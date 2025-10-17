Así arranca el sábado: Tangona abrirá con una experiencia imperdible

Vivimos tiempos en los que el lujo cambió de forma. Ya no se mide en relojes, autos o viajes exóticos. Hoy, el verdadero lujo es poder dormir bien, tener energía al despertar, moverse sin dolor, tener la mente en calma y el corazón en paz. La salud, que antes se daba por sentada, se convirtió en el bien más escaso, más deseado y más valioso que existe. Por eso, cuidarla es clave y conectar con las cosas que nos hacen bien es fundamental.

La idea es arrancar el sábado 1 de noviembre con una experiencia imperdible en el Bienestar Fest, el festival que organiza LA NACION junto a OSDE. Una propuesta con un sinfín de actividades para disfrutar, relajarte y, durante un fin de semana, dejar atrás las preocupaciones cotidianas.

A partir de los 40 años, ese lujo deja de ser un capricho y se transforma en una necesidad. El cuerpo empieza a hablar, a veces con susurros, otras con gritos. Te recuerda lo que descuidaste, lo que postergaste, lo que tapaste con excusas o con estrés. Por eso, activarte no es una moda: es una decisión de respeto hacia vos mismo.

El ejercicio, la alimentación y el descanso son pilares del bienestar Shutterstock

Moverse, entrenar, caminar, respirar profundo, dormir bien, meditar, comer con conciencia y elegir vínculos sanos no son tareas pendientes: son pilares de una vida plena. Cada hábito que cultivás es una inversión en tu futuro, una promesa a ese “yo” que vendrá, agradecido por las decisiones que tomaste hoy.

El ejercicio físico es mucho más que estética: es vitalidad, autoestima, fuerza emocional. La nutrición no es restricción, es energía. Dormir no es perder el tiempo, es regenerarse. Meditar y respirar son entrenamientos invisibles para el alma. Y respetar los silencios no es aislarse, es escucharse.

A veces olvidamos que el bienestar no depende solo de lo que hacemos, sino también de lo que elegimos dejar de hacer: dejar de correr detrás de lo superficial, de compararnos, de acumular cosas que no necesitamos. Porque en definitiva, lo más importante en la vida no es cuánto tenemos, sino cómo estamos.

Rodeate de personas que te inspiren, que te eleven, que te empujen a ser tu mejor versión. Elegí lo que te nutra, no lo que te drene. Lo que te sume, no lo que te reste. La calidad de vida, ante todo, es un acto de conciencia diaria.

Siempre lo digo: podés tener un millón de problemas, pero si tenés uno de salud, tenés uno solo. Esa frase resume todo. Porque cuando la salud se quiebra, lo demás pierde sentido. Y cuando está presente, todo lo demás se acomoda.