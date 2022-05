Running. Los siete mejores circuitos para correr en Buenos Aires

“Juego al fútbol desde muy chico pero quería encontrar una alternativa que me diera la misma energía de competencia. Empecé a correr en 2016 de casualidad porque mamá estaba en un running team, me invitó y me terminé enganchando. De entrada, me atrapó porque cumplía con mis expectativas. Me gusta prepararme para competir, ser meticuloso, entrenar y correr me da todo eso”, dice Luciano Aguilera, profesor de Educación Física y corredor amateur.

Aguilera es sólo un caso de tantos corredores que se apasionan por este deporte sin buscarlo. Correr no requiere de elementos externos como pesas, máquinas, canchas especiales o lugares de difícil acceso. Lo único importante son las ganas. Quienes entrenan desde hace años sostienen que este deporte atrae cada vez más adeptos y que uno de sus pilares fundamentales es la perseverancia. A la hora de arrancar, es recomendable comenzar con circuitos no muy exigentes y realizar intervalos de descanso durante el recorrido para recuperar fuerzas y acostumbrarse a los trayectos más largos.

Los especialistas coinciden que el running aporta tanto beneficios físicos como mentales. Según la Outdoor Foundation solamente en los Estados Unidos se registraron un total de 55.9 millones de adeptos que participaron en carreras en el último año. Esta misma tendencia se replica en otros países, incluída la Argentina.

“La actividad hace unos años no era tan popular, eran menos las personas que salían a correr y casi no había carreras para entrenarse. En 2010 empezó el crecimiento del interés por esta práctica y hasta hoy no deja de crecer. Por suerte, las personas empiezan a tomar conciencia de que hace muy bien”, asegura Pepe Amoroso, profesor del grupo SimpleMente Running Team.

Otro aspecto positivo de este deporte es que puede ser practicado en grupo o individualmente. Según Amoroso, entrenar en equipo es una buena opción porque contagia, motiva e inspira a que todos vayan logrando sus objetivos y un sentido de comunidad. Por otro lado, explica que quienes lo hacen solos, en algunos casos, no se entrenan adecuadamente ya que no cuentan con ayuda y guia externa.

Para Maia Ratalsky, personal trainer y preparadora física deportiva, los beneficios de correr son muchos y varían desde cambios físicos hasta fisiológicos. Según la profesional, diversos estudios científicos han confirmado que correr tiene una serie de ventajas para la salud que conviene destacar:

Mejora el aparato locomotor: está compuesto por el sistema osteoarticular y muscular; sirve de soporte y protección para los órganos de todo el cuerpo.

está compuesto por el sistema osteoarticular y muscular; sirve de soporte y protección para los órganos de todo el cuerpo. Hace más eficiente el sistema cardiovascular y respiratorio: esto se debe a diversos factores como el aumento del volumen sanguíneo y la mayor capacidad de captación de oxígeno. Al haber más cantidad de sangre, el corazón bombea con menos esfuerzo y se vuelve más eficiente. Por otro lado, los pulmones consiguen oxigenar con mayor facilidad, por lo que los músculos respiratorios se fortalecen y permiten que se pueda inhalar y exhalar una mayor cantidad de aire.

esto se debe a diversos factores como el aumento del volumen sanguíneo y la mayor capacidad de captación de oxígeno. Al haber más cantidad de sangre, el corazón bombea con menos esfuerzo y se vuelve más eficiente. Por otro lado, los pulmones consiguen oxigenar con mayor facilidad, por lo que los músculos respiratorios se fortalecen y permiten que se pueda inhalar y exhalar una mayor cantidad de aire. Fortalece el sistema inmune: un entrenamiento moderado y sin sobreesfuerzos tiene un efecto muy positivo en el sistema defensivo. Si se combina un plan de entrenamiento con una alimentación adecuada y se presta atención a la regeneración y recuperación del cuerpo, se reduce al máximo el riesgo de enfermarse.

un entrenamiento moderado y sin sobreesfuerzos tiene un efecto muy positivo en el sistema defensivo. Si se combina un plan de entrenamiento con una alimentación adecuada y se presta atención a la regeneración y recuperación del cuerpo, se reduce al máximo el riesgo de enfermarse. Ayuda a prevenir enfermedades: al mantener el cuerpo en movimiento se logra reducir el riesgo de desarrollar hipercolesterolemia, obesidad, hipertensión o diabetes tipo 2. También disminuyen los riesgos de padecer embolias u osteoporosis, refuerza la musculatura y contribuye al bienestar general, ya que alivia el estrés y la tensión.

