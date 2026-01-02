¿cuál es la mejor hora para tener intimidad? Segùn un estudio realizado en el Reino Unido

Las relaciones íntimas son esenciales para fortalecer los vínculos en una pareja, pero, lamentablemente, muchos enfrentan dificultades para alcanzar el placer en estos momentos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 40% de las mujeres y el 30% de los hombres experimentan insatisfacción sexual en algún punto de sus vidas.

Sin embargo, este problema a menudo permanece sin discusión, lo que lo agrava aún más. Investigaciones publicadas en el Journal of Sexual Medicine indican que el 65% de las personas que reportan insatisfacción sexual nunca han consultado a un especialista.

1. Estrés crónico y fatiga acumulada

El ritmo de vida acelerado y las múltiples responsabilidades cotidianas pueden tener un impacto directo en la vida sexual.

Según expertos, cuando los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se mantienen elevados durante periodos prolongados, se reduce la producción de hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos. Este desequilibrio hormonal afecta no solo el deseo sexual, sino también la excitación y la capacidad para alcanzar el orgasmo. En pocas palabras, el estrés crónico puede hacer que el cuerpo no responda como debería en momentos íntimos.

2. Falta de conocimiento sobre la anatomía y la respuesta íntima

Un aspecto esencial para disfrutar de la intimidad es tener un buen conocimiento del propio cuerpo y cómo responde durante estos encuentros. Sin embargo, muchas personas crecen sin este conocimiento, lo que puede generar dificultades a la hora de alcanzar el placer.

Estudios realizados por el Instituto Kinsey indican que alrededor del 60% de las mujeres no conocen completamente su anatomía íntima, especialmente la ubicación y función del clítoris, que es el principal órgano de placer femenino. Sin este entendimiento básico, resulta complicado disfrutar de la intimidad en su totalidad.

3. Uso de medicamentos que afectan la función íntima

Es común que algunas personas consuman medicamentos que tienen efectos secundarios sobre su vida íntima. Fármacos como los antidepresivos, antihipertensivos y anticonceptivos hormonales pueden influir negativamente en la libido y la respuesta sexual.

De hecho, según la FDA, hasta el 70% de las personas que toman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), un tipo común de antidepresivo, experimentan algún grado de disfunción sexual. Estos efectos pueden generar insatisfacción y frustración, afectando la relación de pareja.

4. Conflictos emocionales no resueltos en la pareja

Las tensiones emocionales sin resolver son una barrera invisible pero poderosa para una vida íntima satisfactoria. La falta de comunicación y los resentimientos acumulados pueden crear un ambiente emocional tóxico que afecta la capacidad de disfrutar de la intimidad.

Investigaciones de la Universidad de Toronto han demostrado que las parejas con conflictos emocionales no resueltos tienden a tener una menor frecuencia y calidad en sus relaciones sexuales. La resolución de estos conflictos puede ser clave para restablecer el placer en la pareja.

5. Expectativas irreales y presión de desempeño

La exposición constante a representaciones poco realistas de la intimidad en los medios de comunicación y la pornografía ha generado expectativas distorsionadas sobre cómo “debería” ser el acto sexual.

Esta presión por cumplir con estándares irreales provoca ansiedad y puede dificultar la capacidad de disfrutar plenamente. Según un estudio publicado en Sexual Medicine, el 45% de los jóvenes se sienten inseguros al comparar su vida sexual con lo que ven en las pantallas. La clave aquí es liberarse de estas expectativas y permitirte experimentar la intimidad de manera más natural y sin presiones.

Puede afectar la salud

La falta de intimidad sexual puede afectar la salud física y emocional de las personas. El sexo regular está asociado con una mejor salud cardiovascular, reducción del estrés, mejora del sistema inmunológico y liberación de endorfinas, lo que contribuye a la felicidad.

Además, la falta de sexo puede generar sentimientos de frustración, ansiedad y depresión, afectando la relación de pareja y el bienestar general.

Consejos para mejorar la sexualidad en pareja

Según el psicólogo Pedro de la Otre, hay diversos aspectos que las parejas pueden trabajar para enriquecer su relación sexual y aumentar el placer mutuo. A continuación, se presentan algunos consejos clave basados en sus recomendaciones:

Comunicación abierta y honesta: hablar de deseos y fantasías sexuales fortalece la conexión emocional y física. Escuchar a la pareja sin juzgar y fomentar un ambiente de aceptación mutua mejora la satisfacción sexual.

hablar de deseos y fantasías sexuales fortalece la conexión emocional y física. Escuchar a la pareja sin juzgar y fomentar un ambiente de aceptación mutua mejora la satisfacción sexual. Conocer el propio cuerpo: explorar el propio cuerpo y descubrir lo que proporciona placer es esencial para guiar a la pareja hacia una experiencia sexual más satisfactoria. El autoconocimiento permite comunicar mejor las necesidades y deseos sexuales.

explorar el propio cuerpo y descubrir lo que proporciona placer es esencial para guiar a la pareja hacia una experiencia sexual más satisfactoria. El autoconocimiento permite comunicar mejor las necesidades y deseos sexuales. Juegos preliminares: los juegos preliminares son una parte esencial de la seducción y deben ser vistos como una oportunidad para la creatividad y la exploración mutua. En lugar de considerarlos una formalidad, pueden transformarse en una experiencia enriquecedora al probar nuevas técnicas, utilizar juguetes eróticos o simplemente dejarse llevar por la imaginación.

La mejor hora para tener intimidad

La neuróloga Katherine Mafla, a través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores un tema que genera mucha curiosidad: ¿cuál es la mejor hora para tener intimidad?

Según Mafla, estudios recientes indican que el mejor momento para disfrutar de una experiencia sexual satisfactoria es por la mañana, especialmente entre las 07:30 y las 10:30 horas.

Durante este periodo, el cuerpo libera endorfinas, lo que genera una sensación de bienestar y relajación, lo que favorece los orgasmos. “Las personas que tienen relaciones sexuales entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana están más relajadas y tienen los mejores orgasmos”, explicó la experta.

Además, un estudio realizado en el Reino Unido reveló que el horario ideal para mantener relaciones sexuales es a las 5:48 de la mañana. Este momento se destaca porque el cuerpo tiene más energía, se liberan más endorfinas y se reducen los niveles de estrés y la presión arterial, lo que contribuye a una mayor satisfacción durante el acto.

¿Qué frutas despiertan el deseo sexual?

Según expertos de la Universidad de Harvard, algunas frutas tienen el poder de aumentar el deseo sexual debido a su alto contenido de flavonoides. Estos compuestos se encuentran principalmente en:

Arándanos.

Moras.

Frutillas.

Cerezas.

Uvas.

Manzanas.

Peras.

Naranjas.

Limones.

Los flavonoides ayudan a mejorar la flexibilidad de las arterias, lo que aumenta el flujo sanguíneo, lo que, según el Dr. Aedin Cassidy, profesor de nutrición en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, es clave para despertar el deseo sexual.

Un estudio mencionado por Harvard sugiere que los hombres que consumen al menos tres porciones de alimentos ricos en flavonoides por semana tienen un 10% menos de probabilidades de tener disfunción eréctil.

Además, agregar más de estas frutas a la dieta no solo mejora la salud sexual, sino que también ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que la disfunción eréctil suele ser un indicio temprano de problemas vasculares.

Otros ingredientes como el chocolate, las ostras crudas, el café, la miel y algunas hierbas infusionadas también tienen propiedades afrodisíacas, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.