” con temática de casino. Temprano en la noche, la mayoría de los hombres deambulaban solos. Un hombre llegó directamente de su trabajo en el sector tecnológico. Un joven con una gorra roja de los Cardenales de San Luis se acercó tras ver el evento en redes sociales, a pesar de recibir atención médica en otro lugar. Un hombre mayor con camisa de cuadros me dijo que apreciaba que esto fuera “solo para hombres”. Luego señaló a Hall, que estaba charlando con dos hombres más jóvenes cerca, mientras comían unas hamburguesas. “Me gusta que mi médico salga”, reveló. “Es otra faceta que ves y que te hace sentir más cómodo”.

Todos los hombres que conocí parecían buscar compañía masculina, y un asistente de unos sesenta años, vestido con un polo estampado de palmeras y veleros, me lo dijo explícitamente: “Las mujeres tienen un montón de cosas a las que ir. Los hombres no tenemos nada, y cuando vamos a algún sitio, nos quedamos mirando, aburridos”. A medida que avanzaba el evento, se reunió un grupo grande, que incluía a los hombres mayores. Durante un buen rato, se sentaron alrededor de la mesa de blackjack, riendo y gritando a carcajadas.

El Centro Cutler organiza un flujo constante de eventos de este tipo. Ha organizado competiciones deportivas y sesiones de entrenamiento en su campo de fútbol americano e impartido clases sobre cómo ser abuelo, administrar las finanzas e incluso sobre cuidado personal. Algunos hombres han forjado amistades gracias a estos eventos y han quedado para verse fuera del centro. Muchos incluso han pedido reuniones para solteros, una sugerencia que el personal está explorando.

Sobre todo, Ponsky quiere que Cutler, al que llama una startup, tenga un impacto tangible. “Si no estamos cambiando la situación, esto es pura palabrería”. Hasta ahora, la situación parece estar cambiando: los miembros de Cutler tienen casi un 40 % más de probabilidades de haber acudido a una consulta médica programada en el último año; el 82 % cuenta con un médico de cabecera, en comparación con un promedio nacional cercano al 70 %. Esto podría traducirse en mejores resultados de salud: los miembros de Cutler tienen un 35 % más de probabilidades de tener un nivel de azúcar en sangre bien controlado. Quizás lo más revelador es que los hombres están empezando a hacerse cargo de su propia salud. “He notado un cambio”, informa O’Brien. “Cuando empezamos, muchas esposas llamaban. Ahora, más hombres se llaman a sí mismos”. Pensé en mi paciente con cáncer de colon. Intenté llamarlo después de su visita a urgencias, pero solo aparecía el número de su esposa en su historial médico. En su lugar, hablé con ella.

Si bien existen otros centros de salud para hombres en Estados Unidos, pocos, o ninguno, se asemejan al enfoque único y amplio del Centro Cutler en un espacio diseñado específicamente para hombres. Los expertos con los que hablé no pudieron mencionar otros centros de salud masculinos similares. Algunos funcionan principalmente como centros integrales, donde los hombres pueden acceder a múltiples proveedores en un solo lugar. Otros se especializan en brindar servicios urológicos y de salud sexual. También encontré bastantes supuestos centros de salud masculinos que no parecen brindar mucha atención médica, sino que ofrecen mejoras de pene y terapia de testosterona para la vitalidad.

Sin embargo, a pesar de lo ambicioso y diferente que es el Centro Cutler, su modelo probablemente no pueda resolver por sí solo la crisis general de salud masculina, incluso si se replica ampliamente en otros lugares. Los hombres rurales, para empezar, viven lejos de los principales centros médicos, que es donde probablemente se construirían estos centros, si es que se construyen. Sin embargo, un dilema más fundamental es que simplemente atraer a los hombres al sistema de salud probablemente no sea suficiente. La salud masculina nunca mejorará significativamente si los esfuerzos se limitan a la medicina, me dijo Griffith. “Sabemos que la utilización de la atención médica es crucial e importante, pero no es el principal factor determinante de la vida o la muerte de alguien”, afirma. “Son las cosas que suceden en su vida diaria de forma constante, no solo cuando entran en el sistema de salud”.

Los hombres estadounidenses no son los únicos que mueren jóvenes; la brecha de esperanza de vida entre hombres y mujeres existe en todo el mundo. Pero la diferencia radica en que otros países han hecho mucho más a nivel nacional para intentar avanzar en la mejora de la salud masculina. Algunos, como Irlanda, Australia y Brasil, han desarrollado políticas nacionales de salud masculina. Desde que Irlanda introdujo su estrategia en 2008 —la primera del mundo—, ha logrado avances considerables en la esperanza de vida masculina, superando a la mayoría de los países europeos. Un avance del país se ha dado en el ámbito laboral, logrando que los empleadores de sectores dominados por hombres, como la agricultura y la construcción, se sumen a la priorización de la salud masculina. “Cuando empezamos con esto hace 20 años, nos topamos con mucha resistencia”, me comentó Noel Richardson, uno de los arquitectos clave del plan de salud masculina de Irlanda. “Ha habido un cambio radical. Se está generalizando y normalizando la salud masculina como algo a lo que todos deberíamos aspirar”.

Países como Irlanda, Australia y Brasil, han desarrollado políticas nacionales de salud masculina Imagen de pressfoto en Freepik

El gobierno nacional australiano ha invertido considerablemente en espacios comunitarios diseñados específicamente para reducir la soledad masculina, donde hombres de todas las edades se reúnen y realizan actividades como la carpintería. Se ha comprobado que estos sitios tienen importantes beneficios para la salud. Sin embargo, sin un respaldo gubernamental comparable, iniciativas similares fracasan en Estados Unidos, afirma Mark Winston, presidente de la Asociación de Cobertizos para Hombres de EE. UU. “Nadie en EE. UU. está invirtiendo realmente en esto”, comentó. Incluso ha habido resistencia: a un grupo de organizadores se le aconsejó que no llamara su iniciativa “cobertizo para hombres”, rebautizándola en su lugar como “cobertizo comunitario”.

Hay algunos indicios tempranos de un cambio en la sociedad estadounidense: recientemente, Melinda French Gates lanzó una iniciativa de financiación para la igualdad de género que incluyó a Reeves, del Instituto Americano para Niños y Hombres, y a Gary Barker, presidente y director ejecutivo de Equimundo. Aun así, Reeves reconoce que, hasta ahora, estos esfuerzos son poco frecuentes. “Tomará un tiempo para que la sociedad y las instituciones amplíen la perspectiva de género para incluir a los hombres”, afirma.

En un momento dado, durante mi visita al Centro Cutler, no pude evitar pensar: ¿Todo esto solo para que los hombres hagan lo que deberían estar haciendo? Pero en urgencias, donde tan a menudo atiendo a pacientes cuando ya es demasiado tarde, incluso en su última hora, la respuesta es clara. Este mes, diagnostiqué a un hombre con cáncer nasofaríngeo generalizado, después de que sufriera en silencio durante la mayor parte de este año sin avisar a nadie. Poco antes, atendí a un hombre por un infarto grave, cuyo historial médico hasta entonces estaba completamente en blanco. Otros fueron ingresados ​​tras una sobredosis o un intento de suicidio que sus familias nunca previeron. Y hay más hombres en camino.

Por Helen Ouyang, médica y escritora colaboradora del medio.