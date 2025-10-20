Alberto Valverde, neuropsicólogo, sobre el estrés: ‘El cuerpo aguanta y aguanta hasta que colapsa’

El estrés es una reacción natural del cuerpo ante un desafío. En dosis pequeñas y agudas, puede ser beneficioso: nos ayuda a reaccionar ante el peligro o a cumplir con una fecha límite. Sin embargo, cuando la sensación de amenaza o presión se prolonga en el tiempo, se convierte en estrés crónico, una condición que, según la neurociencia, puede tener efectos profundos y perjudiciales en casi todos los sistemas del organismo.

Entender qué sucede en nuestro cerebro y cuerpo cuando estamos bajo estrés constante es el primer paso para poder gestionarlo y mitigar sus consecuencias.

La alarma que nunca se apaga en tu cerebro

Cuando percibimos una amenaza, el cerebro, a través del hipotálamo, activa un sistema de alarma. Este le ordena a las glándulas suprarrenales que liberen hormonas como la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mientras que el cortisol incrementa el nivel de glucosa en la sangre, preparando al cuerpo para la clásica respuesta de “lucha o huida”.

Este mecanismo es vital para la supervivencia. El problema surge cuando el factor estresante no desaparece. Las preocupaciones laborales, los problemas familiares o una situación económica difícil pueden mantener esta alarma encendida de forma permanente.

El cortisol también es conocido como la hormona del estrés

Según la neurociencia, la sobreexposición constante al cortisol puede alterar la estructura y el funcionamiento del cerebro. Las áreas más afectadas suelen ser:

fundamental para el aprendizaje y la memoria. El estrés crónico puede reducir su tamaño, lo que dificulta la formación de nuevos recuerdos y la concentración. La amígdala: El centro de procesamiento de las emociones, especialmente el miedo. Bajo estrés constante, se vuelve hiperactiva, lo que nos hace más propensos a la ansiedad, la irritabilidad y a reaccionar de forma exagerada.

El centro de procesamiento de las emociones, especialmente el miedo. Bajo estrés constante, se vuelve hiperactiva, lo que nos hace más propensos a la ansiedad, la irritabilidad y a reaccionar de forma exagerada. La corteza prefrontal: Responsable del pensamiento racional, la toma de decisiones y el control de los impulsos. Su actividad disminuye, afectando nuestra capacidad para pensar con claridad y gestionar las emociones.

Los efectos en cadena que recorren el cuerpo

El desequilibrio hormonal y cerebral causado por el estrés crónico no se queda ahí. Desencadena una serie de reacciones en todo el cuerpo que pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud a largo plazo.

La presión arterial alta y el aumento del ritmo cardíaco de forma sostenida pueden conducir a enfermedades cardíacas, ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. Sistema inmunológico: El cortisol, en un principio, actúa como antiinflamatorio. Sin embargo, su presencia constante debilita el sistema inmunitario, haciéndonos más vulnerables a infecciones, resfriados frecuentes e incluso reactivando condiciones como el herpes.

El cortisol, en un principio, actúa como antiinflamatorio. Sin embargo, su presencia constante debilita el sistema inmunitario, haciéndonos más vulnerables a infecciones, resfriados frecuentes e incluso reactivando condiciones como el herpes. Sistema digestivo: El estrés puede alterar la digestión y la absorción de nutrientes, provocando problemas como gastritis, síndrome del intestino irritable, acidez estomacal y cambios en el apetito que pueden llevar al aumento o pérdida de peso.

El estrés puede alterar la digestión y la absorción de nutrientes, provocando problemas como gastritis, síndrome del intestino irritable, acidez estomacal y cambios en el apetito que pueden llevar al aumento o pérdida de peso. Piel y cabello: Las alteraciones hormonales pueden descontrolar la producción de grasa, causando acné. Además, el estrés puede provocar o agravar condiciones como la dermatitis, la psoriasis y acelerar la caída del cabello.

Las alteraciones hormonales pueden descontrolar la producción de grasa, causando acné. Además, el estrés puede provocar o agravar condiciones como la dermatitis, la psoriasis y acelerar la caída del cabello. Sueño y energía: El estado de alerta constante dificulta conciliar el sueño o tener un descanso reparador, lo que lleva a la fatiga crónica, el agotamiento y la falta de motivación.

¿Qué se puede hacer?

Aunque los efectos del estrés crónico pueden ser serios, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse (neuroplasticidad) ofrece una vía de esperanza. Tomar medidas para gestionar el estrés puede revertir algunos de estos efectos y mejorar significativamente la salud.

Estrategias como el ejercicio físico regular, las técnicas de relajación (respiración profunda, meditación), mantener una dieta equilibrada, asegurar un sueño de calidad y buscar apoyo en familiares, amigos o profesionales de la salud son herramientas clave para “apagar” esa alarma interna y devolverle al cuerpo su equilibrio.