Manjar blanco: la fruta “más dulce del mundo” que abunda en potasio y vitamina C

La chirimoya es una fruta extremadamente dulce, tal es así que comparan su sabor con el del ananá, la banana y el mango. Su aspecto, además, no pasa desapercibido: tiene forma cónica y puede llegar a medir entre 10 y 20 centímetros de largo, con un peso que va de 150 a 500 gramos. Tiene piel gruesa de color verde y está cubierta de escamas redondeadas. No es casual que el escritor Mark Twain la definiera como “la fruta más deliciosa conocida por el hombre”. Y menos casual todavía que sea beneficiosa para la digestión, la salud cardiovascular y el sistema inmune.

Pertenece a la familia de las anonáceas y es originaria de los valles andinos de Perú y Ecuador, donde las culturas precolombinas la valoraban por su sabor y por la energía que aportaba en los climas fríos de montaña. Su nombre proviene del quechua chiri (frío) y muya (semillas). Además, los españoles la describieron como “manjar blanco” al descubrirla y luego la llevaron a Europa y África donde su consumo se expandió. Hoy existen unas 50 especies de chirimoya, aunque solo ocho son de interés comercial.

Es una fruta muy popular en Chile, especialmente en la Región de Valparaíso (Quillota) y Coquimbo y en la Argentina, solo se produce en la zona de las yungas jujeñas. En el resto del país se la puede adquirir en tiendas naturales o mercados que la importen de países limítrofes. Los dos momentos de mayor volumen de oferta son en junio y a principios de la primavera.

Al momento de adquirirla conviene optar por una pieza firme (salvo que se la vaya a consumir en el día) ya que la chirimoya continúa madurando después de cosechada. Sus semillas no se deben ingerir ya que poseen compuestos potencialmente tóxicos y lo ideal es que su piel se vea uniforme y sin golpes. Además, manipularla con cuidado es clave: se ennegrece con facilidad por el contacto.

Para disfrutarla, se puede comer directamente con cuchara, sumar a smoothies con yogur o bebidas vegetales, mezclar en ensaladas de frutas o usar como base de helados y postres.

Beneficios de consumir chirimoya

“Es una fruta fresca y deliciosa que puede contener hasta 20 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos de peso”, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Se caracteriza por ser fuente de potasio y vitamina C y se estima que una ración de la fruta cubre el 13% y el 36% de las ingestas recomendadas de potasio y vitamina C diarias para una persona promedio.

“Tiene un valor nutritivo muy importante, ya que contiene un nivel de azúcares naturales que llega al 20%, además de proteínas y vitaminas de tipo B1, B2, B6, calcio, hierro, fósforo y otros compuestos esenciales para el cuerpo”, comunica el Mercado Central de Buenos Aires.

Ana Cascú, médica especialista en nutrición, informa que gracias a que posee una pulpa blanda y cremosa, es bien tolerada desde el punto de vista digestivo. Además, añade que aporta fibra beneficiosa para el tránsito intestinal, aunque advierte que, en exceso, puede resultar pesada. La experta aclara que, una porción razonable es media chirimoya mediana, una o dos veces por semana.

En el estudio “Las propiedades antioxidantes de la fruta chirimoya (Annona cherimola)” publicado en Elsevier se analizó y aisló la piel, la pulpa y el jugo de la fruta para determinar el contenido de antioxidantes utilizando el ensayo de capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC). En los resultados los profesionales pudieron observar que el jugo es la forma de consumo que mayor actividad antioxidante aportaba. Contrariamente, la pulpa exhibió la más baja.

Otro de los beneficios más destacados de su consumo, explica Cascú, tiene que ver con el correcto funcionamiento muscular y con la regulación de la presión arterial, gracias a su nivel de potasio. Agrega también que sus antioxidantes pueden colaborar con la salud cardiovascular, siempre y cuando se lo haga dentro de una alimentación equilibrada.