Semana Santa 2023. Un sacerdote responde a las dudas más frecuentes sobre este tiempo de reflexión y esperanza

Es una semana especial que los cristianos celebran todos los años con ánimo de reconciliación y esperanza. Este año arrancó el Domingo 2 de abril y termina y termina a los siete días con la Pascua. En la Argentina el Jueves Santo (6 de abril) se considera como día no laborable y se conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús según los evangelios canónicos y el Viernes Santo ( 7 de abril) es feriado nacional debido a que es una de las conmemoraciones más representativas y profundas del cristianismo, en la que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret.

Más allá de las creencias religiosas que se puedan tener, los hechos que se conmemoran durante esta semana tienen un carácter de acontecimiento histórico que rercuerdan los últimos episodios en la vida de Jesús en la Tierra -también llamado Cristo- y entendido por los católicos como el Salvador del mundo y el Hijo de Dios- y considerado por millones de personas como uno de los personajes más influyentes de la historia humana.

¿Qué significa la Pascua para los cristianos?

Durante el paso de esta semana, los creyentes celebran la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según aparece escrito en el Nuevo Testamento de la Biblia. Asimismo, la Pascua simboliza para los católicos una de las temporadas más importantes del año cristiano y conjuntamente, el final de la Cuaresma -período litúrgico de 40 días destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua-.

“Los 40 días de la Cuaresma son fundamentales porque rememoran los días que pasó Jesús en el desierto y los 40 años que estuvo el pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida”, explica a LA NACION Eduardo Mangiarotti, sacerdote diocesano de la diócesis de San Isidro. En la misma línea agrega que todo el período en el que se contemplan estas fechas cristianas “es un tiempo fuerte”, ya que implica tener en cuenta las prácticas básicas de ser cristiano y trabajar en la relación propia que se tiene con Dios, con los demás y con uno mismo.

La Pascua es la celebración más importante de la comunidad cristiana debido a que conmemora la resurrección de Jesucristo. Archivo

¿Cuál es el origen de la Pascua?

Según explica Mangiarotti, hay un debate respecto de la etimología de la Pascua. “Si uno lee la Biblia se va a dar cuenta que esta palabra aparece mencionada varias veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento”, dice. Además, rectifica el sacerdote que “no hay un consenso sobre qué significa concretamente la palabra en sí “ sino que se sobreentiende que por cómo se la utiliza en la Biblia está relacionada con la liberación. “Por un lado, el paso liberador para eximir al pueblo de Israel y por otro, la liberación, muerte y resurrección de Jesucristo”, enfatiza.

¿Qué no se hace en Semana Santa?

Las creencias populares sostienen que durante toda esta semana se debe hacer ayuno y abstenerse de comer carnes rojas; la explicación más divulgada sobre esta última costumbre es que las carnes rojas representan la carne de Cristo, por ende, no deben ser consumidas durante la fecha. “Una falsa creencia es que hay que ayunar y evitar las carnes toda la semana, esto solamente se sugiere para el Viernes Santo que es el día de la crucifixión y muerte de Cristo”, sostiene Mangiarotti. En relación con esto, el especialista destaca que las ideas que priman detrás de estas recomendaciones son: la sobriedad y el despojo, pero principalmente celebrar la resurrección de Jesús.

Algunos fieles se cuestionan en estos días “¿qué pasa si como carne en semana santa?” y justamente, explica el sacerdote que estos actos no tienen fines punitivos o de castigo. “Uno no se vuelve pecador por comer carne o no ayunar; no se trata de privarse de cosas sino de celebrar”, aclara. Sumado a esto, destaca que es distinto lo que ocurre en la Cuaresma ya que durante ese tiempo sí se sugiere hacer una introspección interior y reflexión, no obstante “el espíritu que se debe tener en la semana santa es el de celebración”.

¿Qué significa el ramo de olivo?

El ramo de olivo es un indispensable en la misa de “Domingo de Ramos”, la misma marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa. En este día se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la cual se cree que sus seguidores lo recibieron con ramos de olivo y de palma. En esa misa se lee la “lectura de la Pasión del Señor” y se bendicen los ramos de olivo para que los fieles se los lleven a su casa y los guarden hasta la próxima Cuaresma. Un dato interesante, según Mangiarotti es que el ramo bendecido no tiene por qué ser de olivo, “puede ser de cualquier planta”, añade. Además, agrega que sumado a la creencia de que Cristo fue recibido en su ciudad con ramos de olivo este árbol es, junto al de palma, característico de Palestina, zona donde ocurrieron estos hechos históricos.

Sumado a la creencia de que Cristo fue recibido en su ciudad con ramos de olivo este árbol es, junto al de palma, característico de la zona donde ocurrieron estos hechos históricos Archivo Revista Jardín

¿Cuándo es y que se hace el miércoles de ceniza?

“El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma y ese día simboliza para los creyentes la fragilidad humana y la conversión”, destaca el sacerdote. Durante la misa se pone ceniza sobre las cabezas de quienes asisten -la ceniza se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior- y se da paso a un tiempo importante para reflexión y preparación de la Pascua. Cuando fue papa, Benedicto XVI explicó en una Audiencia General que la “ceniza es un símbolo que invita a los cristianos a la penitencia y a intensificar el compromiso de conversión para seguir más al Señor”.

“Mira, Señor, la fe de tu Iglesia”

Para muchos cristianos, esta fecha es un llamado a repensar y reflexionar sobre sí mismos, sobre su costado espiritual y su fe. En el capítulo tercero, artículo 2 y versículo 166 de la Primera Parte del Catecismo de la Iglesia Católica se establece que la fe es un acto personal: “es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo (...) Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros”, aparece escrito.

En primera persona y relatando sobre cómo viven esta fecha los creyentes, Juan Ignacio Vassallo, rector de StaMe Pilar -un movimiento misionero católico con varias sedes en la Provincia de Buenos Aires- señala que la Semana Santa además de ser uno de los periodos más relevantes del calendario cristiano no es simplemente una fecha estática sino que es un proceso. “Es un camino que hacemos todos los cristianos hacia la Pascua; a lo largo de este vamos entregando lo que somos, todo lo bueno, lo que nos pesa y nos duele”, dice. Sin embargo, destaca que es un tiempo “especialmente esperanzador” en el que Dios se revela y enseña a sus hijos que es posible ver su propia historia -muchas veces llena de heridas y penas- desde otra perspectiva.

“Gracias a la fe miro con confianza aquellos momentos de dificultad o malestar porque sé que ese dolor lo entrego a Jesús y que, a cambio, recibiré la guía espiritual que necesito para atravesar ese momento con mayor entendimiento y resiliencia”, destaca Vassallo.

Por último y respecto a cómo la religión aporta a su bienestar personal, Vassallo resalta: “me hace ser mejor persona, aprendo cosas nuevas y crezco día a día gracias a la fe. Justamente, el mensaje central de la Pascua es el de amar cada vez más al prójimo y eso, en lo personal, me impulsa a decirle al otro -sin excluir a nadie- que también esta invitado a vivir en ese amor”.