El síntoma de la fascitis plantar que muchos pasan por alto y tiene graves consecuencias a futuro

La fascitis plantar es una afección común que se produce en la planta del pie, específicamente en el tejido grueso que se extiende desde el talón hasta los dedos, lo que suele provocar dolor punzante e inflamación.

Sin embargo, al ser una condición frecuente, muchas personas suelen pasarla por alto, pero no tratarla adecuadamente puede desencadenar complicaciones graves como la formación de un espolón calcáneo, es decir, un crecimiento óseo que puede contribuir con el malestar.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, ignorar esta enfermedad puede conducir a una fascitis plantar crónica, la cual es capaz de alterar la marcha y la postura de las personas, aumentando la presión en otras zonas del pie.

Con el tiempo, la afección puede limitar la realización de actividades diarias y deportivas, por lo que la institución sugiere buscar ayuda profesional para minimizar el riesgo de estas complicaciones y lograr una recuperación efectiva.

Cuando se presentan problemas con la fascia, ese tejido conectivo de la planta del pie, se le conoce como fascitis plantar Getty Images

Así puede detectar la fascitis plantar

Aunque esta molestia suele aparecer en la planta de los pies, Jesús Serrano, fisioterapia y divulgador en redes sociales, asegura que no todas las dolencias de esta zona tienen que ver con la fascitis.

“El síntoma más característico es notar un clavo en el talón al levantarse de la cama por la mañana”, indicó el profesional en su libro La salud de tus pies, haciendo referencia a la confusión que suele existir sobre las primeras señales de alarma.

Para comprender mejor la razón por la que algunos pacientes sienten un dolor punzante, el fisioterapeuta explicó que la estructura del tejido funciona de forma similar que el “amortiguador de un coche”.

“Absorbe el impacto, impulsa y ayuda a repartir el peso sobre todo el pie”, señaló Serrano en su obra literaria. En ese sentido, el experto afirmó que el problema tiende a estar relacionado con el uso de calzado inadecuado.

Según el divulgador, hay algunos diseños que cuidan más la estética que la salud de los consumidores, por lo que al final los huesos y articulaciones se deforman hasta que la fascia se deteriora y se inflama.

Una alternativa para Serrano es hacer un tratamiento enfocado en el entrenamiento del pie descalzo, el cual consiste en que las personas hagan algunos movimientos sin zapatos y con separadores de silicona que ayudan a alinear los dedos.