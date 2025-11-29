Nueva York se ilumina: cuáles son los espectáculos de luces navideñas que se pueden visitar en diciembre 2025

La ciudad de Nueva York se ilumina para la Navidad. Las brillantes decoraciones regresan y traen el espíritu navideño a todos los distritos. Algunas luces navideñas ya están encendidas, mientras que otras están a punto de hacerlo, para brindar así un espectáculo invernal lleno de colores vibrantes.

Cuáles son los espectáculos de luces navideñas que se pueden visitar en Nueva York

En Nueva York hay varias celebraciones que proponen un gran espectáculo de luces navideñas a lo largo de los próximos días, ideal para asistir en familia y renovar el espíritu de la época, según Time Out.

La temporada navideña llega con grandes decoraciones en iluminación para la Gran Manzana (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Los eventos navideños que se podrán ver en La Gran Manzana son:

Hudson Yards: serán visibles hasta el día 7 de enero de 2026

Hudson Yards es un destino navideño imprescindible de Nueva York, con más de dos millones de luces brillantes por todo el barrio. Ofrece actuaciones en vivo, fotos gratis con Santa Claus, compras navideñas, cenas festivas y mucho más durante la temporada, destacan desde su página oficial.

Shine Bright en Hudson Yards, presentado por Wells Fargo ya se encuentra en exhibición y continuará hasta el 7 de enero. El espectáculo incluye 115 millas (185 kilómetros) de guirnaldas de luces, 725 árboles de hoja perenne adornados para crear un bosque resplandeciente y un enorme globo aerostático de 32 pies (9,7 metros) como pieza central.

Paisaje de luz en el Jardín Botánico de Brooklyn: estará disponible hasta el día 4 de enero de 2026

En su quinto año, Lightscape deslumbra a los visitantes con paisajes iluminados e instalaciones luminosas que realzan la belleza del Jardín en invierno. Una experiencia con arte, música y atracciones especiales. Más de un millón de luces se combinan para formar un sendero iluminado único, informaron desde su sitio web.

Las entradas tienen diferentes valores porque ofrecen categorías como fuera de temporada y temporada alta, que van desde US$29 a US$44 para adultos y US$15 a US$28 para niños.

En Nueva York habrá eventos de luces navideñas para celebrar la temporada en familia o con amigos (Archivo) fwbg.org

Luces navideñas del Zoológico del Bronx: se podrán visitar hasta el 4 de enero de 2026

Desde el sitio oficial del Zoológico del Bronx informaron que millones de luces y cientos de linternas de vida silvestre se distribuyen en 6 senderos para conectar con la vida silvestre real y los lugares salvajes.

Los precios de las entradas comienzan en US$26,95 para niños menores de 13 años y US$41,95 para adultos.

Dyker Heights: comenzó después del Día de Acción de Gracias

La mayoría de los propietarios de viviendas, y las empresas de decoración profesionales, cuelgan sus luces y decoraciones navideñas en este vecindario.

Dyker Heights es una de las atracciones navideñas más emblemáticas de la ciudad de Nueva York. Miles de visitantes acuden cada temporada para experimentar la mágica atmósfera de estas luces navideñas de Brooklyn, destaca el sitio My Christmas in New York.

Las luces se encendieron el viernes después del Día de Acción de Gracias, es decir, el viernes 28 de noviembre de 2025.

Bryant Park: encendido del árbol Winter Village a partir del martes 2 de diciembre

Bryant Park cuenta con pista de patinaje sobre hielo y un gran mercado. El 2 de diciembre se podrá disfrutar de una ceremonia especial de encendido del árbol en el Bank of America Winter Village, a partir de las 17.30 (hora local).

Desde su página oficial indican que el evento contará con la presencia del actor y chef estadounidense David Burtka. También habrá actuaciones de patinadores de talla mundial como Mariah Bell, Kaitlin Hawayek, Jean-Luc Baker, Kaiya Ruiter y The Skyliners, entre otros.

Este evento presencial es gratuito y abierto al público, pero el aforo es limitado. La entrada comenzará a las 15.30 hs, por orden de llegada.

Winter Village en Bryant Park fue reconocido como uno de los mejores mercados navideños en el mundo (Facebook/Bryant Park)

El puerto: martes 2 de diciembre

El Puerto Marítimo iluminará el ambiente navideño durante una ceremonia el martes 2 de diciembre, de 18.00 a 20.00 hs. Habrá una línea de tambores, duelos de pianos, bebidas calientes y una ceremonia de encendido del árbol a las 19.00 hs, informó The Seaport.

Rockefeller Center: inicia el miércoles 3 de diciembre

El árbol de Navidad del Rockefeller Center se encenderá el 3 de diciembre a las 22.00 hs. Contará con 50 mil luces multicolores y la estrella Swarovski en la punta se iluminarán por primera vez en la temporada.

El árbol de Navidad de Rockefeller Center brillará con más de 50 mil luces LED y es uno de los eventos más destacados de Nueva York (Instagram/@wilson.chagmana)

Central Park: 4 de diciembre

Dana Center cobra vida con un deslumbrante espectáculo de luces, y una flotilla de brillantes árboles de Navidad deslizándose sobre el agua. Habrá villancicos, chocolate caliente, actividades de temporada y oportunidades para tomar fotografías con Santa, destacan desde su página oficial.

El evento es gratuito y se llevará a cabo el 4 de diciembre de 17.30 a 20.30 hs (hora local)

Plaza del Arco de Dumbo: 4 de diciembre

En el Arco de Dumbo se podrá tomar fotos con Papá Noel, disfrutar de chocolate caliente, música en vivo, proyecciones animadas y una ceremonia de encendido del árbol. El evento será el 4 de diciembre de 16.00 a 19.00 hs y el encendido del árbol a las 17.30 hs, en Dumbo Archway + Plaza Brooklyn, 11201 Estados Unidos.

Jamaica, Queens: 5 de diciembre

La celebración será del 5 al 7 de diciembre. La iluminación del árbol de Navidad más grande de Queens tendrá lugar en Rockaway Boulevard, a las 19.00 hs. Luego llega el Desfile en Rockaway al día siguiente, que se extenderá desde la calle 130 hasta la calle 143 en Rockaway Boulevard.

Parque Madison Square: 9 de diciembre

La tradicional iluminación del árbol será el 9 de diciembre, a las 17.00 hs, destacan desde su web oficial. Para asistir es necesario registrarse en su página oficial y el evento no tiene costo. En el lugar se ofrecerán bebidas calientes y presentaciones musicales en vivo.