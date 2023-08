escuchar

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios declaró no culpable al juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Onildo Osvaldo Stemphelet, acusado de haber ordenado una serie de allanamientos en el prostíbulo en el que se encontraba en ese momento. Además, en la sentencia se ordenó la restitución en su cargo.

El veredicto de no culpabilidad a favor del magistrado fue por mayoría. La acusación había sido formulada por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, votó por la destitución e inhabilitación del juez Stemphelet. Su posición contó con la adhesión de los conjueces María Lorena Mandagarán, Julián Alberto Oliva y Gabriela Demaría.

En cambio, votaron por la restitución del juez en su cargo los conjueces: Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Aníbal Juan Mathis, Jorge Pablo Martínez y Pedro Arbini Trujillo.

Fue, en rigor, un empate que jugó a favor de Stemphelet. El juez seguirá en su cargo porque el Jurado de Enjuiciamiento no alcanzó la mayoría requerida por la ley. La norma requiere de seis votos para decretar la destitución de los magistrados y funcionarios judiciales en la provincia de Buenos Aires. Al no alcanzar esa mayoría, en parte debido a la decisión de tres legisladores de no participar en el jury, el magistrado seguirá en funciones.

El fiscal Oyhanarte pidió que el juez Onildo Stemphelet sea destituido

“ Mándeme un móvil. Tengo que denunciar un robo ”, exigió el juez Stemphelet el 13 de mayo de 2019. Cuando el magistrado llamó al comisario inspector de la policía bonaerense a cargo del Comando de Patrullas local no aclaró que el supuesto robo había ocurrido en un prostíbulo que funcionaba en un departamento situado en el barrio Villa Soldati, de Bahía Blanca, donde había mantenido un encuentro sexual con una mujer a cambio de dinero .

Ante el pedido del juez, el jefe policial no mandó un móvil: para quedar bien con el magistrado, el comisario inspector envió cinco vehículos que fueron desviados de las zonas de patrullajes que debían custodiar para responder al llamado del juez que estaba indignado porque la mujer con la que mantuvo el encuentro sexual, supuestamente le había robado $3000 y su billetera. Por ese pedido, el magistrado enfrentó el juicio político que terminó con su absolución.

El juez Onildo Stemphelet llegó suspendido al juicio político

El jurado que dictó el veredicto de no culpabilidad contra el magistrado Stemphelet estuvo presidido por el titular de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, e integrado por Gabriela Demaría, María Lorena Mandagarán –en representación del Poder Legislativo– y los conjueces Aníbal Mathis, Pablo Grillo Ciocchini, Jorge Pablo Martínez, Julián Oliva y Pedro Arbini Trujillo, de parte de los abogados de la matrícula. Ulises Giménez estuvo a cargo de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerenses.

“Se resuelve restituir al doctor Onildo Osvaldo Stemphelet a su cargo de titular del Juzgado de Ejecución N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Disponer el levantamiento del embargo que oportunamente resolviera este jurado sobre el 40% del sueldo del citado magistrado, a cuyo efecto deberá comunicarse a la Secretaría de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”, se consignó en la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento.

