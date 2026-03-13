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¿Cómo guardar los frutos secos para que no se pongan rancios? Expertos recomiendan evitar la luz directa y el calor para conservarlos mejor

Expertos detallan los recipientes y condiciones ideales para conservar frutos secos, así como la posibilidad de refrigerarlos o congelarlos

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GDAEl Tiempo/Colombia
Sin un almacenamiento adecuado, los frutos secos pueden volverse rancios en poco tiempo, afectando su textura y sabor
Sin un almacenamiento adecuado, los frutos secos pueden volverse rancios en poco tiempo, afectando su textura y sabor

Los frutos secos requieren cuidados específicos de almacenamiento para mantener su textura y sabor. La exposición al calor, la luz, la humedad y el aire pueden acelerar su deterioro, haciendo necesario elegir correctamente recipientes y lugares de conservación.

Los frutos secos son alimentos versátiles que se usan tanto en recetas como para consumo directo entre comidas. Sin un almacenamiento adecuado, pueden volverse rancios en poco tiempo, afectando su textura y sabor.

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Selección del recipiente

El almacenamiento de frutos secos debe considerar su sensibilidad a la humedad, el calor y el aire. Es recomendable utilizar recipientes de cristal o metal herméticos. Las bolsas de venta originales solo son adecuadas si son herméticas.

Conviene que los recipientes sean opacos para evitar la entrada de luz, lo que puede acelerar la oxidación. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), “aunque no tienen fecha de caducidad, la textura se puede volver blanda o pegajosa con un sabor amargo”.

Para la conservación es recomendable utilizar recipientes de cristal o metal herméticos.
Para la conservación es recomendable utilizar recipientes de cristal o metal herméticos.

Condiciones de temperatura: heladera y despensa

La temperatura ambiente influye en la conservación de los frutos secos. Para períodos prolongados, la heladera es una opción adecuada. Los expertos de Gaudea recomiendan temperaturas entre 0 y 20 grados centígrados, con las almendras conservándose mejor entre 0 y 10 grados.

En lugares donde la temperatura es estable, una despensa fresca y oscura también puede servir como alternativa para guardarlos sin que se deterioren rápidamente.

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Conservación en el congelador

Para almacenamientos de larga duración, los frutos secos como nueces y pistachos pueden congelarse. Se recomienda usar bolsas de plástico herméticas y evitar que se apelotonen dentro del congelador.

Estos frutos secos se pueden utilizar directamente congelados en ensaladas o recetas de repostería, o bien dejar a temperatura ambiente durante unos 15 minutos antes de su consumo. En general, pueden conservarse congelados hasta un año, dependiendo del tipo de nuez.

En el congelador pueden conservarse hasta un año
En el congelador pueden conservarse hasta un año
Por El Tiempo/Colombia
El Tiempo (Colombia)
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