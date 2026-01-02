¿Deja el aire acondicionado siempre encendido? Estas son las enfermedades que podría causar esta práctica

El aire acondicionado es un sistema que ayuda a controlar la temperatura en los espacios cerrados como casas o vehículos, eliminando el calor y la humedad para que las personas tengan un ambiente confortable.

Si bien estos dispositivos suelen ser implementados de forma común, especialmente en épocas calurosas como el verano, también pueden ocasionar enfermedades respiratorias y algunas alergias.

De acuerdo con la Asociación de Pacientes con EPOC, el aire acondicionado es un método perjudicial para las personas con patologías pulmonares, debido a que el exceso de frío puede provocar una inflamación de la mucosa del árbol bronquial.

Frente a esto, la doctora Daniela Silva, especialista en Medicina Interna de Vithas Internacional de Madrid, asegura que el uso excesivo de estos aparatos generan “irritación ocular, dolor de garganta, cambios en la voz, resequedad de la piel e incluso empeoramiento de algunas alergias”.

La especialista también indica que una exposición constante al frío de las máquinas es peligroso para aquellos pacientes que sufren de asma, EPOC y otras patologías pulmonares, ya que pueden experimentar episodios de bronquitis.

En el caso de las personas que no tienen ninguna de las afecciones mencionadas, pero dejan el aire acondicionado todo el día encendido, incluso a la hora de dormir, desarrollan el síndrome del edificio enfermo.

¿Qué es el síndrome del edificio enfermo?

Según la National Library of Medicine de Estados Unidos, esta condición comprende diversos síntomas que incluyen la sensación de malestar, dolor de cabeza crónico, mareos, congestión nasal, tos e irritación ocular.

Este término es utilizado para describir una situación en la que los ocupantes de un edificio presentan efectos de salud agudos relacionados con el uso excesivo del aire acondicionado.

A pesar de ello, los síntomas de este síndrome resultan ser particulares, ya que una vez las personas abandonan el establecimiento que los afecta, su bienestar tiende a mejorar de forma significativa.

La National Library of Medicine señala que si bien se desconoce la causa de las señales, estas pueden reducir la eficiencia laboral y aumentar el ausentismo por virus y bacterias.