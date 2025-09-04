LA NACION

¿Es verdad que comer palta antes de dormir mejora el descanso? Esto dicen los estudios científicos

Esta investigación, publicada en la Journal of the American Heart Association, contó con la participación de 969 adultos

GDAEl Tiempo/Colombia
La palta contiene grasas monoinsaturadas que son de gran beneficio para el organismo
Cada día, las personas se preocupan por llevar un estilo de vida saludable y una dieta balanceada acompañada de ejercicios físicos. En este contexto, un estudio reciente mostró cómo el consumo diario de palta mejora el descanso nocturno.

La investigación fue llevada a cabo por Kristina Petersen, de la Universidad Estatal de Pensilvania, y publicada en la revista científica Journal of the American Heart Association. Allí comprobaron cómo esta fruta puede convertirse en un aliado inesperado a la hora de alcanzar un sueño más reparador.

El estudio contó con la participación de 969 adultos con circunferencia abdominal elevada, quienes fueron divididos en dos grupos: el primero consumió una palta al día durante seis meses, mientras que el otro ingirió dos o menos al mes.

De acuerdo con los resultados, aquellos que incorporaron esta fruta a su dieta diaria reportaron, en promedio, media hora más de sueño cada noche, en comparación con el grupo de control.

Un estudio reciente mostró cómo el consumo diario de palta mejora el descanso nocturno
La palta ayuda a tener un sueño reparador

“El sueño se está convirtiendo en un factor clave en el estilo de vida para la salud cardíaca. Este estudio nos invita a considerar cómo la nutrición puede contribuir a mejorarla”, explicó Kristina Petersen.

La investigadora comentó que la palta no actúa como un sedante natural, sino que, gracias a su rica composición nutricional, se convierte en un alimento propicio para un sueño reparador.

Además, contiene grasas monoinsaturadas, que son de gran beneficio para el organismo.

Algunos estudios indican que reemplazar las grasas saturadas por las que posee la palta puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que una sola pieza puede aportar hasta 10 gramos de fibra.

Asimismo, contiene triptófano, un aminoácido precursor de la melatonina, la hormona clave en la regulación del ciclo del sueño, igualmente, posee folato, fundamental en la producción de neurotransmisores, y magnesio, ideal para contracción y relajación muscular.

La palta no solo ayuda a tener un sueño reparador, sino que tiene otros beneficios para la salud, ya que es de gran beneficio para la salud cardiovascular e intestinal. Además, es rica en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.

La palta es rica en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios
El Tiempo (Colombia)
salud
