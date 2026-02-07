Los secretos de la dieta Zen: qué alimentos propone esta filosofía que se basa en vivir con lo esencial los secretos de una filosofía que puede cambiarte la vida

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Esta dieta la puede replicar en casa, con una base vegetariana
El Zen es una doctrina que no solo enseña hábitos de vida sino que también, por algunos, es tomada como una religión, una variante del budismo.
Entre los preceptos más importantes de esta filosofía de vida está el darle valor a las pequeñas cosas, que pueden hacer parte del día a día.
Depurar no solo el organismo sino también la mente de preocupaciones vanas para vivir ‘ligeros de carga’, practicar la austeridad y vivir con lo esencial.
En este también se practica la meditación o llamada ‘zazen’ que consiste en enfocar la mente en lo realmente importante, así mismo, tiene un espacio para hablar sobre la alimentación.
Puesto que la filosofía Zen tiene que ver estrechamente con el budismo, en cuanto a la alimentación se enfoca en el vegetarianismo, evitando consumir productos de animales muertos.
Su dieta se compone especialmente de alimentos frescos y ligeros, especialmente vegetales y frutas de temporada, teniendo en cuenta hacerlo con moderación.
Esta alimentación sugiere platos que contengan base de arroz, verduras, tofu y sopa de miso para finalizar una comida.
Dado que para algunos, las comidas que no contengan proteína animal son aburridas, en la dieta Zen se tiene en cuenta alimentos como la pasta, en una variedad conocida como la yuba, una pasta fina o Nara de soya con un fino sabor.
La dieta Zen también abarca otros aspectos como el espíritu y el estado de ánimo que se tiene cuando se cocina o se prepara un plato.
En el budismo, quien prepara la comida es un monje puro, libre de agitaciones del exterior y se cree que quien cocina de mal genio contagia los platos que prepara.
Es por eso que los templos budistas, quien cocina tiene cualidades extraordinarias, mide las cantidades adecuadas, sus ingredientes y que estos tengan inmersos los seis sabores amargo, ácido, dulce, picante, salado y el umami.
Es raro ver a un japonés con sobrepeso, pues la mayoría de personas practican este tipo de filosofía incluyendo la dieta Zen, por eso, por ejemplo, al comer con palillos están poniendo en práctica lo que muchos expertos en alimentación recomiendan, comer más lento y masticando varias veces para sentirse satisfechos y saciados.
Por eso, si se ritualiza el acto de comer, hacerlo con consciencia, comiendo mejor y menos se podrá practicar un poco de la filosofía Zen.
Por Luz Ángela Domínguez Coral
