Horóscopo: cómo será tu semana del 7 al 13 de diciembre de 2025

- 4 minutos de lectura'
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: En buenos términos con todos y consigo mismo. Algo nace y algo llega a su fin pero lo que se inicia le hace olvidar toda tristeza.
DINERO: Tendrá que insistir para lograr sus objetivos pero la ayuda externa llegará cuando más la necesite.
CLAVE DE LA SEMANA: Será calificado por alguien severo y... ¡aprobará!
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Por momentos caminará en círculos pero los cambios no tardarán. Aleccionado por malas experiencias, reconocerá un problema a tiempo.
DINERO: Fluctuaciones a la hora de cerrar un trato, sobre todo con gente de cierto poder social. Diplomacia.
CLAVE DE LA SEMANA: Nadie cambia si no quiere. Acepte al otro tal como es.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Si no tiene ganas de compromisos serios dé ya un paso al costado. La rutina pesará como piedra al cuello. Bienestar para solos y solas.
DINERO: No ganará demasiado dinero, pero sí experiencia. Nada ni nadie lo harán retroceder. Debe formar un buen equipo.
CLAVE DE LA SEMANA: Llegará a la médula de los problemas y les dará solución.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Desorientado en el laberinto de sus pasiones. Resolverá su situación si se toma un tiempo prudencial. Romances que perdurarán.
DINERO: Le dará mejor resultado concentrarse en un asunto por vez. Un socio lo pone en aprietos si no cumple su parte de un trato.
CLAVE DE LA SEMANA: Mejor que pelear por algo es compartirlo.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Inestable frente a una presencia que lo inhibe y a la vez lo motiva. Ya aclarará. Evite mezclar lo económico con su relación amorosa.
DINERO: Mínimas complicaciones en el trato con socios y clientes. Puede ser malinterpretado, así que hable poco.
CLAVE DE LA SEMANA: Cuentas claras conservan la amistad. Evite endeudarse.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Alguien trata de hacerle perder la fe. Pagará un alto precio por la paz familiar. El apoyo de los amigos hará que se sienta fuerte.
DINERO: Alto reconocimiento en todo lo que haga. Buenos ingresos y la ayuda providencial de alguien influyente.
CLAVE DE LA SEMANA: Evite gastar lo que tiene en un proyecto utópico.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Guerra de corazones. Hay interferencias entre usted y su pareja. Enfrente a quienes le impiden ocupar su lugar. Defiéndase y punto.
DINERO: Es tiempo de levantar cabeza, objetivo para el cual los demás ayudarán y mucho. Pronto ocupará posiciones de avanzada.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea claro, pero no diga más de la cuenta.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Cierto descontrol sentimental que compensa con su gran encanto. Romántico, imaginativo y sensual. Alegrías no faltarán.
DINERO: Lo rodean personas que estimulan su productividad. Toma conciencia de los límites a poner en el trabajo.
CLAVE DE LA SEMANA: Limítese a debatir solo con quien esté a su altura.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Pasión en todo lo que haga. Ideal para asentarse en lo sentimental. En contacto con su familia política. No a los celos entre amigos.
DINERO: Tiempo de experimentar pero no de elegir. Probabilidad de nuevas asociaciones. Va en el buen camino.
CLAVE DE LA SEMANA: Defina primero qué quiere. Concentración.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: No aliente falsas esperanzas o probará de su propia medicina. Reencuentros a la orden del día y también un repentino adiós de un amigo.
DINERO: La vida lo premia con un raro golpe de suerte. Fortuna en los negocios y en los viajes. Plena energía.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea discreto, algunos secretos mejor no revelarlos.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Los afectos se imponen. En los pactos de pareja no aceptará evasivas. No cargue más sobre sus hombros con pesos que no le competen.
DINERO: Negociará con elegancia. Un grupo de colegas interviene a su favor en el momento en que menos espere la ayuda.
CLAVE DE LA SEMANA: Conserve el misterio. Nadie tiene que indagar en sus secretos.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Luz en sus afectos. Plantee con serenidad sus necesidades y sea consecuente. En la familia, logrará acuerdos útiles para todos.
DINERO: Encontrará aliados que lo seguirán. Quienes lo cuestionen demasiado al principio serán los más leales.
CLAVE DE LA SEMANA: Diga sí a todas las oportunidades y descarte después.
