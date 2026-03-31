Estos son los alimentos que ayudan a mitigar los efectos de la apnea del sueño

La apnea obstructiva del sueño, un trastorno caracterizado por la interrupción repetida de la respiración durante el descanso, puede ser gestionada de manera más efectiva mediante ajustes nutricionales específicos.

Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, una dieta diseñada para reducir la inflamación y el estrés oxidativo mejora la calidad del reposo. Instituciones como la Clínica Mayo y la Fundación Nacional del Sueño coinciden en que, si bien la alimentación no sustituye el tratamiento médico, el control del peso corporal y la selección de nutrientes adecuados funcionan como pilares fundamentales para disminuir la gravedad de los episodios nocturnos.

Alimentos recomendados para mejorar la calidad del sueño

Diversas investigaciones, incluidas publicaciones en The Lancet Respiratory Medicine, señalan que ciertos grupos alimenticios favorecen la relajación muscular y la salud respiratoria:

1. Verduras de hoja verde: El consumo de espinaca, kale y acelga aporta magnesio y antioxidantes. Estos componentes ayudan a reducir la inflamación en los tejidos de las vías respiratorias.

2. Pescados grasos: El salmón, las sardinas y el atún son fuentes ricas en omega-3. Según la Escuela de Medicina de Harvard, estos ácidos grasos benefician la salud cardiovascular y reducen los microdespertares.

El salmón, las sardinas y el atún son fuentes ricas en omega-3

3. Frutos secos y semillas: Las nueces, almendras y pistachos contienen melatonina y vitamina E, elementos que promueven el equilibrio antioxidante y la relajación muscular necesaria para un sueño continuo.

4. Proteínas magras: El pollo, los huevos y el tofu contienen triptófano, un aminoácido esencial para la síntesis de melatonina, la hormona encargada de regular el ciclo de sueño y vigilia.

5. Cereales integrales y frutos rojos: La avena y la quinoa mantienen estables los niveles de glucosa, mientras que arándanos y frambuesas combaten el estrés oxidativo derivado de la falta de oxígeno durante la noche.

Productos que pueden agravar el trastorno respiratorio

La selección de alimentos no solo implica sumar beneficios, sino también evitar sustancias que exacerben la obstrucción de las vías aéreas. Los especialistas sugieren limitar los carbohidratos refinados y las bebidas azucaradas, ya que provocan picos de glucemia e inflamación sistémica.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el consumo regular de grasas saturadas —presentes en carnes rojas y lácteos enteros— se vincula directamente con el aumento de peso, el principal factor de riesgo de la apnea. Por otro lado, el alcohol debe evitarse antes de dormir, debido a que relaja excesivamente los músculos de la garganta, facilitando el colapso respiratorio.

El impacto de los horarios y los hábitos nocturnos

La higiene del sueño también depende del momento de la ingesta. Consumir comidas abundantes o pesadas cerca de la hora de acostarse puede derivar en reflujo ácido, lo que complica la respiración.

Expertos recomiendan planificar cenas ligeras y limitar la cafeína durante la tarde para asegurar que el sistema digestivo no interfiera con la función pulmonar durante el descanso.