Palermo: una ciclista de 48 años fue atropellada y los vecinos la rescataron tras quedar debajo del auto

Una ciclista fue atropellada este miércoles por la mañana por un auto en el barrio porteño de Palermo. El accidente, captado por cámaras de seguridad instaladas en la vía pública, ocurrió entre las calles Fitz Roy y Gorriti.

Según fuentes consultadas por LA NACION, tanto personal de la Comisaría Vecinal 14 B como del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) acudieron al lugar para socorrer a la mujer de 48 años.

Las imágenes muestran cómo una camioneta Renault Sandero embiste a la víctima y luego continúa avanzando sobre ella. Se detiene solo cuando un grupo de vecinos le advierten a los gritos sobre lo que ocurría.

En los últimos segundos de la filmación, se ve a los testigos pararse frente al rodado y empujarlo para liberar a la ciclista que se encontraba debajo. La víctima fue derivada al Hospital Fernández sin riesgo de vida.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Facundo Palacio, notificó al conductor por lesiones culposas.

Un hombre que presenció la secuencia habló más tarde con la prensa y relató lo sucedido. “Estaba en la puerta de mi negocio. Escuché un impacto y vi como la chica volaba en el aire”, rememoró.

“El coche se la comió. En la desesperación, parece que el conductor puso primera en vez de poner reversa. Siguió avanzando sobre ella. En el instante, tuvimos que llamar a más gente para que nos ayudara”, detalló en A24.

Y cerró: “Teníamos que sacarla de donde estaba. Quedó atrapada. Yo creo que el conductor se asustó. La chica no podía respirar. Después de que la rescatamos, le bajó la presión y se desmayó. Pero ahora está bien".

Un trágico antecedente

El pasado mes de julio, un hombre de 69 años que circulaba en bicicleta por el mismo barrio de Palermo había sido también embestido por una camioneta. Sin embargo, en este caso particular, el conductor se dio a la fuga.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 se desplazó entonces hacia el punto donde yacía el cuerpo del ciclista, en el cruce de la avenida Las Heras y Ugarteche. Su deceso fue confirmado por médicos del SAME.

Los testigos del accidente fueron quienes advirtieron a las fuerzas de seguridad sobre el escape del automovilista. Momentos después, el personal policial halló un rodado Toyota gris con signos de choque.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº30, a cargo de Pablo Recchini, ordenó pericias a esa camioneta y dio intervención a la División Rastros y Homicidios. El vehículo quedó con consigna policial.