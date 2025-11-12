Una experta en medicina explica cuál es la razón científica por la que muchos se levantan de mal humor

Despertarse no siempre es fácil: distintos factores podrían causar estrés, molestias y preocupaciones antes de empezar el día. Hay algunas personas que se levantan de mal humor y, de acuerdo con la doctora Sara Marín, hay una explicación científica detrás de este fenómeno.

A través de redes sociales, la médica especializada en salud integral explicó que levantarse enojado estaría relacionado con la comida. Si uno cenó poco, mucho o tarde, la glucosa bajará y no tendrá tiempo para estabilizarse antes de dormir.

“Tu cuerpo libera otras hormonas para buscar energía de cualquier sitio, como la adrenalina, y puede provocar que te despiertes alterado, irritado y con ansias por comer”, comentó.

Según dijo Marín, otro factor que podría influir es el cortisol, hormona que ayuda al cuerpo a estar activo. Por lo tanto, durante la madrugada el cuerpo la libera para ayudarlo a despertar.

“Si estás estresado, dormiste mal o te acostaste tarde, ese pico se dispara y te despiertas en modo ataque”, agregó.

Para finalizar, la doctora indicó que levantarse de mal genio podría también estar relacionado con un ritmo biológico alterado. “Todo lo que altere tu reloj biológico natural te hace despertarte peor que un lunes sin café”, afirmó.

Levantarse de mal genio podría también estar relacionado con un ritmo biológico alterado Imagen de Freepik

De acuerdo con la experta, las personas deberían acostarse apenas oscurece y levantarse con luz natural. “No es que se es una mala persona, solo se tiene un cuerpo alterado”, dijo.

Consejos para levantarse de buen humor

Además de dar las razones detrás del fenómeno de siempre despertar enfadado, la médica Sara Marín compartió una serie de consejos para cambiar este hábito y empezar el día con el pie derecho.

En primer lugar, dijo que es clave elegir una cena balanceada que permita que el cuerpo estabilice los niveles de glucosa y tener una rutina saludable antes de dormir.

Por lo tanto, se deben evitar los azúcares rápidos y el uso de pantallas antes de acostarse. Una vez que se esté despierto, aconseja abrir las cortinas para recibir luz solar.

Por otro lado, el portal de psicología Psychology Today también compartió una serie de recomendaciones para levantarse con la mejor actitud: