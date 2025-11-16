Si le gusta alguno de estos colores usted podría ser más inteligente que el promedio

A lo largo de la vida hay muchas cosas que deben ser gustos y preferencias personales, y una de ellas puede ser el color favorito, la fruta preferida o los zapatos, entre otros. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que hay ciertas tonalidades que podrían estar relacionadas con una inteligencia superior.

La web italiana Studenti explicó que las gamas cromáticas están estrechamente ligadas con las formas de pensar, sentir y relacionarse con el mundo, lo que quiere decir que va más allá de la estética.

La colorimetría es la ciencia que estudia cómo se perciben los colores y las emociones. Además, analiza cuáles tonos suelen tener un alto impacto directo en el estado de ánimo, ya que cada uno tiene un significado diferente, según el sitio web UnComo.

Según la psicología, cada tonalidad tiene su propio lenguaje. El rojo evoca energía, pasión y determinación; atrae a personas impulsivas y valientes.

Por otro lado, el verde transmite equilibrio, calma y estabilidad emocional. Asimismo, ofrece una sensación de armonía y serenidad. De igual manera, el amarillo refleja creatividad, curiosidad y una mente activa que estimula la imaginación y la vitalidad.

Estos son los colores que podrían indicar que una persona tiene una inteligencia superior

Si bien es cierto que cada color suele transmitir o comunicar algo, de acuerdo con algunos estudios, hay tonalidades específicas que podrían estar asociadas con una mayor agudez mental.

Uno de ellos es el azul, el cual está relacionado con la confianza, la serenidad y la reflexión profunda. Además, quienes se identifican con esta gama suelen ser personas racionales, observadoras y emocionalmente estables.

Por otra parte, el negro no solo es clásico, sino que también es imponente y refleja elegancia, sofisticación y control. Quienes lo tienen como su color favorito se destacan por su determinación y capacidad de liderazgo.

En tercer lugar, se encuentra el blanco, el cual simboliza pureza y claridad. Suele atraer a quienes valoran el orden, la transparencia y la perfección. Además, representa una mente organizada y metódica.

Asimismo, los investigadores dijeron que, aunque hay colores asociados con la inteligencia, no quiere decir que quienes tienen otros gustos carezcan de capacidad analítica.

Las tonalidades tienden a reflejar gustos, tendencias y aspectos de la personalidad, pero no determinan la habilidad cognitiva de cada ser humano.