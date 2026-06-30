¿La leche inflama? La evidencia científica desafía una de las creencias más extendidas sobre los lácteos

Durante años, la leche ha sido señalada por supuestamente provocar inflamación y favorecer distintos problemas de salud.

Sin embargo, especialistas aseguran que gran parte de estas afirmaciones no están respaldadas por la evidencia científica y recuerdan que los lácteos continúan siendo una de las fuentes nutricionales más estudiadas de la alimentación humana.

Según informó Infosalus, la traumatóloga y divulgadora científica Inés Moreno Sánchez analizó la evidencia disponible sobre el consumo de leche con motivo de la publicación de su libro Homo imperfectus (Espasa).

La especialista cuestionó las corrientes que presentan a los lácteos como alimentos inflamatorios o perjudiciales para la salud.

Moreno Sánchez explicó que alrededor del 90% de la población europea presenta persistencia de lactasa, una adaptación genética que permite digerir la lactosa durante la vida adulta.

En estas personas, afirmó, algunos componentes de la leche podrían incluso ejercer efectos antiinflamatorios.

Entre ellos mencionó la lactoferrina, una proteína que contribuye a reducir el estrés oxidativo al captar hierro libre, así como los ácidos grasos de cadena corta presentes en productos lácteos fermentados, asociados con una menor inflamación intestinal.

También destacó la existencia de péptidos bioactivos que tendrían efectos comparables a ciertos fármacos utilizados para controlar la presión arterial.

Algunos componentes de la leche podrían ejercer efectos antiinflamatorios Imagen generada con IA

Posibles beneficios metabólicos y cardiovasculares

De acuerdo con los datos citados por la autora en su libro, cada vaso adicional de leche al día se relaciona con una reducción del 13% en el riesgo de síndrome metabólico, del 19% en obesidad, del 13% en diabetes tipo 2 y del 12% en enfermedades cardiovasculares.

La especialista señaló que estos beneficios se han observado principalmente en consumidores de lácteos enteros.

Asimismo, comparó el contenido de calcio de distintas bebidas y afirmó que un vaso de leche de vaca aporta aproximadamente 300 miligramos de calcio, mientras que una bebida de almendra sin fortificar contiene cantidades significativamente menores.

Leche entera frente a leche desnatada

Moreno Sánchez sostuvo que la grasa presente en la leche entera contiene más de 400 ácidos grasos diferentes característicos de los productos lácteos.

Según indicó, niveles más elevados de algunos de estos compuestos en sangre se han asociado con menor riesgo cardiovascular, menor incidencia de diabetes tipo 2 y una reducción de la inflamación sistémica.

También afirmó que diversos estudios han encontrado una asociación entre el consumo de leche entera durante la infancia y un menor riesgo de sobrepeso.

Según explicó, el mayor efecto de saciedad de la leche entera podría influir en una menor ingesta de otros alimentos.

La médica añadió que el consumo de leche puede contribuir a moderar las variaciones de glucosa tras las comidas debido a su combinación de proteínas, grasas y otros nutrientes.

Diversos estudios han encontrado una asociación entre el consumo de leche entera durante la infancia y un menor riesgo de sobrepeso Gentileza Flia Cutchet

Más allá del calcio

La especialista destacó que la leche no solo aporta calcio, sino también proteínas de alta calidad, vitamina B12, fósforo, potasio, magnesio y zinc.

Según explicó, el calcio presente en la leche tiene una biodisponibilidad estimada entre el 30% y el 35%, superior a la de algunos vegetales.

Además, señaló que las proteínas lácteas contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas para las necesidades humanas.

También recordó que la vitamina B12, presente de forma natural en los productos de origen animal, desempeña un papel importante en el funcionamiento neurológico.

Moreno Sánchez insistió en la importancia de mantener una adecuada ingesta de calcio y proteínas, especialmente antes de los 30 años, etapa en la que se alcanza el pico de masa ósea.

Asimismo, subrayó que la salud de los huesos depende no solo de la alimentación, sino también de la práctica regular de actividad física.