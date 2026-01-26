Los humanos pronto vivirán hasta los 150 años, según un experto en envejecimiento
Steve Horvath, un reconocido científico que estudia la edad biológica, aseguró que no tiene “ninguna duda” de que la humanidad correrá los límites conocidos
- 3 minutos de lectura'
Los seres humanos podrían vivir hasta los 150 años en un futuro cercano gracias a los “grandes avances” en el campo de la salud, aseguró el profesor Steve Horvath, especialista en envejecimiento de la Universidad de California. Este experto de renombre mundial manifestó no tener ”ninguna duda” de que la humanidad alcanzará esta marca, lo que superaría con creces los límites actuales.
El experto es conocido por desarrollar el “reloj de envejecimiento de Horvath”, una herramienta crucial para medir la edad biológica. En diálogo con la revista Time, se mostró optimista respecto a que las personas lleguen hasta los 150 años y afirmó que “no hay ninguna duda” de que alguien lo logrará. “Mi respuesta matemática es que sí, creo que en algún momento habrá extensiones drásticas de la esperanza de vida”, sostuvo.
El récord de longevidad lo ostenta la francesa Jeanne Louise Calment, quien vivió 122 años y 164 días, y falleció en 1997. La ciencia actualmente habla de aproximadamente 150 años para la esperanza de vida humana en un futuro cercano porque a esa edad la resistencia celular comenzaría a colapsar. Allí se marcaría un límite para las posibilidades de una vida más prolongada, según los expertos.
Horvath proyectó un futuro donde las innovaciones biomédicas podrían generar “grandes avances” en la salud. El experto condicionó estas proyecciones a la capacidad de la humanidad para evitar catástrofes como “un holocausto nuclear” y “guerras y pandemias”, que podrían descarrilar cualquier progreso en este campo. Si se superan estos obstáculos políticos, Horvath sostuvo que la especie “en algún momento encontrará la forma de extender drásticamente la vida”.
Un pilar fundamental para este objetivo es el desarrollo de relojes biológicos, que son herramientas capaces de medir la edad real de un cuerpo más allá de la cronológica. Conocer cómo y por qué envejecen las células del organismo será una “herramienta fundamental para encontrar intervenciones de rejuvenecimiento”, aclaró. Poder cuantificar el envejecimiento permitirá a los científicos probar y validar tratamientos de longevidad de manera más efectiva, lo que eventualmente podría prolongar la vida de las personas.
Aunque el “gran avance” que permita la extensión de la vida aún no se materializó, Horvath confió en que un siglo más de investigación y trabajo científico revelará mucho más sobre el proceso de envejecimiento y las formas de ralentizarlo o incluso revertirlo.
Es conocido el caso del empresario Bryan Johnson, fundador de Braintree, que impulsa el Proyecto Blueprint, un experimento personal en el que invierte millones de dólares al año para “vencer a la muerte”. El filántropo sigue rutinas estrictas de sueño, alimentación y ejercicio, además de tomar distintos suplementos, en busca de reducir su edad biológica al mínimo posible y empujar los límites de la longevidad humana.
No obstante, a partir de los hallazgos de Horvat y el caso de Johnson se planteó el debate sobre si la humanidad realmente desearía vivir hasta los 150 años. Por ahora, los medicamentos y tratamientos disponibles están muy lejos de permitirlo, pero esto podría cambiar en el futuro cercano. La inmortalidad es una cuestión que se trata desde tiempos inmemoriales; sin embargo, el rápido avance de la ciencia en la actualidad hace que una idea que parecía impensada se vuelva al menos una posibilidad.
