A qué deportistas y celebridades defendió Nicolás Payarola Hernayes, el abogado detenido en Nordelta

La detención de Nicolás Payarola Hernayes en el barrio Golf expuso el vínculo profesional que el letrado mantuvo con figuras públicas de la televisión y el ámbito deportivo internacional. El procedimiento realizado este jueves por la Policía de la provincia de Buenos Aires en el partido de Tigre responde a una investigación judicial por presuntas defraudaciones reiteradas contra sus propios clientes.

Quiénes son los famosos representados por el imputado

Los expedientes judiciales y la investigación en curso señalan que Payarola Hernayes gestionó los intereses legales de personalidades de gran exposición mediática. Entre sus clientes figuró Wanda Nara, reconocida conductora de televisión y empresaria. La lista de damnificados incluye también al ámbito del fútbol de élite. El abogado representó a Gonzalo Montiel, actual defensor de River Plate y campeón del mundo con la selección nacional.

La pesquisa incorpora a familiares directos de los deportistas dentro de las presuntas maniobras fraudulentas. Juan Montiel, padre del lateral del seleccionado, aparece mencionado en la causa como uno de los afectados por el accionar del letrado. La justicia investiga si el acusado abusó de la confianza de estas figuras para obtener beneficios económicos ilícitos mediante la administración infiel de sus patrimonios.

El conflicto con el entorno del futbolista escaló hasta obtener una resolución de segunda instancia en el fuero penal. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó el procesamiento del abogado tras la denuncia por estafa presentada por Montiel.

El sitio Infobae reportó este revés judicial a principios de junio, momento en el que la situación procesal del defensor se complicó en la justicia porteña, en paralelo a la investigación que avanza en la provincia de Buenos Aires.

Por qué fue detenido el abogado de Nara y Montiel

La jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, ordenó el arresto tras revocar la eximición de prisión que beneficiaba al acusado. El fiscal Iribarren le imputa once hechos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta. Un factor determinante para la medida privativa de la libertad fue la conducta del imputado respecto a la prueba digital.

Las autoridades verificaron que Payarola Hernayes accedía de manera remota a los dispositivos electrónicos secuestrados en un allanamiento anterior. Esta acción impidió el peritaje oficial, ya que el letrado nunca aportó las claves de acceso.

José María Vera, abogado de Alejandro O., otro de los denunciantes, confirmó a LA NACION que esperaban esta detención ante la falta de colaboración del sospechoso y la magnitud del desfalco investigado.

El caso del denunciante Alejandro O.

La investigación principal cobró impulso tras la denuncia de Alejandro O., quien describió siete episodios de estafa. El fiscal Iribarren sostuvo en su dictamen que Payarola Hernayes ganó la confianza de este cliente mediante engaños y falsas promesas de resolución de conflictos.

El perjuicio económico calculado por el Ministerio Público Fiscal contra esta víctima alcanza cifras millonarias tanto en pesos como en dólares y euros. El denunciante debió abonar sumas adicionales para solucionar problemas legales generados exclusivamente por las maniobras del ahora detenido.

Efectivos de la Estación de Policía Departamental de Tigre trasladaron al detenido a la comisaría 4a de Benavídez. La magistrada autorizó la apertura compulsiva de los nuevos teléfonos y dispositivos secuestrados mediante el uso de la huella dactilar o el reconocimiento facial del imputado en caso de negativa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.