Dónde entrenar

“Buenos Aires, al ser una de las ciudades más planas del mundo no tiene mucha diferencia de dificultad entre un circuito u otro, de hecho, esto es una de las limitantes principales para los corredores de trail -aquellos que se preparan para correr carreras de montaña y con mucho desnivel-”, añade Lucas Germain, entrenador en Improving Running.

Por otro lado, tanto para principiantes como para los más experimentados, todos los circuitos que se mencionan a continuación son ideales para cualquier nivel de entrenamiento. Y en función de las metas y ganas de la persona, se puede incorporar variaciones en el recorrido.

1. Reserva Ecológica de Buenos Aires

La Reserva ecológica Costanera Sur es el lugar con mayor biodiversidad de la capital porteña y un circuito de nivel intermedio

Se trata de una ruta circular de 8,2 km cerca de la Comuna 1 en Buenos Aires y está en las orillas del Río de la Plata. Es ideal para disfrutar de la naturaleza. Hoy es conocida como la Reserva, pero los corredores antiguos llamaban a este circuito el “desierto” cuando en la década del ‘90 había que saltar alambrados para correr por sus senderos polvorientos. Según los runners que la frecuentan es fácil y su duración es de aproximadamente dos horas.

La Reserva está cerca de la zona de Puerto Madero y es el lugar con mayor biodiversidad de la Ciudad de Buenos Aires e incentiva a la conservación de aves, mamíferos, insectos y plantas. Este recorrido es ideal para quienes buscan salir de los trayectos cortos de su zona y quieren incursionar en distancias más largas y desafiantes.

Por el tipo de suelo que tiene no es indicado para efectuar trabajos de velocidad o tempo running -una técnica que se usa para calcular el ritmo por kilómetro en una determinada distancia-, pero sí es ideal para trabajar los fondos e incluso fortalecer las articulaciones.

Su ingreso principal es por la Avenida Tristán Achával Rodríguez al 1550, allí hay un lugar de hidratación y baños públicos para que los atletas descansen y se refresquen.

Dónde: Puerto Madero, CABA

Distancia: 8,2km

Dificultad: media

2. Nordelta

El circuito de Nordelta rodea el Club de Golf y pasa por la Avenida del Golf y la Avenida de los Lagos

Una ruta circular de 11,7 kilómetros que rodea la zona de Nordelta en Tigre. El trayecto tiene una duración de 2 horas 40 minutos y es considerada por los runners como un circuito moderado. La naturaleza domina el paisaje y a lo largo de este camino se puede ver a los vecinos paseando con sus mascotas, haciendo caminatas y también es común encontrarse con carpinchos.

El recorrido pasa por las afueras de los barrios que están dentro de Nordelta, rodea el Club de Golf y pasa por la Avenida del Golf y la Avenida de los Lagos. El circuito también es utilizado como bicisenda y el asfaltado es plano salvo en algunas partes: en total cuenta con un desnivel positivo de 113 metros.

Dónde: Tigre, provincia de Buenos Aires

Distancia: 11,7km

Dificultad: intermedia

3. El Rosedal

Quienes eligen El Rosedal para entrenar suelen repetir este recorrido varias veces para aumentar sus kilómetros recorridos

Está ubicado en el pulmón de Buenos Aires. Los Bosques de Palermo son una parada obligatoria para cualquier persona que esté en la zona y quiera darse un respiro de la vorágine de la ciudad.

Su verdadero nombre es Parque Tres de Febrero y es elegido por todos los fanáticos del running que viven en la ciudad. En total el circuito tiene una extensión de 1.6 km y quienes lo hacen parten desde el Puente del Rosedal.

