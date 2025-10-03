Adultos mayores coinciden en que este es el secreto para tener una vida feliz

Yair Brachiyahu es un creador de contenido que recorre las calles de la ciudad de St. Augustine, en la costa del noreste de Florida, en busca de adultos con quienes habla sobre la vida, los secretos de la eterna juventud, sus arrepentimientos y la importancia de valorar cada momento.

En uno de sus videos, realizó una serie de entrevistas a personas mayores de 75 años, a quienes les preguntó cuál era para ellos el secreto de tener una vida feliz y qué consejo le daban a la juventud.

Una de las charlas más conmovedoras fue la de una mujer de 79 años, quien recordó a su esposo fallecido. Aunque decía sentirse con un cuerpo de 26, se arrepiente de no haber ahorrado lo suficiente en su juventud, pues considera que lo más importante en la vida es tener buena salud.

Estos fueron algunos secretos que compartieron las personas mayores

“Mi cuerpo tiene 79 años, pero mi espíritu tiene 26. Cuando era joven, el dinero no me importaba, porque no garantiza la alegría. Lo que más importa es tener buena salud y, por suerte, he sido bendecida”, manifestó la mujer.

Con su esposo vivió los mejores años de su vida, pero tras su fallecimiento, y a pesar del gran dolor que le causó su pérdida, comprendió que ella seguía viva y que tenía que seguir adelante.

“Yo perdí a mi esposo. Estuvimos 43 años juntos y 38 de casados. Tuvimos una gran vida, pero terminó. Estaba triste por su partida, pero la vida sigue y hay que aprovecharla al máximo”, manifestó.

Fueron muchos los años que estuvieron juntos, pero aseguró que su fuerza interior y sus ganas de vivir fueron lo que le permitieron seguir adelante.

Por otro lado, un hombre de 60 años compartió una perspectiva similar a la de la mujer de 79 años, al reconocer que el mejor “secreto de la juventud” es compartir tiempo en familia y dejar de lado las cosas materiales.

“Tengo una hermosa esposa, tengo una hermosa familia, tengo salud. No tengo una gran fortuna, pero estamos bien y eso es suficiente”, destacó.

Asimismo, una mujer de 95 años comentó que su secreto para mantenerse bien a esa edad es cultivar pensamientos positivos y vivir el presente sin preocuparse por el mañana.

“Mi esposo también era una persona positiva, pero no funcionó con él. Era fantástico, amoroso, honesto y me dio tres asombrosos hijos. Era un hombre fabuloso en todos los sentidos”, argumentó.

Además, un hombre de 93 años compartió que, para tener una vida longeva y feliz, es necesario mantenerse activo, tanto física como mentalmente.

“El secreto para estar bien es caminar, ver televisión, hacer ejercicio. No te puedes quedar sin hacer nada”, aseguró.

Aunque disfruta de sus pasatiempos y actividades diarias, enfrenta la soledad tras la pérdida de su esposa y de sus amigos cercanos. “Ahora la vida es un poco solitaria. La extraño, no tengo a nadie con quien pelear”, lamentó.