¿Qué es la ‘teoría del pájaro’, la prueba de ‘amor’ de TikTok que cada vez más parejas aplican en su relación?

Layne Berthoud, terapeuta ocupacional de Los Ángeles, no esperaba que un breve video con su esposo se volviera viral en TikTok. En apenas cinco días, su publicación acumuló casi 5 millones de visualizaciones y popularizó lo que muchos llaman la “teoría del pájaro”, una nueva forma de medir la atención y la empatía dentro de una relación de pareja.

¿En qué consiste la ‘teoría del pájaro’?

El video muestra a Layne diciendo a su esposo: “Hoy vi un pájaro”. Alexandre, intrigado, responde: “¿Ah, sí?”. Con esa simple reacción, superó lo que en redes se interpreta como una prueba de conexión emocional. La dinámica se basa en que una persona mencione un detalle trivial —como ver un pájaro— y observe si su pareja responde con interés o indiferencia.

La teoría, explican sus seguidores, busca identificar la disposición del otro a atender las llamadas de atención o “ peticiones de conexión”, un concepto desarrollado por el investigador matrimonial John Gottman. Según sus estudios nombrados por New York Times, las parejas que permanecen juntas responden de manera positiva a estos gestos el 86 % de las veces, mientras que las que se separan solo lo hacen el 33 %.

Origen psicológico y fundamento científico

Gottman, junto con su esposa Julie, sostiene que los pequeños actos de reconocimiento diario fortalecen los vínculos amorosos. Estas “microinteracciones” pueden ser simples comentarios, miradas o gestos de afecto que indican disposición a conectar.

Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo con el uso de esta teoría como prueba viral. Carrie Cole, directora de investigación del Instituto Gottman, advierte que convertir un gesto espontáneo en una evaluación puede distorsionar su sentido. “Si tu pareja no reacciona como esperas, eso no significa que la relación esté en peligro”, señala.

De la ‘teoría del pájaro’ a otras pruebas virales

La “teoría del pájaro” no es la única tendencia que intenta evaluar la salud emocional de una pareja. En los últimos meses, TikTok también popularizó la “teoría de la cáscara de naranja”, que propone pedir a la pareja que realice una tarea sencilla, como pelar una fruta, para medir su disposición a ayudar.

La psicóloga clínica Alexandra Solomon, presentadora del podcast Reimagining Love, considera que estas pruebas funcionan como versiones modernas de los test de relaciones que antes aparecían en revistas. “Revelan la necesidad constante de confirmar que todo está bien en la relación”, explica.

Gottman, junto con su esposa Julie, sostiene que los pequeños actos de reconocimiento diario fortalecen los vínculos amorosos iStock

Entre la validación y la conversación

Para Solomon, la viralidad de estos contenidos refleja la curiosidad colectiva por entender qué hace que una relación funcione. “Existe cierto aire de validación cuando tu pareja ‘aprueba’ la prueba, pero también puede alimentar comparaciones o juicios”, indica. Publicar un video con una “prueba fallida” incluso se ha vuelto una forma de humor y camaradería entre usuarios.

Aun así, los expertos coinciden en que estos retos no deben sustituir la comunicación directa. “Si tu pareja no pasa la prueba, puede ser una oportunidad para hablar sobre necesidades y expectativas”, señala Cole.

Más allá del experimento viral

Layne y Alexandre Berthoud afirman que no suelen ponerse a prueba de forma consciente. Prefieren centrarse en los gestos cotidianos que refuerzan su vínculo, como compartir tareas domésticas o tener detalles considerados.

“Ver cómo la gente interpreta nuestras vidas en un video de 30 segundos es casi un experimento social”, comenta Alexandre, sorprendido por el impacto de la publicación.

La “teoría del pájaro” ha generado millones de interacciones, pero más allá de su valor como tendencia, los especialistas coinciden en que lo esencial no está en aprobar o fallar la prueba, sino en mantener una conexión genuina y constante en la relación.