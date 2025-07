Cuáles son los estudios más importantes para la detección temprana del cáncer

La medicina preventiva ofrece herramientas cada vez más avanzadas para cuidar la salud y anticiparse a la enfermedad. En el campo de la oncología, la detección temprana es uno de los pilares fundamentales, ya que permite identificar ciertos tumores en etapas iniciales, cuando las posibilidades de un tratamiento exitoso son mayores.

¿Cuáles son los estudios de detección temprana que salvan vidas?

El Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel de expertos médicos independientes, se dedica a revisar de forma sistemática la evidencia para guiar a la población. Esta organización aconseja para la prevención del cáncer estudios diagnósticos periódicos de cuatro tipos: de pulmón, de mama, colorrectal y de cuello uterino.

La detección a tiempo del cáncer de pulmón es crucial para su cura Chinnapong - Shutterstock

Los análisis demuestran que un control frecuente y sostenido de estas zonas es una estrategia eficaz para disminuir la mortalidad sin exponer a las personas a riesgos innecesarios. “El cribado está en primera línea para reducir las muertes por cáncer”, le afirmó Robert Smith, epidemiólogo de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, al diario The New York Times.

El cribado, también conocido como tamizaje, es una estrategia de salud pública que consiste en la aplicación de pruebas diagnósticas a personas que no presentan síntomas de una enfermedad. Su objetivo principal es la detección temprana de una patología incluso años antes de que se manifiesten clínicamente, lo que aumenta las probabilidades de un tratamiento exitoso y reduce la mortalidad asociada a la enfermedad.

El tamizaje permite descubrir tumores antes de su manifestación clínica

La evidencia científica: por qué estos controles son eficaces

La recomendación de estos cuatro estudios no es arbitraria; se fundamenta en datos que confirman su impacto positivo. Los modelos que utiliza el grupo de trabajo muestran una disminución del 13% en los fallecimientos por cáncer de pulmón y entre un 28% y un 30% menos de decesos por cáncer de mama gracias a la detección temprana.

En el caso del cáncer colorrectal y de cuello uterino, el beneficio es aún mayor, ya que los controles no solo detectan, sino que también previenen la enfermedad. Durante los procedimientos, los médicos pueden extirpar pólipos o lesiones sospechosas antes de que se transformen en tumores malignos.

Los estudios preventivos del cáncer de mama pueden reducir entre un 28% y un 30% la cantidad de muertes por esa enfermedad Damian Dovarganes - AP

Gracias a esta intervención, los modelos indican que el tamizaje reduce entre un 79% y un 85% las muertes por cáncer colorrectal, y entre un 80% y un 87% las de cuello uterino.

Para que estos beneficios se materialicen, la regularidad es un factor crucial. Mary Reid, epidemióloga del Centro Oncológico Integral Roswell Park, subraya la importancia de un diálogo constante con el médico. “No eres una persona estática, así que es muy importante que la frecuencia del cribado coincida con el aumento de tu riesgo a lo largo del tiempo”, señaló a The New York Times.

Los especialistas concuerdan en que el cribado es muy importante para salvar vidas Becton, Dickinson and Company

Guía de controles: quiénes y cuándo deben realizarlos

Las directrices del grupo de trabajo son claras y se enfocan en los grupos de edad con mayor beneficio potencial.

Cáncer de pulmón : toda persona de entre 50 y 80 años con antecedentes significativos de tabaquismo debe someterse a una tomografía computarizada de dosis baja.

: toda persona de con debe someterse a una tomografía computarizada de dosis baja. Cáncer de mama : las mujeres de 40 a 74 años deben realizarse mamografías periódicas.

: las mujeres de deben realizarse mamografías periódicas. Cáncer colorrectal : las personas de 45 a 75 años deben someterse a una colonoscopía o a análisis de heces en casa.

: las personas de deben someterse a una colonoscopía o a análisis de heces en casa. Cáncer de cuello uterino: las mujeres de entre 21 y 65 años deben realizarse un examen rutinario con una citología vaginal (Papanicolau) o, potencialmente, una prueba del virus del papiloma humano (VPH).

La vacuna para el VPH reduce de modo drástico las muertes por la enfermedad Charles Rex Arbogast - AP

Es fundamental que cualquier persona que se considere en una situación de mayor riesgo por antecedentes familiares o por la presencia de mutaciones genéticas como el BRCA (gen de cáncer de mama), converse con su médico para definir un plan de seguimiento personalizado que puede diferir de estas pautas generales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.