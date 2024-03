Londres: el nuevo distrito con un asombroso despliegue de realidad virtual

Inaugurado hace dos años, el distrito The Outernet London se convirtió en una de las atracciones más buscadas de la capital inglesa

Gabriela Vigo PARA LA NACION

Londres siempre sorprende a los visitantes: en el corazón de la capital inglesa un nuevo distrito de entretenimientos de realidad inmersiva que brinda experiencias de arte, cultura y música para grandes y chicos es de los sitios más buscados. Desde su inauguración, hace dos años, The Outernet London se presenta como “la atracción más visitada de la capital inglesa”.

Se trata de un espacio público de varias cuadras, cuyo centro está ubicado en Tottenham Court Road y Oxford Street, cerca de la estación del subte Tottenham Court Road y a pocos minutos de caminata desde el Soho y Covent Garden.

Consta de dos edificios con pantallas gigantes –The Now Building y Now Trending–, dos salones de eventos dedicados a la música reconocida y emergente, la histórica Denmark Street (cuna de la música británica), bares y restaurantes.

Aunque originariamente se esperaba que unas 400.000 personas pasaran mensualmente por las distintas atracciones inmersivas, solamente en el emblemático The Now Building el año pasado recibieron 6.252.356 turistas que disfrutaron de las muestras inmersivas e interactivas.

Flow, una de las las muestras actuales con gigantes animados

Sin dudas, el distrito The Outernet London se está sumando poco a poco a las atracciones icónicas de Londres, como el Puente y la Torre de Londres, el Palacio de Buckingham o el London Eye.

A medida que se camina por las calles angostas, se descubren dos edificios contemporáneos con pantallas gigantes habitadas por imágenes inmersivas, que pueden disfrutarse de manera gratuita desde las 10 de la mañana hasta el cierre, tarde a la noche (lunes a jueves a las 23.30; viernes y sábados a la medianoche y los domingos, a las 22.30). Lo ideal es bajarse previamente la app, para poder interactuar con el arte digital, y consultar los horarios.

El lobby de The Now Building tiene más de dos mil metros cuadrados de pantallas led tanto en sus tres paredes laterales (de cuatro pisos de alto) como en el techo, dando una sensación de imágenes en 360 grados. Una de las muestras inmersivas que se presentan en este momento es Flow, que cuenta en las pantallas la historia del arte occidental, mientras unos gigantes animados realizan una danza digital, casi mágica, al ritmo de la música del compositor australiano Tristan Barton.

El sendero de las mariposas

Sin embargo, la experiencia más concurrida es El sendero de las mariposas (Butterfly Trail), que permite que los visitantes interactúen a través de sus celulares. En las pantallas proyectan imágenes y los turistas, “apuntando” con su celular, liberan a la crisálida para que se convierta en mariposa y vuele o se pose en su dedo. Desde su inauguración, ya “se liberaron” más de 850.000 mariposas digitales.

Una de las visitantes fue la docente argentina María Inés Rodríguez, que viajó en enero pasado a Londres junto a su marido Carlos y sus tres hijos. “Antes del viaje nos enteramos de la experiencia de las mariposas y nos reservamos un día para verlas. Fui con mucha curiosidad porque no entendía muy bien de qué se trataba. Pero después de agarrarle la mano al celular, la experiencia te hipnotiza”, cuenta fascinada con la actividad.

The Outernet London se presenta como la atracción más visitada de la capital inglesa

“Vas caminando por una típica callecita citadina y de golpe sentís que entrás en un bosque, en donde interactuás con las mariposas. No es nada difícil: hay que escanear un código QR y tener la habilidad de ‘apuntar’ a las mariposas en movimiento. Y te involucrás tanto que sentís que realmente estás logrando el nacimiento de mariposas. Es muy emotivo”, agrega.

Otras muestras inmersivas en el mismo edificio son Lluvia de emojis y El palacio de verano. También es posible “embarcarse” en un viaje mágico a través del espacio o por un arrecife de corales en el mundo submarino.

Por su parte, en las enormes pantallas led del edificio Now Trending también se ofrecen varias muestras inmersivas. Algunas de ellas son Conos (figuras geométricas que cambian de colores) y distintas versiones de viajes por paisajes increíbles llamadas Nature relaxation en las Islas Fiji, Tahití, la isla hawaiana de Kauai, Islandia, los campos de tulipanes de los Países Bajos, y Costa Rica y el Caribe.

Espectáculos “reales” en vivo

The Outernet London incluye la calle histórica Denmark, que fue cuna de la música británica: allí nacieron los Sex Pistols, los Rolling Stones grabaron su primer disco y en sus bares tocaron Eric Clapton y David Bowie. Por eso, la música también tiene un lugar muy especial en el distrito.

A pocas cuadras de distancia hay dos enormes espacios para eventos en vivo, a los cuales se ingresa con el pago de una entrada. El principal se llama Here at Outernet y se esconde en un sótano del centro de Londres. Alberga shows de reconocidos DJs y otros performers multimedia con capacidad para dos mil personas. Mientras The lower third, en otro subsuelo, está dedicado a los talentos emergentes y tiene lugar para 250 espectadores.

En pocas cuadras en el corazón de Londres, se suman lo más novedoso del arte inmersivo y gratuito, la gastronomía y la música. Por eso el público local y visitante ya le dijo sí a The Outernet London.

