Qué dice el estudio que señala que las personas zurdas tienen ventajas en contextos competitivos

Investigadores de la Universidad de Chieti-Pescara en Italia publicaron recientemente un análisis en la revista académica Scientific Reports sobre el desempeño de personas zurdas ante escenarios de rivalidad. Los científicos evaluaron a más de mil participantes para determinar los motivos biológicos y evolutivos de la pervivencia de esta minoría a lo largo de la historia.

¿Por qué las personas zurdas tienen ventajas en contextos competitivos?

El Departamento de Psicología de la institución italiana examinó una hipótesis basada en la teoría de juegos aplicada a la evolución, que describe a la estrategia evolutivamente estable. La mayoría de la población utiliza la mano derecha y solo una minoría emplea la izquierda de forma exclusiva. Esta proporción mundial de uno cada diez individuos perdura intacta en el tiempo.

La hipercompetitividad destaca como un rasgo predominante en los hombres con preferencia manual izquierda Gustavo Garello - AP

Los sujetos diestros registran facilidades para los comportamientos cooperativos, mientras que los individuos con lateralidad izquierda exhiben fortalezas en las disputas, una superioridad que se manifiesta de forma notoria en los hombres durante los enfrentamientos directos entre dos rivales.

El beneficio principal radica en la frecuencia de los casos, ya que los oponentes encuentran los movimientos y las estrategias de la minoría menos previsibles. La sorpresa desaparece ante un aumento en la cantidad de individuos con esta característica. Los rivales se adaptarían con facilidad a estas interacciones ante una presencia mayor de sujetos lateralizados hacia la izquierda.

Aspecto Evaluado Mayoría Diestra Minoría con Lateralidad Izquierda Estrategia Principal Cooperación social Rivalidad directa Previsibilidad Alta (movimientos habituales) Baja (factor sorpresa) Nivel de Hipercompetitividad Menor Mayor (especialmente en hombres) Evitación por ansiedad Mayor incidencia Menor incidencia Destreza motora (pegboard) Sin diferencias Sin diferencias Rasgos de personalidad Sin diferencias Sin diferencias

El método de evaluación para medir el deseo de ganar

Los psicólogos diseñaron dos experimentos para comprobar su teoría. La primera prueba evaluó a 1100 participantes mediante cuestionarios que midieron el grado de preferencia por una mano, mediante preguntas que también analizaron distintas facetas de rivalidad. Los especialistas observaron la orientación hacia las metas personales y la tendencia a eludir disputas por ansiedad.

Los resultados arrojaron datos contundentes sobre el comportamiento de la muestra. Los individuos con una preferencia marcada por la mano izquierda mostraron niveles superiores de orientación al desarrollo personal. Estos sujetos también registraron índices menores de evitación ansiosa frente a los desafíos.

Los especialistas compararon a los participantes fuertemente lateralizados. Los sujetos con preferencia exclusiva por la mano izquierda obtuvieron puntuaciones altas en hipercompetitividad, un rasgo define el deseo intenso de triunfar por sobre los demás.

Las personas zurdas tienen ventajas en contextos competitivos, según un estudio Freepik

La destreza manual y su nexo nulo con el éxito

El segundo experimento incluyó a un subgrupo de 48 personas, conformado por la misma cantidad de hombres y mujeres. Los investigadores dividieron la muestra en partes iguales según la preferencia manual. Los participantes completaron una prueba de laboratorio denominada pegboard, un test que utiliza un tablero con clavijas para medir la habilidad motriz.

Los científicos descartaron diferencias significativas en esta fase, ya que los niveles de lateralidad no afectaron las puntuaciones de rivalidad. La relación entre la preferencia manual y el deseo de ganar carece de vínculos directos con las habilidades motoras.

Los autores concluyeron un respaldo parcial a su hipótesis inicial. La preferencia por la mano izquierda perdura en la población por sus beneficios en escenarios de disputa, mientras que la mayoría diestra favorece la cooperación social.

Las personas zurdas, cuentan con ventajas en ambientes competitivos

La influencia de la personalidad y el género en los resultados

El análisis abarcó otros aspectos psicológicos de la muestra. Los profesionales evaluaron los cinco grandes rasgos de personalidad. Las categorías incluyeron la apertura, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo. Los resultados descartaron diferencias entre los grupos para estas variables y los investigadores tampoco detectaron relaciones entre la preferencia manual y los cuadros de depresión o ansiedad.

Las pruebas expusieron variaciones vinculadas al sexo de los participantes. Los hombres promediaron puntuaciones superiores en hipercompetitividad y las mujeres evidenciaron una tendencia mayor a evadir las situaciones de disputa por ansiedad. Los autores señalaron la influencia de diversos factores biológicos y ambientales en estas interacciones, pero consideran necesario el desarrollo de investigaciones adicionales para comprender mejor estas variables de comportamiento.