Allí abundan árboles, plantas y lagos. Este pequeño circuito es usado por corredores principiantes y profesionales, aunque quienes practican distancias más largas suelen repetir este recorrido varias veces para sumar más kilómetros.

Dónde: Palermo, CABA

Distancia: 1,6km

Dificultad: baja

4. Hipódromo de San Isidro

Dependiendo del corredor, este circuito puede ser de 5 o 10 kilómetros EOS 1 MARK 3

Este circuito es usado en maratones y carreras de distancia. Correr por el costado del Hipódromo de San Isidro se convirtió en un must para los aficionados de este deporte. Según los gustos de cada uno, se puede optar por correr el circuito de 5 kilómetros o el de 10.

Para Ratalsky, este recorrido es uno de los mejores de Buenos Aires, no solo por las vistas sino también porque es llano, sencillo e ideal para todo el público runner.

Conocida en el ámbito del deporte como “Vuelta al Hipódromo de San Isidro” esta ruta originariamente de 5.2 km (de 7.500 pasos) tiene una elevación cercana a 140 metros y una calificación de media para correrla. Además durante el recorrido se pasa por las calles arboladas de las avenidas: de la Unidad Nacional, Sir Alexander Fleming, Bernabé Márquez y Santa Fe. Aquí también se pueden ver a otros vecinos de la zona que salen a hacer ejercicio, caminatas o pasear a sus mascotas.

Dónde: San Isidro, provincia de Buenos Aires

Distancia: 5,2km

Dificultad: media

5. Ciclo del Bellas Artes

Es la ruta más artística de todas ya que está frente al Museo Nacional de Bellas Artes y cuenta con esculturas al aire libre

Es otro de los circuitos porteños más elegidos para correr. El Ciclo del Bellas Artes se ubica en el centro del barrio de la Recoleta y está delimitado por la Avenida Figueroa Alcorta, la calle Austria, la Avenida del Libertador y la Avenida Pueyrredón.

En total el circuito mide 1279 metros, no llega al kilómetro y medio pero sus corredores lo repiten varias veces para lograr una mayor distancia o están quienes lo usan para hacer pruebas de velocidad a distancia corta.

Aparte de su fácil recorrido, esta ruta es la más artística de todas ya que está frente al Museo Nacional de Bellas Artes y cuenta con esculturas al aire libre que pueden ver los atletas durante su entrenamiento. Entre ellas: Hércules Arquero, El Último Centauro, El Sembrador y El Segador del artista Constantin Meunier.

Dónde: Recoleta, CABA

Distancia: 1,2km

Dificultad: baja

6. Pilar del Este

Es de público acceso y a lo largo de su trayecto se pasa por los barrios que componen Pilar del Este Fernanda Corbani

En pleno centro de Pilar y rodeado de la naturaleza, los atletas recorren este circuito que bordea todos los barrios que componen “Pilar del Este”, es de fácil acceso ya que la entrada al circuito es abierta para todo público. Incluso, la gran mayoría de personas que va a practicar deporte pueden ir en auto y dejarlo estacionado en el predio que forma parte del mismo.

La distancia total es de 11,5 kilómetros. Se corre por asfalto y en la parte final del circuito hay pendientes/cuestas que se pueden utilizar. para trabajar la fuerza corporal.

Dónde: Pilar, provincia de Buenos Aires

Distancia: 11,5km

Dificultad: intermedia

7. Paseo de la Costa

A lo largo del vial costero se pueden ver vecinos tomando clases de yoga y hasta foodtrucks y restaurantes

También conocido como “vial costero”, este circuito se encuentra en la localidad de Vicente López. Fue inaugurado en el 2000 y en total el predio tiene una superficie de 44 hectáreas. Para correrlo su extensión es de 5 kilómetros, tiene una elevación cercana a 14 metros y una calificación de circuito fácil.

El vial costero tiene marcado el recorrido en asfalto aunque también se puede correr sobre el pasto. Durante su trayecto se encuentran baños públicos, plazas de juegos para niños, foodtrucks y restaurantes. También están quienes se acercan a esa orilla del río para practicar voley, fútbol, tenis, ping pong y calistenia.