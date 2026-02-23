La ‘leche milagrosa’ que es una receta natural contra el dolor de rodillas y cura articulaciones

El desgaste de las articulaciones y la pérdida de movilidad en las rodillas son preocupaciones constantes que aparecen con el paso de los años.

Ante este panorama, el consumo de una bebida casera preparada con solo tres ingredientes —sésamo, miel y agua— ha despertado el interés de la comunidad científica y de quienes buscan alternativas nutricionales para complementar una dieta equilibrada.

Esta mezcla, conocida popularmente como leche de sésamo, destaca por su densidad de minerales y compuestos bioactivos que actúan directamente sobre la salud ósea y los procesos inflamatorios del cuerpo.

El poder mineral del sésamo

Uno de los mayores atractivos del sésamo es su capacidad para aportar nutrientes esenciales para la estructura de los huesos. Según datos del Journal of Agricultural and Food Chemistry, componentes como el fósforo, el magnesio y el calcio presentan una buena biodisponibilidad cuando estas semillas se procesan y se ingieren en forma líquida.

La concentración de calcio en el sésamo es notable. En 100 gramos de semilla se pueden encontrar hasta 975 miligramos de este mineral, una cifra que supera a la de diversos productos lácteos tradicionales. El calcio es un elemento vital para la formación de la hidroxiapatita, que es el componente central del tejido óseo.

Ciencia contra la inflamación

La rigidez articular suele estar ligada al estrés oxidativo y a la inflamación crónica. En este sentido, el sésamo es una de las fuentes más importantes de lignanos, específicamente de sesamolina y sesamina.

Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food determinó que el consumo de estas semillas ayuda a reducir los marcadores de estrés oxidativo en el torrente sanguíneo, factor que incide en las molestias articulares.

Por su parte, la miel no solo funciona como un endulzante natural, sino que aporta polifenoles y flavonoides. Investigaciones citadas en la revista Oxidative Medicine and Cellular Longevity indican que estos elementos ayudan a combatir la inflamación que deteriora los cartílagos y los tejidos de las rodillas. Además, el Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine documenta las propiedades antimicrobianas de la miel, derivadas de su producción natural de peróxido de hidrógeno y su bajo nivel de pH.

Beneficios adicionales para el organismo

Más allá de las rodillas, esta bebida ofrece ventajas para el sistema cardiovascular y digestivo:

Regulación del colesterol: el sésamo contiene fitoesteroles. Una revisión del Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics vinculó su ingesta con la disminución de los triglicéridos y del colesterol LDL.

el sésamo contiene fitoesteroles. Una revisión del Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics vinculó su ingesta con la disminución de los triglicéridos y del colesterol LDL. Salud digestiva: el aporte de fibra soluble del ajonjolí protege la mucosa del estómago y facilita el tránsito intestinal.

el aporte de fibra soluble del ajonjolí protege la mucosa del estómago y facilita el tránsito intestinal. Aporte energético: la miel provee energía inmediata y un robusto perfil de antioxidantes.

Recomendaciones para su preparación

Para que el cuerpo absorba realmente los nutrientes, los especialistas sugieren licuar o triturar muy bien el sésamo; de lo contrario, la semilla entera puede pasar por el sistema digestivo sin liberar sus propiedades.

Asimismo, es clave que, al mezclarla con agua, esta no supere los 40 grados centígrados. De acuerdo con estudios de la publicación Food Chemistry, el calor excesivo degrada las enzimas naturales de la miel, restándole efectividad a la bebida.

En caso de que el dolor persista, no se debe dejar de consultar con un médico para un diagnóstico más preciso que atienda a necesidades puntuales.