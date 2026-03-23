El ejercicio de yoga para eliminar la ansiedad y relajarse en minutos: se llama ‘hoja que cae’

El yoga es una práctica que normalmente se asocia con la calma, la concentración y la intención de reconocer las habilidades que tiene cada una de las partes del cuerpo. Además, se puede relacionar también con la flexibilidad, la fuerza o la resistencia muscular.

A pesar de que muchas personas saben que esta actividad tiene múltiples beneficios, pocas veces se le presta la suficiente atención a los efectos que tiene sobre la mente y el estado de ánimo. Este es un gran error, pues todos los tipos de yoga tienen el mismo objetivo en común, darle un momento de tranquilidad a la mente.

Teniendo en cuenta que ese es uno de sus propósitos principales, el yoga ofrece diferentes ejercicios que se pueden practicar para alcanzarlo, uno de los más conocidos es la ‘hoja que cae’ que es una postura que asegura acabar con el cansancio, reducir el malestar emocional e incrementar la plenitud.

Postura de la ‘hoja que cae’

Para practicar de manera eficiente el ejercicio de la hoja que cae, es necesario imaginar el movimiento natural que hace una hoja al caer e intentar imitarlo con el cuerpo. Las indicaciones para realizarlo desde casa son:

Elegir un lugar cómodo y tranquilo , donde se sepa que nada ni nadie interrumpirá en los próximos 20 minutos.

, donde se sepa que nada ni nadie interrumpirá en los próximos 20 minutos. El ambiente es importante . Que la iluminación sea natural y tenue, y que la temperatura sea suave, ni frío ni calor.

. Que la iluminación sea natural y tenue, y que la temperatura sea suave, ni frío ni calor. Tener a mano una manta, ya que es posible que baje la temperatura corporal y se sienta algo de frío.

La ‘hoja que cae’ es una postura que asegura acabar con el cansancio, reducir el malestar emocional e incrementar la plenitud

Se puede estar sentado en el suelo, o en una silla cómoda que permita tener la espalda recta.

en el suelo, o en una silla cómoda que permita tener la espalda recta. Estando sentado, se deben colocar las manos sobre los muslos y cerrar los ojos.

Asegurarse de que los pies estén perfectamente apoyados en el suelo (que no cuelguen las piernas).

(que no cuelguen las piernas). Las piernas deberían estar ligeramente separadas, los hombros relajados y la mirada al frente.

Se respira lenta y profundamente por la nariz . Es ideal hacerlo con el diafragma para que sus efectos sean más beneficiosos.

. Es ideal hacerlo con el diafragma para que sus efectos sean más beneficiosos. Cerrar los ojos e imaginar cómo cae una hoja de un árbol.

Imitar la trayectoria de la hoja cayendo al suelo con balanceos suaves del cuerpo.

Centrar toda la atención en este pensamiento al mismo tiempo que se continúa respirando suavemente.

Ser consciente de lo agradable del momento, del entorno y de cómo se siente.

Beneficios de la postura de la ‘hoja que cae’

Si se realiza de manera adecuada el ejercicio, será muy fácil que todos los efectos lleguen correctamente a la mente y se esté en un estado de paz instantáneo. Si uno desea tener cambios más duraderos y profundos, es necesario realizarlo diariamente y volverlo una costumbre en su vida. Otros beneficios adicionales de esta postura son:

Reduce el estrés y la ansiedad.

Alivia la tensión muscular.

Mejora la capacidad de concentración.

Aumenta la claridad mental.

Ayuda a conciliar el sueño y a disfrutar de un descanso de calidad.

Incrementa la sensación de bienestar general.

Ayuda a controlar la tensión arterial.