Juliana Awada lanza su libro “Raíces” con sus secretos para alcanzar el bienestar

Ex primera dama de la Nación, mujer elegante, diseñadora de moda, mamá de Antonia y Valentina y ahora “ícono del bienestar” en sus redes sociales. Juliana Awada apuesta a un nuevo proyecto profesional que une varias de sus pasiones y facetas poco conocidas públicamente.

La esposa de Mauricio Macri decidió emprender en el sector editorial y lanza hoy, 1 de Octubre, en librerías su libro “Raíces” en el que ahonda en los pilares fundamentales que la mantienen así de espléndida: ejercicio físico, cuidado de la salud, alimentación saludable, relación con la naturaleza y más.

“Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros”, dice Juliana Awada sobre este nuevo proyecto.

"En estas páginas, también están presentes aquellos platos que nutren mi alma: recetas simples y ricas transmitidas entre generaciones. Es la cocina natural que hace bien, la que nos vuelve más sanos, por dentro y por fuera", adelantó Awada sobre el contenido del libro Instagram @juliana.awada

Ícono del bienestar: naturaleza, salud y autenticidad

Se destaca por sus looks elegantes y no es de asombrar, Awada se crió en la industria de la moda, aunque para sorpresa de muchos este tema no estará presente en Raíces sino que ahora mostrará su faceta más “natural”. El libro profundiza en su vida familiar, hogareña y el importante lazo que tiene la ex primera dama de la Argentina con la naturaleza. El proyecto empezó a idearse durante la pandemia, cuando en ese entonces la diseñadora de moda decidió adoptar un estilo de vida más saludable y natural.

“Desde la infancia, incorporé los beneficios de estar en contacto con la naturaleza y la idea de que vivir en armonía con ella es una fuente insuperable de calidad de vida. Comer lo que nuestras propias manos siembran y cosechan es una satisfacción única. En estas páginas, también están presentes aquellos platos que nutren mi alma: recetas simples y ricas transmitidas entre generaciones. Es la cocina natural que hace bien, la que nos vuelve más sanos, por dentro y por fuera”, adelantó Juliana Awada sobre su libro antes del lanzamiento.

Esto último no es de extrañar, en su cuenta de Instagram publica diariamente recetas de jugos verdes saludables, de las comidas que elabora con las verduras y frutas de su propia huerta y de los “permitidos” dulces que ella misma cocina y que se da de vez en cuando. Allí, sus dos millones de seguidores suelen ver postales naturales de los lugares que Awada visita en sus viajes y miradas íntimas del hogar de los Macri-Awada, festejos familiares y encuentros con amigos. Atardeceres, naturaleza, ricos platos caseros y coloridos y muestras de afecto con la familia, su feed de Instagram representa la autenticidad de la vida que lleva.

Pero lejos de quedarse con los secretos del bienestar para sí misma, Awada decide compartir los hábitos que han transformado su vida y la ayudan a sentirse feliz y plena, con todo el mundo. Además de compartir algunos de estos en la diaria por sus redes sociales, a corazón abierto revela en el libro publicado bajo el sello Grijalbo, los trucos que encontró para tener una vida sana.